Die Sonderausstellung "Die Märchenbilder" zeigt eine kurze Schaffensphase im Werk von Modersohn – aber eine sehr beeindruckende. (Björn Hake)

Fischerhude. Wie durch ein aufgeschlagenes Bilderbuch wandeln die Besucher der Sonderausstellung durch das Otto-Modersohn-Museum – von einer Seite zur nächsten des Märchenbuches, das nun bis zum 29. Juli in Fischerhude begehbar sein wird. Elfenreigen, Hexen, Geschöpfe des Waldes und immer wieder der alte König, der mit seiner Königin langsam durch ein Bild schreitet. Im Hintergrund dösen die Wachen, angelehnt am Tor eines Schlosses. Dort tanzen Figuren und da wird einer Maid wohl ein Antrag gemacht. Eine friedliche Welt, die von einem weisen Herrscher regiert wird.

Eine Welt, in der das Böse besiegt wird und sich das Gute am Schluss durchsetzt. Die Moral der Geschichte ist gesetzt und für Kinder und Erwachsene wird der mahnende Finger der Märchenerzählerin hoch gehalten. Die staunenden Kinderaugen sind gebannt darauf gerichtet und man vermutet, dass sie sich die erzählten Erfahrungen zu Herzen nehmen und nicht die gleichen Fehler machen wie die Erwachsenen. Aber auch ältere Semester bleiben in dieser Ausstellung lange vor den Bildern stehen und horchen auf den Erzähler in ihrem Inneren.

Bild-Ankauf als Anlass

Viele Besucher verweilen vor dem Bild „Die Märchenerzählerin“, dessen gelungener Ankauf der Anlass für diese Sonderschau der Märchenbilder von Otto Modersohn ist. Aus den späten Jahren des 19. und den frühen des 20. Jahrhunderts stammen die Bilder, die eine neue Herangehensweise in Inhalt und Form der Bilderstellung für den Maler einleitet: „Erst aufzeichnen und dünn, goldig braun (Luft nicht) untermalen (Tempera vielleicht), dann mit deckender Ölfarbe auf die Sachen losgehen, so fertig wie möglich. Alle Töne besonders dunkle Sachen heller malen, denn die Lasur soll die Sache erst vollenden. Dabei kratzen. So kann die Malerei wirklich delikat und köstlich werden. So werde ich in Zukunft malen“ (aus Otto Modersohns Tagebuch vom 11. und 22.4.1896).

Inhaltlich will der Künstler Märchenfiguren malen, die im Betrachter nach der seelischen Wahrheit forschen. Die Sehnsucht nach einer besseren, gerechteren Welt lässt auch Heinrich Vogeler schwärmen und seinen Vorzeichnungen die Worte „Es wird einmal sein...“ voranstellen. Rainer Maria Rilke betont 1903 in seiner Monografie über die Worpsweder Maler die Bedeutung der Kindheit für ihr weiteres Schaffen. Und tatsächlich erstellte Modersohn schon in seiner Jugend Alben mit den Stammbäumen der europäischen Herrscherhäuser... . Allerdings will sich Modersohn von Rilke nicht in die Ecke des Märchenonkels stellen lassen und notiert am 2. März 1903 in seinem Tagebuch: „Rilkes Buch ist sehr fein ohne Frage – es hat natürlich allerlei Schiefes. Bei mir betont er eigentlich nur den Märchenmaler – ich bin aber mehr. Die einfache, stimmungsvolle Moorlandschaft bildet immer einen Teil meiner Kunst. Ich will eben beides. Im einfachsten Stück Natur, in feiner Stimmung etc. kann eine sehr hohe Kunst sich äußern. Darum will ich natürlich auch meine Märchen malen.“

Ob diese Auseinandersetzung einer der Gründe ist, weshalb der Maler sich ab 1903 wieder auf die Natur reduziert, kann nur vermutet werden. Solch emotionale Äußerungen wie die in einem Brief vom 25. Februar 1901 an Carl Hauptmann, entstehen jedenfalls nicht mehr: „Ich stehe in einer Zeit des Werdens und Wachsens. Ich entdecke in mir manche bisher nur leise geahnte Seite und bin überglücklich darüber. Ein so köstliches Gefühl hat mich noch nie erfüllt, solange ich male ... Staunen Sie, ich habe Könige und Prinzessinnen gemalt … Ich bin zu glücklich über diese Bereicherung, seelische Vertiefung und malerisch-koloristische Ausdehnung. Ich bin voller Schwung, stehe am Beginn einer ganz neuen Entwicklung; ich denke nicht darüber nach, folge ganz meinen inneren Trieben.“

Es ist eine kurze Schaffensphase im Werk von Modersohn – aber eine sehr beeindruckende. Und das merkt man auch dem Publikum an, wenn es durch das „Märchenbuch“ wandelt und das kindliche Gespür wieder entdeckt und sich den eigenen Sichtweisen hingeben kann. Dank eines Künstlers, über den Paula Becker sagte: „Er ist wie ein Mann und wie ein Kind...“