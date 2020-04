Die betroffene Deichstrecke hat eine Länge von knapp 1,3 Kilometern. (Björn Hake)

Der Corporalsdeich, der rund 2000 Menschen in Bierden, Bollen und Uphusen vor einem Weser-Hochwasser schützen soll, ist undicht. Somit besteht auch ein Sicherheitsrisiko für die Bremer Stadtteile Mahndorf und Arbergen sowie wichtige Infrastrukturanlagen wie das Achimer Krankenhaus und Industriegebiete in Achim und Bremen, die alle ebenfalls vom Deich geschützt werden sollten. Aber: „Ein Bodengutachten zeigt, dass dieser Abschnitt des Corporalsdeichs keine durchgängige Dichtung aufweist, die bei länger anhaltenden Hochwasserereignissen ein Durchsickern von Weserwasser verhindern könnte.“ Das teilt Christian Gerken von der zuständigen Betriebsstelle Verden des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) mit.

Somit steht fest, dass an der betroffenen Deichstrecke mit einer Länge von knapp 1,3 Kilometern – zwischen der Wegeanbindung „Auf dem Brink“ und der Kläranlage Achim – gearbeitet werden muss. Im Auftrag des Wasser- und Bodenverbands Achim-Bierden plant der NLWKN daher „umfangreiche Verstärkungsmaßnahmen“ für den Corporalsdeich an der Weser.

„An konkreten Arbeiten laufen derzeit Vermessungen, die Erstellung von technischen Zeichnungen sowie naturschutzfachliche Erhebungen“, erzählt Christian Gerken. Zusammen mit den aus östlicher und westlicher Richtung anschließenden Deichabschnitten schütze die zu beplanende Deichstrecke eine Fläche von mehr als 1400 Hektar, die sowohl Gebiete des Wasser- und Bodenverbands Achim-Bierden als auch des Wasser- und Bodenverbands Bierden-Bollen-Uphusen umfasse.

Lehmdichtung wird aufgetragen

So ist geplant, an der Außenseite des Corporalsdeichs, in Ergänzung zum vorhandenen Mutterboden, lagenweise eine 60 Zentimeter starke Lehmdichtung aufzutragen. "Der vorhandene Mutterboden wird nach dem Einbau der Dichtung wieder auf die Deichböschung aufgetragen“, erklärt Gerken. Zudem sei vorgesehen, binnendeichs entlang der gesamten Strecke einen 3,50 Meter breiten Deichverteidigungsweg anzulegen und die Kronenbreite des Deiches durchgängig auf ein Maß von drei Metern zu bringen. Auch soll der Deich erhöht werden, allerdings nur um 23 Zentimeter auf einer Länge von lediglich 42 Metern – dies sei in Höhe der Achimer Kläranlage der Fall.

Wie Gerken ausführte sollen die beidseitigen Böschungsneigungen und die vorhandenen Deichrampen erhalten, aber den geltenden Bestimmungen angepasst werden. Nach derzeitigem Sachstand rechnen der Verband und der Landesbetrieb mit Bau- und Planungskosten von rund 1,4 Millionen Euro. Sobald die erforderlichen Genehmigungsverfahren abgeschlossen sind, kann eine bauliche Umsetzung der Maßnahme bei Bereitstellung der erforderlichen Mittel erfolgen.

Innerhalb des Planungsraums lebt eine Vielzahl seltener Arten. Die arten- und blütenreichen Glatthaferwiese auf dem Deich und die angrenzenden Sandtrockenrasen beherbergen laut NLWKN viele Stechimmen-, Heuschrecken- und Schmetterlingsarten. An sehr seltenen Pflanzenarten sei zum Beispiel der Streifenklee und das Frühlings-Fingerkraut dort zu finden. „Aufgrund dieser besonderen Artenvielfalt erfolgt die Planung in direkter und enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Verden und einem beauftragten Landschaftsplanungsbüro“, heißt es vom Landesbetrieb.

Bereits 2014 hatte der damalige Landtags- und heutige Bundestagsabgeordnete Gero Hocker (FDP) bei der Landesregierung nach einer Deichsanierung gefragt, weil er den Einbau von wasserundurchlässigen Schichten für unabdingbar hielt. Er bekam vor sechs Jahren zu hören: „Eine unmittelbare Gefahr für die Deichsicherheit besteht hier trotz des binnenseitig anfallenden Qualmwassers nicht. Die regelmäßigen Deichschauen des Landkreises Verden ergaben keine besonderen Vorkommnisse.“ Damals schaffte der Corporalsdeich es nicht in die landeseigene Förderung im Bereich des Hochwasserschutzes. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Gesamtkosten überschlägig auf 175.000 Euro geschätzt.

Zur Sache

Der Deich

Die Länge des Deiches beträgt knapp acht Kilometer. Er beginnt am Fuße des Geestrückens der Stadt Achim und endet an der Landesgrenze Bremen/Niedersachsen, wo der Deich weiter in der Aufsicht des „Bremischen Deichverbandes am rechten Weserufer“ verläuft. Der Abschnitt im Bereich der Kläranlage Achim bis nach Clüverswerder, rund 1300 Meter lang, galt laut der Niedersäsischen Landesregierung „als der gefährdetste Abschnitt“ und war bereits 2010 erneuert worden - inklusive Bau des Deichverteidigungsweges. Oberhalb dessen befindet sich der sogenannte Corporalsdeich mit einer Länge von rund 1200 Metern.