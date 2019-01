Zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Das Plakat im Vordergrund zeigt die Pläne für den Tempelbau, die sich beim Anblick des alten Gebäudes wenn überhaupt lose erahnen lassen. (Björn Hake)

Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, Anfang dieser Woche ist es dann passiert: Das alte Bauernhaus am Oyterdamm, welches schon seit längerer Zeit zu einem Hindutempel umgebaut werden sollte, ist zu Teilen zusammengestürzt. In der Mitte des Dachs klafft nun ein großes Loch. Angesichts der Schieflage der noch vorhandenen Teile des Dachs, ist es auch alles andere als ausgeschlossen, dass dieses Loch in nächster Zeit noch weiter anwachsen wird.

Dabei sollte das gesamte Gebäude eigentlich längst saniert worden sein, so war zumindest der Plan der Hindugemeinde Bremen, als sie das alte Bauernhaus und das Grundstück in Oyten nahe der Grenze zu Bremen 2004 erwarb. Doch direkt in den Anfangsjahren hatte es immer wieder Probleme gegeben, auch weil das Haus unter Denkmalschutz steht und es so bei der Planung so viel zu beachten gab. Dann folgte ein langatmiges Gerichtsverfahren, nachdem einige Anwohner gegen den Tempelbau geklagt hatten. Gut vier Jahre dauerte es, bis das Gericht zugunsten der Hindugemeinde entschied. Viel Zeit, die ins Land strich, ohne dass mit der Umsetzung des Projekts begonnen werden konnte.

Bruch innerhalb der Gemeinde

Als sich dann abzeichnete, wie viel Geld die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes verschlingen würde, kam es innerhalb der Gemeinde zu einem gewissen Bruch, wie ein Mitglied am Mittwoch erzählte. Ein Teil wollte die Pläne am Oyterdamm weiter vorantreiben, der andere sich in Bremen einen Ort für einen neuen Hindutempel suchen. Letzterer hat inzwischen einen Pachtvertrag mit der Bremer Heimstiftung über ein Grundstück auf dem Gelände des Stiftungsdorfs Ellener Hof in Osterholz unterschrieben, wo der Tempel entstehen soll.

Die Gruppe der Hindugemeinde, die an den Bauplänen in Oyten festhielt, war in all den Jahren auch alles andere als untätig. Auf dem Gelände wurde in einer Scheune neben dem Bauernhaus etwa provisorisch ein Tempel eingerichtet, wo auch wöchentliche Gebetsrituale und größere hinduistische Feste gefeiert wurden. Doch mit der Sanierung des alten Bauernhauses, welches schon längst von innen und von außen von Balken gestützt wird, gab es große Probleme. Obwohl die Arbeiten über alle die Jahre nach Angaben der Hindugemeinde einen sechsstelligen Betrag – der nur durch Spenden zusammen gekommen sei – verschlungen haben, blieb das alte Haus eine Ruine.

Mittel zur Dachsanierung fehlten

Immer wieder aufs Neue kündigten die engagierten Gemeindemitglieder an, die Sanierung des Dachs, den größten und auch kostenintensivsten Teil, in Angriff zu nehmen. Doch es fehlte vor allem an finanziellen Mitteln, obwohl, wie die Gemeinde bei einem Besuch vor zwei Jahren verlauten ließ, über die Zeit insgesamt rund 500 Familien Geld für das Projekt gespendet hatten.

Nun kam der Zahn der Zeit den Plänen der Hindugemeinde zuvor. Etwa ein Viertel des Dachs existiert nicht mehr. Doch wer glaubt, damit sei das ambitionierte Vorhaben endgültig gestorben, der täuscht. Wie Gutharsan Sabaratnam, der zu den Käufern des Gebäudes 2004 zählte, am Mittwoch auf Nachfrage betonte, sei die Gruppe weiterhin gewillt, die Tempelpläne in die Tat umzusetzen: „Wir wollen weitermachen.“