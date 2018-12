Bistrobetreiber Abo Tuncel hofft sehr darauf, dass das letzte Wort übers neue Bäderbetriebskonzept noch nicht gesprochen ist und die Politik die halbe Stelle bewilligt oder eine andere Lösung findet, damit die Existenz seines Familienbetriebs nicht gefährdet wird. (Michael Braunschädel)

Er ist nicht sauer und auch nicht verbittert. Das ist Abo Tuncel wichtig zu betonen. „Und ich bin auch nicht gegen das neue Bäderbetriebskonzept, das Verwaltung und Ratsleute bisher ausgearbeitet haben“, sagt der 39-jährige Gastronom. Aber er ist dafür, dass für ihn und seine Gäste alles so bleibt, wie es ist und seine Existenz nicht durch veränderte Öffnungs- und Trainingszeiten gefährdet wird. Und diese Haltung lässt sich nun mal schwer mit dem neuen Bäderkonzept vereinen. Zumindest Stand jetzt. Tuncel, der mit seiner Frau Fatma und drei festen Mitarbeitern das Bistro zwischen Bad und Sporthalle vom Landkreis Verden gepachtet hat, wartet nun auf den Ausgang der Entscheidung über die Zukunft des Achimer Hallenbads.

Wie berichtet, hätte dies künftig von Mai bis September am Stück geschlossen, dem Bistrobetreiber fehlen demnach vier Monate lang die Einnahmen aus dem Hallenbad. „Das lässt sich vielleicht zwei Jahre aushalten, aber dann geht einem die Luft aus, das ist ausrechenbar“, sagt Tuncel. Denn unter der Woche machten die Einnahmen aus dem Hallenbad 70 bis 80 Prozent aus, rechnet er vor. Und 90 Prozent derjenigen Gäste, die nach einem Hallenbadbesuch im Bistro speisen, seien entweder Mitglied in einem Sportverein, bei den Rettungsschwimmern oder Kursteilnehmer der gewerblichen Anbieter. „Bei unserem Doppelbetrieb würde also eine ganze Zeit lang eine Hälfte fehlen“, betont Tuncel. Zumal im Mai ja auch die Nutzung der Sporthalle ende.

Alles dreht sich um den Sport

Seit sechs Jahren betreibt die Familie, die gerade das vierte Kind erwartet, das Bistro, das es bereits seit 42 Jahren gibt, wie Tuncel erzählt. Alles dreht sich in dem Gastronomiebetrieb um den Sport, die Gäste und Sportler aus dem Hallenbad sitzen danach noch dort zusammen, ebenso die aus der Sporthalle. Und die Schüler, die mittags nicht in die Achimer City pilgern, finden laut Tuncel zu fairen Preisen bei ihm die notwendige Stärkung für den Schultag. „Wir sind sieben Tage die Woche hier, sehen Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die schwimmen wollen.“ Auch seine beiden Töchter schwimmen seit fünf Jahren beim TSV Achim. „Denen allen wird doch die sportliche Grundlage entzogen, wenn keine andere Lösung gefunden wird“, blickt Tuncel auch über seinen Tellerrand.

Steffen Zorn, Fachbereichsleiter der Stadt Achim, hat aus politischen Kreisen noch kein Signal erhalten, dass es am 18. Dezember im Rat (17 Uhr, Rathaus) nicht zu einer Entscheidung kommt. „So oder so, es wäre gut, wenn sie dann fällt“, sagt er. Denn erst wenn feststünde, wie das neue Betriebskonzept aussieht, könnten Gespräche mit allen Beteiligten geführt werden. „Auch die Situation der Gastronomie muss mit dem Landkreis Verden angeschaut und bewertet werden“, sagt Zorn. Es solle schon sichergestellt werden, dass die Familie Tuncel auch zu möglicherweise neuen Bedingungen ihren Betrieb weiterführen könne. „Wir lassen sie nicht hängen“, sichert Zorn zu und erwähnt, dass es schon Ideen gebe, diese aber noch nicht spruchreif seien. Dass eine gegenseitige Abhängigkeit da ist, daraus macht Zorn keinen Hehl: „Wir sind wichtig für ihn und er ist wichtig für uns.“

Wichtig für Abo Tuncel ist in erster Linie, dass nun alle Seiten nochmal ihre Argumente vorbringen und erst dann eine Entscheidung übers neue Bäderbetriebskonzept fällt. Die Demo der Achimer Bürger und die Bereitschaft des Bürgermeisters sowie der Fraktionsspitzen, sich dieser zu stellen, wertet er als gutes Zeichen. Letztlich hängt zunächst mal alles an der Frage, ob die Politik die eine halbe Stelle mehr bewilligt oder nicht, die es laut Verwaltung braucht, um den Parallelbetrieb von Frei- und Hallenbad im bisherigen Umfang aufrecht zu erhalten. Möglicherweise, hofft Tuncel, könnten auch die Vereine eingebunden werden, um personelle Vakanzen aufzufangen.