Das Corona-Testzentrum in Verden wird zum 24. Juli geschlossen. (Björn Hake)

Wie in den anderen Landkreisen hat die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) auch im Landkreis Verden festgestellt, dass die Anmeldungen für das Corona-Testzentrum „enorm zurückgegangen sind“ und deshalb werde das Testzentrum am Kreishaus in Verden zum 24. Juli geschlossen. Die KVN ziehe indes ein positives Zwischenfazit zur Bewältigung der Corona-Pandemie. „Dies gilt insbesondere auch für den Landkreis Verden, die labor-bestätigten Neuinfektionen sind weiterhin gering“, heißt es in einer Stellungnahme.

Der Geschäftsführer der KVN Verden, Michael Schmitz, betrachtet es als Erfolg, dass das Land Niedersachsen und die KVN sehr frühzeitig die Testungen in den zentralen Testzentren vorgenommen hätten. Dies war erforderlich, weil die Ärzte in den Praxen im März/April keine ausreichende Schutzausrüstung besaßen. „In den Landkreisen wurden deshalb die Testzentren innerhalb von zehn Tagen in Zusammenarbeit mit der Verwaltung des Landkreises und den örtlichen Gesundheitsämtern aus dem Boden gestampft“, erklärt Schmitz. Hier gebe es eine sehr gute Kommunikation untereinander.

Praxen sollen mehr selbst testen

Die Arztpraxen werden weiterhin von der KVN mit Schutzkleidung versorgt, sodass die Testungen in den Praxen selbst durchgeführt werden können. Den Praxen wurde empfohlen, den Betrieb wieder hochzufahren. „Die Patienten sollen wieder versorgt werden“, sagt Hans-Walter Fischer, Bezirksausschussvorsitzender der KVN-Bezirksstelle Verden, „allerdings sollen sich insbesondere Infektpatienten weiterhin grundsätzlich vorher telefonisch mit ihrer Praxis in Verbindung setzen.“

In diesem Zusammenhang bedanken sich Fischer und Schmitz für die schnelle und unbürokratische Unterstützung durch den Landkreis Verden und die niedergelassenen Ärzte, „die in schwierigen Zeiten an vorderster Front die ambulante Versorgung gewährleistet haben“. Die Funktionsfähigkeit der ambulanten Strukturen sei ein wichtiger Pfeiler im Kampf gegen die Pandemie auch zur Entlastung der stationären Versorgung – deshalb werde die KVN sofort reagieren, wenn wieder unterstützende Strukturen notwendig sein sollten.