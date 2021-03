In den Räumen der Ottersberger DRK-Wache werden künftig Corona-Tests durchgeführt. (Björn Hake)

Der DRK-Ortsverein Ottersberg eröffnet ein kommunales Corona-Testzentrum für kostenlose Tests in den Räumen der Rotkreuzler beim Ottersberg Rathaus. Geöffnet ist die Einrichtung montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr. Um Warteschlangen zu verhindern, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Hierfür ist ab diesen Donnerstag eine Telefonhotline geschaltet.

Termine können telefonisch unter 04205/31700 oder 04205/317012 jeweils montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr, dienstags von 14 bis 17 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr vereinbart werden. Zeitnah soll es auch eine Online-Terminvergabe geben, kündigen Bürgermeister Tim Willy Weber und Stefan Asendorf vom DRK Ottersberg an. „Daran wird aber derzeit noch gearbeitet. Bis zur Freischaltung können Termine nur über die Hotline gebucht werden.“ Weber und Asendorf sind sich einig, Erfahrungen sammeln zu wollen und bei Bedarf die Kapazitäten auszuweiten und eventuell die Räumlichkeiten zu wechseln. Bürgerinnen und Bürger haben derweil seit dem 8. März Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Test pro Woche. Dies wird in Ottersberg teilweise über Apotheken, Ärzte und nunmehr also auch über den DRK-Ortsverein angeboten.

Bürgermeister Tim Willy Weber und DRK-Vorsitzender Stefan Asendorf gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Testungen steigen wird. „Da Corona uns noch länger begleiten wird, brauchen wir ein Vorgehen, wie wir trotzdem ein Stück normales Leben zurückgewinnen können. Testungen werden an Bedeutung gewinnen“, erklärt Weber die zusätzlichen Testmöglichkeiten. „Das DRK ist für die Menschen da. Wenn wir helfen können, sind wir da. Das Testzentrum haben wir in kurzer Zeit auf die Beine gestellt“, berichtet Asendorf. „Top, wir sind dem DRK dankbar“, ergänzt Weber.