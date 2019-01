Seit Wochen liegen unangemeldeter Sperrmüll und anderer Unrat auf den Grundstücken an der Magdeburger Straße. (fotos: Björn Hake)

Die, die Abhilfe schaffen könnten und die eigentlichen Adressaten der Kritik sind, waren am Montagabend nicht im Bürgerzentrum (Büz) im Magdeburger Viertel. Oder aber sie hatten angesichts der dort geäußerten geballten Kritik keinen Mut, sich zu outen: die Wohnungseigentümer und Hausverwalter. Dabei, das wurde auf der ersten Stadtteilkonferenz nach vierjähriger Pause deutlich, hätten insbesondere die Vermieter diverser Wohnblöcke an der Magdeburger Straße aus berufenem Munde vernehmen können, dass das ausufernde Müllproblem im Quartier von ihren Grundstücken ausgeht.

In erster Linie sind das Fehlverhalten einiger Mieter sowie deren Ignoranz oder Unwissenheit daran schuld, dass sich immer wieder Müllberge anhäufen. Darüber hinaus wurde auf der Versammlung, zu der rund 70 Menschen erschienen waren, aber deutlich, dass auch Auswärtige ihren Abfall im Quartier abladen. Ebenso, dass offenbar viele Familien von den Vermietern mit für sie viel zu kleinen Mülltonnen ausgestattet wurden. Die Wahl der Behältergröße ist – anders als etwa in Bremen, wo je Bewohner auf einem Grundstück ein Mindestvolumen der Behälter von 15 Litern pro Woche vorgeschrieben ist – im Landkreis Verden eine Ermessenssache des Vermieters oder Eigentümers. „Die Satzung schreibt nur vor, dass ein Behälter angemessen groß sein muss“, erklärte Christina Martin, Abfallberaterin des Landkreises.

Die Eigentümer seien ihren Worten nach verpflichtet, angemessen große Müllbehälter aufzustellen. Stelle der Landkreis fest, dass die Behälter zu klein sind, werde der Eigentümer darauf hingewiesen. Daher, das ist das Ergebnis der Konferenz, sollen die Juristin der Stadt Achim und die Juristen des Landkreises nun prüfen, inwieweit der Rechtsweg gegen die Wohnungseigentümer und -verwalter beschritten werden kann. Die Hausverwaltungen der Problemblöcke sollen gezielt auf das Problem angesprochen werden und man möchte prüfen, ob es eine Aufräumaktion mit den Bewohnern oder fixe und regelmäßige Sperrmülltermine im Viertel geben kann.

Denn zwar werde Sperrmüll bisher auf den Hof gestellt, vorher jedoch nicht angemeldet. Und auch wenn die Tonne einer mehrköpfigen Familie voll ist, landen Müllsäcke und sonstiger Abfall eben neben den Garagen, im Gebüsch oder vor den Mietblöcken – oder auf fremden Grundstücken. Und manchmal, das schilderten mehrere Anwohner der benachbarten Reihenhäuser, werde der Müll nicht mal mehr eigenhändig heruntergebracht. „Es kommt vor, dass wir im Garten sitzen, auf den roten Block gucken und sehen, wie dort aus dem vierten Stock ein Sofa oder eine Waschmaschine geworfen wird“, schilderte eine Achimerin. Eine andere pflichtete ihr bei und ergänzte, dass auch Einwegrasierer oder Essensreste gerne mal auf diese Weise entsorgt würden.

Den Büz-Mitarbeitern Dirk Ysker, Mehmet Ates und Marianne Staudacher, die Ansprechpartner für alle Bewohner sowie Nachbarn des Quartiers sind, ist die Situation alles andere als unbekannt. Sie erinnerten mit gleichermaßen eindrucksvollen und erschreckenden Fotos daran, dass die Situation im Magdeburger Viertel vor dem Sanierungsprogramm und zu Zeiten des dort befindlichen Servicehauses schon deutlich schlimmer war. Und doch haben sie in jüngster Zeit wieder eine Zunahme der wilden Müllentsorgung registriert.

„Es fängt mit einem Müllbeutel oder einem Gegenstand an. Wird der nicht schnell weggeräumt, kommt ein weiterer hinzu und dann noch einer und so weiter“, erzählte Ates. Zwar setzen die Büz-Mitarbeiter auf direkte Ansprache oder informieren auch die Polizei, wenn sie Mülltourismus und auswärtige Kennzeichen sehen, „aber wir sind nicht rund um die Uhr hier und können die Augen aufhalten“, sagte Ates. Der Sozialarbeiter betonte jedoch auch, dass das Problem nicht überall im Stadtviertel vorherrsche, sondern nur an bestimmten Ecken. Ates nannte die Hausnummern 2, 4 und 6; 5,7 und 9 sowie 8 an der Magdeburger Straße, wo die Hausverwaltungen und Vermieter endlich reagieren müssten.

„Denn uns als Stadt sind die Hände gebunden, wir können und dürfen nicht auf Privatgrundstücken Müll wegräumen – dafür sind die Eigentümer verantwortlich“, erklärte Bürgermeister Rainer Ditzfeld den Anwohnern. Noch immer gebe es Hausverwaltungen, die dieses Thema stiefmütterlich behandeln. „Aber wir sind bei dem Thema schon viel weiter und das liegt an den Mitarbeitern im Büz“, unterstrich der Rathauschef.

Essensreste locken Ratten an

So könnte vermutlich auch das nächste große Problem, das auf die wilde Müllentsorgung zurückgeht, gelöst werden: Ratten. Für sie sind die aufgerissenen gelben Säcke und die Essensreste in den für sie problemlos erreichbaren Müllbeuteln im wahrsten Sinne ein gefundenes Fressen. Ein Bewohner der neuen Häuser an der Leipziger Straße beschrieb plastisch, wie er öfter mehrere Ratten über seine Einfahrt und in seinem Garten laufen sieht. Wer sich um dieses Problem zu kümmern hat, wurde am Abend nicht ganz klar.

Auf Nachfrage sagte Uwe Schmoecker, Leiter des städtischen Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung, am Dienstag, dass dieser ein Budget habe, um ein Mal im Jahr zwei Wochen lang die Ratten in den Kanälen zu bekämpfen. Das sei im Oktober vergangenen Jahres auch wieder geschehen „und funktioniert sehr gut, um die Population in Schach zu halten“. Eine oberirdische Rattenbekämpfung „können, müssen und dürfen wir uns nicht leisten“, betonte Schmoecker. Wer dann? „Die Stadt ist außen vor, denn die Ursache ist der Müll“, sagte Peter Lehniger, der bei der Stadt Achim für Sicherheit und Ordnung zuständig ist. Die Eigentümer und Mieter seien verpflichtet, den Müll zu entfernen und ihn generell fachgerecht zu entsorgen, dann gebe es dort auch keine Ratten.