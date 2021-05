Immer mehr Menschen im Landkreis Verden lassen sich auf das Coronavirus testen (Symbolfoto). (Björn Hake)

Landkreis Verden. Seit Montag können sich die Menschen im Landkreis Verden wieder an außengastronomischen Angeboten erfreuen – wenn sie denn einen negativen Corona-Test vorlegen können. Als der Inzidenzwert im Landkreis bis vor Kurzem über 100 lag, waren auch der Besuch beim Friseur oder das Einkaufen im Einzelhandel nur mit einem negativen Testergebnis möglich. Daher ist es wenig verwunderlich, dass die Anzahl der Teststationen und -zentren im Landkreis zuletzt deutlich angestiegen ist und auch die Auslastung dieser ziemlich groß ist. „Unsere Testzentren laufen vom Start weg unter Volllast. Die Nachfrage ist enorm, sodass wir innerhalb kürzester Zeit mehrere Tausend Menschen getestet haben", sagt etwa Dirk Westermann, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Verden.

Der Kreisverband betreibt aktuell acht Testzentren: in der Verdener Innenstadt und an zwei weiteren Standorten in Verden, in Achim-Baden, Ottersberg, Oyten, Dörverden und bei Dodenhof in Posthausen. Zusätzlich hält das DRK mobile Test-Teams vor, die auf Nachfrage in jegliche Einrichtung im Landkreis fahren, um vor Ort zu testen. Vor dem Hintergrund der neuen niedersächsischen Corona-Verordnung gewinnen Corona-Schnelltests noch weiter an Bedeutung, ist man sich beim DRK sicher. Sie seien der Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe oder den Besuch von Einzelhandel, Gastronomie und weiteren Angeboten des normalen Alltags. „Perspektivisch sehen wir eher noch einen weiteren Anstieg der Nachfrage, weil die Tests laut der Testverordnung auch mindestens einmal wöchentlich kostenlos sind“, gibt Westermann einen Ausblick.

Zahl der Standorte wächst

Ähnliches prognostiziert auch Oliver Bender aus Langwedel, der inzwischen Testzentren in Etelsen, Cluvenhagen, Morsum, Riede und Thedinghausen betreibt. „Die Nachfrage nimmt deutlich zu“, hält er fest. Am 14. April war sein erstes Angebot in Morsum gestartet. Rund ein Monat läuft der Betrieb dort nun also, und die Anzahl der Menschen, die sich testen lassen, sei kontinuierlich angestiegen. Seitdem habe es auch immer wieder Anfragen bei ihm gegeben, ob er sich nicht noch weitere Standorte vorstellen könnte. So hat sich sein Einsatzgebiet im Laufe der vergangenen Wochen immer weiter vergrößert. Kommende Woche wird Bender auch das erste Testzentrum außerhalb des Landkreises in Bruchhausen-Vilsen eröffnen.

Seit dem 23. April betreibt die E-com trade GmbH ein Testzentrum an der Obernstraße 26 in Achim. Nachdem es laut Martin Schultze vom Unternehmen aufgrund der Testpflicht für Friseurbesuche zuletzt schon „einen großen Sprung“ bei der Nachfrage gegeben habe, erwartet er nun wie auch Bender und Westermann für die nächste Zeit eine weitere „deutliche Steigerung“. Denn je mehr Freiheiten mit einem negativen Test locken, desto häufiger werde das Angebot auch angenommen. Um den Bedarf auch an allen Tagen decken zu können, weist Schultze darauf hin, dass das Testzentrum in dieser Woche auch an Christi Himmelfahrt von 11 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr sowie ab sofort auch sonntags von 11 bis 13 Uhr geöffnet hat.

Nur sehr wenige positive Tests

Das neueste Testangebot im Landkreis gibt es auf dem Schützenplatz in Achim. Dort wurde der Betrieb eines Drive-In-Testzentrums am Montagvormittag aufgenommen. Termine können ab sofort online unter www.mediconsolution.com vereinbart werden. Auch auf dem Schützenplatz wird das Angebot an Christi Himmelfahrt zu den regulären Zeiten von 10 bis 20 Uhr aufrechterhalten. Angesichts der Prognosen jener, die bereits Testzentren betreiben, wird es bestimmt nicht die letzte Eröffnung dieser Art in den nächsten Wochen im Landkreis gewesen sein.

Aber wie hoch ist eigentlich die Anzahl positiver Tests? Verschwindend gering, wenn es nach den Zahlen vom DRK und von Bender geht, die beide bereits mehrere Tausend Testergebnisse als Grundlage haben. In Morsum habe es laut Bender bei mehr als 3500 Testungen zwei positive Ergebnisse gegeben. Bei allen anderen von ihm betriebenen Standorten noch überhaupt keine. Und Westermann weiß für die acht DRK-Testzentren im Landkreis Verden von einem sehr konstanten Wert von „0,1 Prozent an positiven Testergebnissen“ zu berichten. Dieser sehr niedrige Wert lasse zumindest für die Region den Schluss zu, dass die Dunkelziffer der Corona-Erkrankten in der Bevölkerung „bei Weitem nicht so hoch ist, wie einmal vermutet“.

Inzidenz bleibt unter 100

Dem Gesundheitsamt des Landkreises Verden wurden über das vergangene Wochenende 46 neue Corona-Fälle gemeldet. Betroffen sind auch ein Schüler der Grundschule Achim-Uesen und ein Kind aus der Kindertagesstätte Dauelsen. Die betroffenen Gruppen wurden in Quarantäne geschickt. Damit sind seit Beginn der Pandemie im Landkreis mittlerweile 3760 laborbestätigte Corona-Infektionen nachgewiesen worden. 267 von ihnen gelten noch immer als infiziert. Die kumulative Inzidenz der vergangenen 7 Tage – bezogen auf 100.000 Einwohner – lag nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) am 10. Mai bei 91,9.