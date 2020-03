Nun ist es doch soweit: Der Landkreis Verden hat offiziell in einem Pressegespräch mitgeteilt, dass „erstmals das neuartige Coronavirus im Landkreis Verden nachgewiesen worden“ sei. Wie unter anderem Landrat Peter Bohlmann am Dienstagnachmittag im Kreishaus ausführte, sei die Infektion mit dem Coronavirus bei einem Ehepaar im mittleren Alter aus dem Nordkreis des Landkreises Verden nachgewiesen worden. Beiden Eheleuten gehe es gut.

Das Paar hatte demnach eine Woche Skiurlaub in Norditalien gemacht und war am Sonntag zurückgekehrt, beide Eheleute hatten Symptome einer Erkältung. Aufgrund der Berichterstattung in den Medien über den Coronavirus hat das Paar bisher sein Haus nicht verlassen und auch keinen Besuch empfangen, sondern seinen Hausarzt am Montag angerufen. Der nahm einen Abstrich vor Ort und das Labor hat dann am Dienstagmorgen den positiven Befund bestätigt. Der Kreis Verden versucht nun in Kooperation mit den italienischen Behörden, die Infektionskette des Paares weiterzuverfolgen, um die Kontakte, die es im Urlaub hatte, ausfindig zu machen.

Testzentrum entsteht im Container

Derweil steht mittlerweile fest, was die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen am Montag noch nicht offiziell sagen wollte: Das Testzentrum, in dem Abstriche von Coronavirus-Verdachtsfällen genommen werden, entsteht am Kreishaus in den Containern, in denen die Flüchtlinge untergebracht waren. Wie berichtet, nehmen in dem Testzentrum Fachleute im begründeten Verdachtsfall einer Infektion mit dem Coronavirus Abstriche von Patienten - ausschließlich von Menschen, die von ihrem Hausarzt zum Verdachtsfall erklärt worden sind, weil sie vorher mit Corona-Infizierten Kontakt hatten oder sich jüngst in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten haben.

Patienten sollen sich weiterhin an die gebotenen Abläufe halten: Weisen sie die für den Coronavirus typischen Symptome auf, sollen sie sich in jedem Fall zuerst telefonisch bei ihrem Hausarzt oder beim ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 11 61 17 melden und sich keinesfalls eigenständig in eine Praxis oder zum Testzentrum begeben.