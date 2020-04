Sein einigen Wochen bietet unter anderem die Kirchengemeinde Blender-Intschede-Oiste mit Pastor Sebastian Sievers (Bild) Gottesdienste und Videobotschaften im Internet an. Auch an Ostern gab es dieses Angebot. (Björn Hake)

Das Osterfest ist vorbei – und für viele Menschen wird es sicherlich in besonderer Erinnerung bleiben. Denn wegen der Corona-Krise mussten die Gottesdienste in den Kirchen ausfallen. Ein Stück Tradition, das in diesem Jahr also kein Teil des Osterfestes war. Zumindest nicht im herkömmlichen Sinne. Denn die Kirchen in der Region haben auf die Pandemie reagiert. So werden bereits seit einigen Wochen kleine Videoandachten gedreht, die dann ins Internet gestellt und so der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Das war auch an den Osterfeiertagen der Fall. So stellte unter anderem Pastor Sebastian Sievers (Kirchengemeinden Blender-Intschede-Oiste) am Karfreitag einen knapp 15-minütigen Gottesdienst online, seine Frau Anja Sievers (Pastorin der Kirchengeimende Lunsen) tat dies am Ostersonntag, ebenso wie Pastorin Constanze Ulbrich aus Posthausen. Hinzu kamen zahlreiche andere Aktionen im Landkreis Verden wie das gemeinsame Glockengeläut oder die Ostergrüße von den Kirchentürmen mit Trompetenklängen.

Aber wie kommt diese Form des Gottesdienstes an? „Wir haben in Blender-Intschede-Oiste und Lunsen ja seit dem 22. März kleine Videogottesdienste hergestellt. Die Rückmeldungen sind wirklich sehr positiv und dankbar. Uns war vor allem das Signal wichtig: Die Ortspastorin oder der Ortspastor bleibt sichtbar – auch in diesen Tagen. Und das ist den Menschen offensichtlich auch sehr wichtig“, berichtet Pastor Sebastian Sievers.

Trotz des positiven Feedbacks hat Sebastian Sievers dennoch gemischte Gefühle. „Ich selbst stehe den Videogottesdiensten sehr ambivalent gegenüber. Einerseits sind die Klickzahlen drei- bis viermal höher als der gewöhnliche Gottesdienstbesuch in meinen Kirchen. Und die geographische Streuung ist auch deutlich höher“, berichtet er. „Ich denke schon, dass (auch junge) Menschen momentan positiv wahrnehmen: Die Kirche ist jetzt nicht verschwunden, sondern geht mit ihrer Verkündigung in die Offensive. Andererseits mache ich mir keine Illusionen über die Nachhaltigkeit dieser Video-Formate. Wir bieten ja kein modernes, jugendliches Youtube-Format an, sondern verlagern relativ klassische Gottesdienstelemente ins Internet. Youtube verleitet dann dazu, einen Gottesdienst ,mal eben durchzuskippen'. Das wird aber der Mühe und dem Ernst des Gottesdienstes nicht gerecht.“

Der Pastor ist sich auch nicht sicher, ob Gottesdienste wirklich zur Social-Media-Mentalität passen, „in der man Beiträge anonym liked und diskliked. Das ist mir eher fremd“. Ein endgültiges Fazit möchte Sebastian Sievers zu diesem Zeitpunkt deswegen auch noch nicht ziehen, dafür sei es noch zu früh. „Wir werden wohl erst in ein paar Monaten sagen können, was die neuen Gottesdienst-Formen erreicht haben und was wir davon behalten werden.“ Klar ist für ihn aber schon jetzt: „Ich freue mich jedenfalls darauf, wieder mit meinen Gemeinden Gottesdienst zu feiern – ganz ohne Klick-Statistik.“