Im Cawia an der Achimer Brückenstraße wird es ab 2019 keine Kinder- und Jugendbetreuung mehr geben, was Ulla Hartmann-Eggers und Jan-Dieter Junge bedauern. (Kai Purschke)

"Ein Heim für alle", "Cawia forever", Cawia – ich liebe dich", "Cawia darf nicht schließen." Der Protest der Kinder und Jugendlichen, die das Cawia an der Achimer Brückenstraße bisher als Anlaufstelle für ihre Freizeitgestaltung kennen, ist überdeutlich zu sehen. Von außen, aber insbesondere auch in dem gelb gestrichenen Raum, in dem die Computer stehen. Denn die Schilder mit den Sprüchen hängen überall – und sie haben einen ernsten Hintergrund.

Zwar wird die Sozialpädagogische Familien- und Lebenshilfe (SoFa) weiterhin die Kinder- und Jugendbetreuung in Achim gewährleisten, aber nicht übers Jahr hinaus im charismatischen Haus in der Innenstadt. Alle anderen Angebote wie die Senioren-Internetkurse oder das Café Wir laufen dort weiter. Mindestens ein Jahr noch: „Wir haben die Miete fürs nächste Jahr überwiesen, weil wir den Standort aufrecht erhalten wollen“, sagt Geschäftsführer Jan-Dieter Junge.

Denn zum einen hat der Verein die Ausschreibung der Stadt Achim über die Vergabe der Kinder- und Jugendarbeit gewonnen, zum anderen bedeutet das damit verbundene Konzept aber auch, dass die Arbeit mit den jungen Leuten ab 2019 direkt am Schulstandort erfolgen soll. Das wäre dann der Schulcampus von Realschule, IGS und Co.. „Da sollen wir einen Raum erhalten, den es aber noch nicht gibt“, beschreibt Sozialpädagogin Ulla Hartmann-Eggers das Dilemma. Sie rechnet frühestens für 2022 mit Räumen am Schulstandort. „Rüber sollen unsere Leute aber schon im Januar“, sagt Junge. Der SoFa-Chef steckt in einem Dilemma, daraus macht er keinen Hehl. Schließlich habe man bisher fast 14 Jahre gut mit der Stadt zusammengearbeitet und werde es sicherlich auch weiterhin, aber das ein bestehendes Konzept und gute Arbeit mit einem Handstreich zunichte gemacht würden, das kann Junge nicht verstehen.

Sanfter Übergang fehlt

In seinen Augen fehlt der sanfte Übergang, den es aus pädagogischer Sicht gebraucht hätte, um die Kinder und Jugendlichen – größtenteils mit Migrationshintergrund – die bisher ins Cawia pilgerten, an den neuen Standort zu gewöhnen. An einen Standort wohlgemerkt, von dem noch gar nicht klar sei, wie genau dieser aussieht. Die 8000 Euro Jahresmiete, die die Stadt fürs Cawia nicht mehr zu zahlen bereit ist, hat der Verein jetzt für 2019 selbst bezahlt, um das Haus als Anlaufstelle von SoFa nicht zu verlieren.

Vor einem Jahr hatte sich der Verein auf die Ausschreibung beworben, erst im November dieses Jahres kam nun die positive Nachricht vom Landkreis Verden. „Daher konnten wir die Kinder und jungen Leute auch erst jetzt darüber informieren“, erzählt Ulla Hartmann-Eggers. Die hätten dann die plakativen Schilder gemalt. Bis zuletzt hatte sie wie auch Junge gehofft, dass das Cawia neben dem weiterhin bestehenden Jugendtreff an der Langenstraße als Anlaufpunkt für die Jugend nicht verloren gehen würde. Wie sie nun wissen, ein Trugschluss. Und dennoch sagt Jan-Dieter Junge Sätze wie „Das Konzept ist richtig“ und „Wir sind Dienstleister und wenn wir von anderen Geld kriegen, müssen wir auch tun, was er dafür verlangt“.

Im Gespräch wird deutlich, dass das Duo es sich mit der Stadt nicht verscherzen will, aber dass es auch an dem Gebäude hängt. „Das Haus ist Historie, seit 21 Jahren gibt es das Cawia“, sagen die Beiden. Und noch wissen sie nicht, ob der Standort über 2019 hinaus für den Verein zu halten sein wird. Junge: „Die Cawia-Nutzergruppen müssen wohl Geld dazugeben, was wir eigentlich nie wollten, weil wir ehrenamtliche Arbeit sehr schätzen.“