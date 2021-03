Schnelltests werden ab Donnerstag in der ehemaligen Schützenhalle in Oyten angeboten (Symbolfoto). (Björn Hake)

In Oyten wird an diesem Donnerstag, 25. März, ein Corona-Testzentrum eingerichtet. Das hat die Verwaltung am Dienstag mitgeteilt. In der ehemaligen Schützenhalle in Oyten, Jahnstraße 8, können sich dann alle Bürger freiwillig testen lassen. Die Teststrategie sah bisher vor, dass die Schnelltests in den Kommunen nur bei gelisteten Ärzten und in den Apotheken ermöglicht werden. Dies scheint den Beteiligten in Oyten zu wenig zu sein. „In einer vielleicht beispielhaften Konstellation haben wir es über das Wochenende geschafft, mit der Flora Apotheke aus Oyten und dem DRK Ottersberg eine Strategie aufzustellen“, freut sich Bürgermeisterin Sandra Röse. Maßgeblichen Anteil habe hierbei das DRK, das auch offizieller Betreiber des Testzentrums ist. Bei den Schnelltests unterstützt dann die Flora Apotheke mit personellen Ressourcen.

„Die Gemeinde Oyten stellte die Räumlichkeiten zur Verfügung und schafft den organisatorischen Rahmen, Hauptaufgabe wird sicherlich die Besetzung der Telefonhotline sein“, sagt Fachbereichsleiter Daniel Moos, der das Projekt initiiert hat und auch jetzt begleitet. Die Testungen werden dann ab Donnerstag an den Werktagen von Montag bis Freitag jeweils in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr möglich sein. Allerdings ist eine Testung nur mit Termin möglich. „Terminvergaben sind notwendig, um Menschenansammlungen zu vermeiden“, teilen die Beteiligten mit. Hierfür ist ab diesen Mittwoch, 24. März, eine Hotline geschaltet. Termine können dann unter der Telefonnummer 0 42 07 / 91 40 52 vereinbart werden – immer montags bis donnerstags in der Zeit von 9 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 9 bis 12 Uhr.

Es wird laut Ankündigung auch eine Online-Terminvergabe geben. Daran werde aber derzeit noch gearbeitet. Bis zur Freischaltung können Termine nur über die Hotline gebucht werden. „Wir hoffen, dass dann vorrangig die Online-Terminvereinbarung genutzt wird“, erklärt Moos, damit lange Wartezeiten am Telefon vermieden werden.