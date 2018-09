Die Autos sind frontal auf der Brücke kollidiert. (FEUERWEHR LANGWEDEL)

Langwedel. Zwei Verletzte hat laut Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Eisenbahnbrücke von Langwedel in Richtung Dauelsen gefordert. Genau am Scheitelpunkt der Brücke waren zwei Autos frontal kollidiert. Beide Fahrer wurden verletzt, ihre Fahrzeuge schwer beschädigt. Während sich ein Fahrer selbstständig aus seinem Auto befreien konnte, saß der andere Fahrer bei Eintreffen der Feuerwehr aus Langwedel noch verletzt im Fahrzeug. Er wurde von Feuerwehrkräften bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und einem Notarzt betreut.

Nach einer Versorung durch den Notarzt wurde der Verletzte schonend aus dem Fahrzeug befreit, hat die Feuerwehr mitgeteilt. Dazu musste die Fahrertür mit dem Spreizer entfernt werden. Anschließend wurden die Verletzten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Beide Autos erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Nach rund zwei Stunden konnten die letzten Einsatzkräfte wieder einrücken. Die Ortsfeuerwehr Etelsen, die vorsorglich mit einem zweiten Rettungssatz mitalarmiert wurde, konnte die Einsatzfahrt abbrechen.