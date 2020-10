Hier wird es häufig gefährlich: Auf der Embser Landstraße an der Anschlussstelle Achim-Nord ereigneten sich von 2017 bis 2019 elf Verkehrsunfälle mit verletzten Personen. (Björn Hake)

Im Verdener Kreistagssaal hat kürzlich die Unfallkommission für den Landkreis Verden getagt. Das Gremium befasst sich jährlich mit Unfallhäufungsstellen, um an diesen die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Die Kommission setzte sich neben der Polizei aus Vertretern des Amtes für Straßenverkehr Bremen, der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, der Straßen- und Autobahnmeistereien und der entsprechenden Fachdienste des Landkreises und der Stadt Verden sowie der Stadt Achim zusammen. Weiterhin waren Vertreter der Gemeinden vertreten, in deren Bereichen sich Unfallhäufungsstellen befinden.

Im Landkreis Verden ereigneten sich 2019 insgesamt 4512 Verkehrsunfälle. Aus diesen und den Unfällen in den Jahren 2018 und 2017 ergaben sich insgesamt 21 Unfallhäufungsstellen. Solch eine Häufung liegt laut Polizei beispielsweise vor, wenn sich an einer Örtlichkeit mindestens fünf Verkehrsunfälle mit verletzten Personen innerhalb der zurückliegenden drei Jahre ereigneten. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass nur die der Polizei bekannt gewordenen Verkehrsunfälle in die Bewertung der Örtlichkeiten einfließen können.

Radfahrer fahren falsch

In Achim registrierte die Polizei im Bereich der Anschlussstelle Achim-Nord/Landesstraße 167 im Zeitraum von 2017 bis 2019 elf Verkehrsunfälle mit verletzten Personen (eine schwer verletzte). Außerdem handelte es sich bei acht der verletzten Personen um Radfahrende, die den Radweg in Höhe der Anschlussstelle befuhren. Grund für die Unfälle war neben dem Vorfahrtsverstoß der Autofahrer bei der Hälfte der Unfälle das Befahren des Radwegs in falscher Richtung. Infolgedessen beschloss die Unfallkommission, dass das Verbot des Befahrens des Radwegs entgegen der Fahrtrichtung besser dargestellt werden soll. Beispielsweise soll in Höhe des nahe liegenden Kreisels das Verkehrszeichen „Verbot für Radfahrende“ in vergrößerter Form errichtet werden. Außerdem soll öfter durch die Polizei kontrolliert werden.

Eine weitere Gefahrenstelle wurde zwischen Verden und Langwedel an der L 158, Achimer Straße Einmündung Nindorfer Straße, erkannt. Bei sechs Unfällen gab es zwischen 2017 und 2019 Verletzte. Grund war meist das Einfahren in den dortigen Einmündungsbereich aus Richtung Nindorf, so die Polizei. „Häufig wurden Fahrzeuge auf der vorfahrtberechtigten Landesstraße zu spät wahrgenommen oder es wurde die Geschwindigkeit dieser Fahrzeuge falsch eingeschätzt“, heiß es dazu. Daher erging der Beschluss zur Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h im dortigen Bereich. Diese Geschwindigkeitsreduzierung wird zukünftig für die Fahrtrichtung Langwedel Gültigkeit haben.

Erneute Unfallhäufung

Im Holzmarkttunnel in Verden wurden zwischen 2017 und 2019 fünf Unfälle mit verletzten Personen durch die Polizei registriert. Die Unfälle ereigneten sich vor allem aufgrund von Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot oder einer nicht angepassten Geschwindigkeit. Hier wurden bereits 2014 verschiedene Maßnahmen umgesetzt. Darüber hinaus zeigt auf der Seite der Lindhooper Straße eine Geschwindigkeitstafel den Radfahrerinnen und Radfahrern ihre aktuelle Geschwindigkeit an. Da es sich bei dem Tunnel nun erneut um eine Unfallhäufungsstelle handelt, wurde als Sofortmaßnahme das Anbringen eines Spiegels in der Tunnelmitte beschlossen. Dieser soll vom Bahngleis kommenden Fußgängern frühzeitig einen Blick auf querende Radfahrerinnen und Radfahrer ermöglichen. Außerdem sollen die Markierungen der Radfahrstreifen und des Gehwegs deutlicher hervorgehoben werden.

Die jeweils zuständigen Fachbehörden werden die beschlossenen Maßnahmen nun umsetzen oder eine Umsetzung prüfen. Außerdem wird die Polizei an den erkannten Unfallhäufungsstellen eine verstärkte Verkehrsüberwachung durchführen.