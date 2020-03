Über den Umgang mit dem Coronavirus machen sich auch die Achimer Gedanken (Symbolbild). (Sebastian Gollnow/dpa)

Das Coronavirus hinterlässt auch im Landkreis Verden seine Spuren: Schulen stellen den Unterricht ein, Veranstaltungen wurden und werden abgesagt und Hamsterkäufe getätigt. Angesichts der steigenden Infektionszahlen scheint das Thema in den Köpfen der Bürger immer präsenter zu werden. Von Beklemmung über völlige Entspannung fällt der Gemütszustand der Bevölkerung vielfältig aus.

Michael Dräger arbeitet als Lehrer in Achim und erzählt: „Ich lebe auch zu Zeiten des Coronavirus ganz normal weiter, denn man kann die Situation nur nehmen, wie sie kommt.“ Bis zuletzt hätten auch die Eltern seiner Schüler ohne Verunsicherung ihre Kinder regulär zur Schule geschickt. Eine durchaus sinnvolle Maßnahme sei auch, große Veranstaltungen abzusagen, findet der Kirchlintler. Schließlich solle die Eindämmung des Virus zurzeit höchste Priorität haben.

Michael Dräger. (Björn Hake)

Wie wichtig es sei, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, zeigt sich laut Dräger vor allem in Italien. „Daran, dass ein großer Teil der Infizierten in Italien stirbt, sieht man, was für ein Problem das Coronavirus und seine Verbreitung ist“, führt er aus. Neben gesundheitlichen Vorsichtsmaßnahmen sei außerdem der Umgang mit den Erkrankten von großer Bedeutung. Erst vor Kurzem habe eine Person Namen und Anschriften der Infizierten vom Kreisgesundheitsamt gefordert, erzählt er. Dabei sei es besonders wichtig, die Infizierten nicht zu stigmatisieren und ihre Anonymität zu wahren.

Michael Wimmer. (Björn Hake)

Im Gegensatz dazu zeigt sich der Achimer Michael Wimmer alarmiert. „Ich sehe die Lage inzwischen nicht mehr gelassen“, teilt er mit. „Man sehe sich nur an, wie schnell sich das Virus in Italien ausbreitet.“ Seine Einstellung schwanke derzeit zwischen Vorsicht und Panik. „Ich gehe zwar noch ins Theater, aber bei größeren Veranstaltungen bin ich mittlerweile vorsichtig geworden“, beschreibt er seinen Umgang mit der Situation. Besonders beunruhigt sei Wimmer, seit die Bundeskanzlerin erklärt hat, dass bis zu 70 Prozent der Deutschen infiziert werden könnten.

Mirja Hehenberger führt ein Schuhgeschäft in der Achimer Innenstadt. Sie blickt trotz des Coronavirus „tiefenentspannt und optimistisch“ in die Zukunft, wie sie sagt. „Ich lasse mich nicht verrückt machen und schränke meinen Alltag nicht ein“, erzählt die 49-Jährige. Bestimmte Sicherheitsvorkehrungen trifft Hehenberger, wie sie sagt, aber dennoch. Verwandte in Altenheimen würde sie zum Schutz der Risikogruppen beispielsweise nicht mehr besuchen.

Auch die Schließung von Schulen erachtet die studierte Biologin als sinnvolles Mittel gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Ihr Sohn besuche das Gymnasium am Markt, das aufgrund eines Verdachtsfalles am Freitag den Unterricht eingestellt hat. „Der versäumte Unterricht sollte allerdings von den Sommerferien abgezogen werden“, schlägt sie vor. Früher oder später werde sich jeder mit dem Coronavirus anstecken, ist sich Hehenberger sicher. Die meisten Betroffenen würden die Krankheit jedoch unbeschadet überstehen. Man solle sich daher ins Bewusstsein rufen, dass hauptsächlich alte und vorerkrankte Menschen an Covid-19 sterben würden.

Christian Dening. (Björn Hake)

Ähnlich ruhig gehen Christian Dening und seine Familie mit der Situation um, wie er sagt. Trotzdem lasse er ein gesundes Maß an Vorsicht walten. „Ich richte mich nach den normalen Vorsichtsmaßnahmen, halte Abstand zu anderen Menschen und wasche meine Hände gründlich“, berichtet er. „Das Kino oder Theater besuche ich, seitdem sich das Coronavirus verbreitet, nicht mehr.“ Damit die Ausbreitung des Virus verhindert werden kann, müsse seiner Meinung nach jeder bereit sein, auf Teile des Alltags zu verzichten. Es sei zwar aus Denings Sicht wahrscheinlich, dass sich die Lage in Zukunft verschlimmern werde, doch gerade deswegen solle Gelassenheit und nicht Angst das Gebot der Stunde sein.