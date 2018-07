Die Mitarbeiterinnen in der Kramerei (von links): Rebecca Grobli, Sabine Klukowski, Jutta Wedemeyer, Claudia Dietzel, Astrid Süllow und Karin Schrage. (Björn Hake)

Thedinghausen. Es gibt Orte auf der Welt, an denen fühlt man sich sofort willkommen. Die Kramerei, das diakonische Kaufhaus in Thedinghausen, ist sicherlich einer dieser Plätze. Schon vor Betreten des Gebäudes an der Braunschweiger Straße ist das laute Lachen der Damen zu hören, die hier die Fäden ziehen. Es ist heiß an diesem Donnerstag, der Laden kaum belebt, also sitzen die sechs Frauen gemeinsam an einem Tisch und gönnen sich eine kurze Pause. "Dass heute so wenig los ist, ist dem Wetter aber auch den Ferien geschuldet", sagt Sabine Klukowski, eine der Frauen, die sich ehrenamtlich um den Betrieb der Kramerei kümmert, und bekommt bei dieser Aussage Unterstützung von Claudia Dietzel, die für die Koordination zuständig ist. "Zu Dritt müssen wir während der Öffnungszeit immer sein", sagt sie. "Das ist die Mindestzahl."

Im März 2013 wurde die Kramerei eröffnet. Es handelt sich dabei um ein soziales Projekt der Kirchengemeinden Thedinghausen, Lunsen und Riede. Im diakonischen Warenhaus werden gebrauchte Kleidung, Schuhe und Accessoires für Kinder und Erwachsene angeboten. Auch Haushaltswaren und sonstige Güter des täglichen Bedarfs gehören zum Sortiment. Im Warenhaus soll Ausrangiertes eine sinnvolle weitere Verwendung finden. "Dadurch wird auch ein ökologischer Beitrag geleistet: Brauchbares wird nicht vernichtet und belastet nicht unnütz die Umwelt", erklärt Claudia Dietzel.

"Ich kann mich noch sehr gut an die Anfänge erinnern", verrät Dietzel, die bereits seit dem Start dabei ist. "Wir hatten schon vorher eine Kleiderkammer mit Kinderkleidung. Die war allerdings im Keller der alten Schule und überhaupt nicht einladend." Die Decke sei sogar so niedrig gewesen, dass sich Pastorin Cathrin Schley dort regelmäßig den Kopf gestoßen habe, erinnert sie sich. Das ist nun anders.

Im Gebäude an der Braunschweiger Straße 31 ist die Kramerei vor über fünf Jahren eingezogen. Davor war dort Schlecker ansässig, davon ist aber schon lange nichts mehr zu sehen. Wobei: "Die alten Schlecker-Regale sind geblieben, die können wir nun benutzen", sagt Claudia Dietzel und zeigt auf die vollen Ablagen, die auf der etwa 200 Quadratmeter großen Fläche verteilt sind. "Alles muss ordentlich aussehen, dafür sind wir zuständig", erklärt Astrid Süllow, die ebenfalls ehrenamtlich in der Kramerei mithilft.

Das ist aber freilich nicht alles, was es hier zu tun gibt. Die Ware muss vorher sortiert und kontrolliert werden. "Alle Stücke müssen in einem guten Zustand und sauber sein, sonst wird es hier nicht verkauft", stellt Claudia Dietzel klar. Eine Frau kümmere sich außerdem um die Dekoration des Schaufensters.

Und natürlich stehen die Ehrenamtlichen in der Kramerei, insgesamt besteht die Gruppen aus 37 Frauen und Männern, auch für Verkaufsgespräche und Beratung bereit. "Wenn Familien mit kleinen Kindern da sind, da kümmern wir uns auch mal um die Kleinen, damit die Eltern ganz in Ruhe die Kleidung anprobieren können", sagt Jutta Wedemeyer. Vom Brautkleid übers Nachthemd bis hin zu Büchern und Gesellschaftsspielen – die Auswahl ist groß.

Die Ware setzt sich aus Spenden zusammen. Die gespendeten Stücke werden dann wieder gegen einen kleinen Beitrag abgegeben. "Von dem eingenommenen Geld wird dann die Miete bezahlt", sagt Claudia Dietzel. Was am Ende übrig bleibt, wird gespendet. Über zu wenig Ware können sich die Verantwortlichen in der Kramerei auf jeden Fall nicht beschweren. "Die Spendenbereitschaft ist sehr groß. Das war bereits von Beginn an so", weiß Claudia Dietzel. "Wir nehmen aber nichts, was einen Stecker hat", ergänzt Jutta Wedemeyer, denn da könne es Probleme mit der Garantie geben.

Und was ist besonders beliebt in der Kramerei? "Sportliche Herrenbekleidung", weiß Sabine Klukowski zu berichten. "Sport- und Jogginghosen oder T-Shirts, das geht immer gut." Außerdem sei auch Geschirr, gerade im Sommer, sehr beliebt. "Oft kommen dann Mütter vorbei und kaufen für ihre Kinder, die mit einem Studium anfangen und ausziehen, günstig eine Grundausstattung."

Die Kundschaft kommt übrigens nicht nur aus der Samtgemeinde Thedinghausen. "Sicherlich ist das der Hauptteil, aber wir haben auch Menschen aus Bremen, die uns hier besuchen", berichtet Claudia Dietzel. "Und auch Touristen, die mit ihrem Wohnwagen am Erbhof stehen", ergänzt Astrid Süllow. "Die Kundschaft ist also ganz gut durchmischt."

Und die Ehrenamtlichen der Kramerei? Die sind vor allem ein eingespieltes Team, das dafür sorgt, dass man sich bei einem Besuch sofort wohlfühlt.

Das diakonische Kaufhaus Kramerei in Thedinghausen hat montags und donnerstags von 8.30 bis 11.30 und am Donnerstag zusätzlich von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Ausnahme bilden die Sommerferien. Momentan empfängt die Kramerei nur donnerstags Kundschaft. Wer Interesse daran hat, im Kaufhaus ehrenamtlich mitzuarbeiten oder etwas spenden möchte, der kann sich bei der Koordinatorin Claudia Dietzel telefonisch unter 01 52 / 59 49 47 30 melden. Zu den Öffnungszeiten können auch Termine zur Warenannahme vereinbart werden.