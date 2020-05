Die alte Badestelle an der Wümme in Fischerhude war sehr beliebt. (Ortsarchiv Fischerhude)

Ottersberg. Der Zweite Weltkrieg hat viele Geschichten geschrieben – auch in Fischerhude. Ein Drama um drei neugierige Kinder, dessen Tragik kaum zu überbieten ist, hat sich fast auf den Tag genau vor 75 Jahren in dem Künstler- und Bauerndorf ereignet. Es war der 10. Mai, ein warmer Himmelfahrtstag mit strahlend blauem Himmel, als das Leben der drei Freunde Gerhard Böhling (13), Wilhelm Sammann (12) und Klaus Tidow (10) – nur elf Tage nach den letzten Kampfhandlungen im Ort gegen die Engländer – durch eine Minen-Explosion abrupt enden sollte.

Hans Blanken, Archivar bei der Stiftung Heimathaus Irmintraut, hat die letzten Momente im Leben des jungen und im Ort bekannten Trios recherchiert. Dabei bezieht sich der 71-Jährige vor allem auf die Chronik der örtlichen Volksschullehrerin „Fräulein Schulz“, die die dramatischen Ereignisse an diesem Himmelfahrtstag im Jahr 1945 miterlebt hat, und Kurt Peper (Jahrgang 1934), der im Jahr 2012 verstarb. Rückblende: Es war ein erste schöner Sommertag. Der Krieg war auch in Fischerhude vorbei. Drei Tage nach dem Ende der letzten Kämpfe erreicht die Fischerhuder Dorfbewohner am 2. Mai 1945 die Nachricht vom Waffenstillstand. Vor allem die Kinder und Jugendlichen im Ort entwickelten schnell wieder Frohsinn und Unbeschwertheit. Fast schon vergessen schienen die Momente der Angst, die sie im Krieg durchlebt hatten.

So badeten sie schnell das erste Mal wieder in der Wümme an der Badestelle im Alten Dorf. „Es herrschte ein lustiges Gewimmel“, so hat es Fräulein Schulz einst aufgeschrieben. Sie war Lehrerin an der Volksschule in Fischerhude und wohnte bei Bäcker Klee, nicht weit vom Alten Dorf entfernt. Einige Kinder hatten Granaten und Munition, die bei der Sprengung der Wümmebrücke in Richtung Sagehorn liegen geblieben waren, gefunden. Die Erwachsenen hatten die Sachen vergraben und die Kinder auf die Gefahren hingewiesen. Aber die kindliche Neugier sollte fatale Folgen haben. Gerhard Böhling, Sohn des Dorfschmieds, der Bäckersohn Wilhelm Sammann und der Pastorensohn Klaus Tidow hatten die explosiven Sachen entgegen der Anweisungen wieder ausgegraben.

Ein ohrenbetäubender Knall

Als die Dorfschul-Lehrerin – aufgeschreckt durch eine Explosion aus Richtung Oberneuland – sich vom Badestrand in den Garten von Bekannten zurückgezogen hatte, gab es den nächsten ohrenbetäubenden Knall. Sofort habe sie gewusst, dass etwas ganz Schlimmes passiert sein musste, wird Fräulein Schulz zitiert. Der Donnerschlag sei direkt aus Richtung des Badestrandes gekommen. Eine dicke Sprengwolke verdunkelte den Himmel über Fischerhude. „Wir haben vermutet, dass die Sprengladung, die noch unter der Brücke im alten Dorf lag, in die Luft gegangen sei“, berichtete die Lehrerin, die allerdings gleich eines Besseren belehrt worden war. Zunächst waberte es nur als ein Gerücht durch das Dorf, dass ein Mensch bei der Detonation von Munition umgekommen sei. Doch schnell stellte sich heraus, dass alles noch viel schlimmer ausgegangen war als zuerst vermutet.

Doch warum konnte das Unglück geschehen? Kurt Peper hatte das Unglück aus seiner Sicht rekonstruiert: „Im Frühjahr 1945 sind Vorbereitungen zur Brückensprengung im alten Dorf vorgenommen worden. An den Widerlagern der Brücken wurden Kisten mit Dynamit, Panzerminen, Fliegerbomben und sogar der Sprengkopf eines Torpedos eingegraben. Die Soldaten des Sprengkommandos fingen Fische mit Dynamit. Nach der Sprengung der Brücken – die im alten Dorf war nur halbseitig erfolgt – lagen die Sprengmittel auf der Nordseite offen da“, berichtete er.

An der Stelle, wo die Sprengmittel für die Brücke gelagert waren, klaffte nach der verheerenden Explosion ein großer Krater. Rundherum im weiten Umkreis lagen bis zur Unkenntlichkeit zerrissene Leichenteile. „Die Reste der drei Jungen wurden in einem Sarg auf dem Friedhof in Fischerhude beerdigt. Sie haben einen gemeinsamen Grabstein. Die Grabstelle liegt am Hauptweg nördlich des Prinzengrabes“, weiß Blanken zu berichten. Die drei Freunde drückten in der Fischerhuder Volksschule gemeinsam die Schulbank und gehörten zur ersten Klasse von Fräulein Schulz. Die schicksalhaften Fischerhuder Nachkriegstage sollten mit dem Tod der Kinder aber noch nicht beendet sein. Am 2. Juni, so steht es in den Annalen, ereignete sich derweil eine weitere Tragödie in dem während des Krieges fast unbeschädigten Dorf.

In Backsberg ermordeten polnische Fremdarbeiter den angesehenen Gastwirt Fehsenfeld. Erst nach und nach fanden die Fischerhuder nach diesen dramatischen Ereignissen zurück zur Normalität. Im Herbst 1945 verabschiedeten die Engländer die neue Gemeindeverfassung und ernannten den ersten Gemeinderat mit Johann Müller als Bürgermeister. Noch heute erinnert ein großer Gedenkstein auf dem Fischerhuder Friedhof an die drei Kinder, die an diesem Schicksalstag im Mai 1945 einfach nur spielen wollten und dabei den Tod fanden.