Im Landkreis Verden gibt es mit Stand Montagmorgen, 8 Uhr, insgesamt 879 laborbestätigte Coronavirus-Fälle. Das sind 18 mehr als am Sonntag. 504 Covid-19-Patienten sind inzwischen bereits wieder genesen und wurden aus der häuslichen Quarantäne entlassen. Es befinden sich derzeit sieben Personen in stationärer Behandlung. Bislang sind neun Menschen am Coronavirus gestorben. Demnach sind im Landkreis Verden aktuell 366 Personen infiziert. Der Wert der kumulativen Inzidenz der letzten 7 Tage (bezogen auf 100 000 Einwohner) liegt bei 185,2.

Fallzahlen nach Orten

Erstmals hat der Landkreis nun auch die Corona-Fallzahlen aufteilt nach Kommunen veröffentlicht. Demnach gab es in der Stadt Achim bisher 236 Infizierte (+ 18 zum vorherigen Freitag), in Dörverden 42 (+ 1 zum vorherigen Freitag), in der Gemeinde Kirchlinteln 26 (+ 1 zum vorherigen Freitag), im Flecken Langwedel 98 (+ 8 zum vorherigen Freitag), im Flecken Ottersberg 81 (+ 5 zum vorherigen Freitag), in der Gemeinde Oyten 145 (+ 7 zum vorherigen Freitag), in der Samtgemeinde Thedinghausen 123 (+ 11 zum vorherigen Freitag) und in der Stadt Verden 128 (+ 6 zum vorherigen Freitag).