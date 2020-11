In der Verwaltung der Gemeinde Oyten konnte nun eine wichtige Personallücke geschlossen werden: Sabine Müller hat Anfang der Woche im Rathaus ihre Arbeit als Leiterin des Fachbereichs Bauen und Planung aufgenommen. Der Posten war vakant geworden, als Bauamtsleiter Wolfgang Röttjer Ende vergangenen Jahres auf eigenen Wunsch ins zweite Glied im Fachbereich gerückt war und sich seitdem als Teamleiter „Bauverwaltung“ in die Verwaltungsarbeit eingebracht hat. Fast ein Jahr musste die Gemeinde Oyten also zuletzt ohne Bauamtsleiter auskommen, verständlich, dass nicht nur Bürgermeisterin Sandra Röse nun erleichtert ist. „Sie ist die Richtige“, zeigt sich das Gemeindeoberhaupt optimistisch, dass die Einstellung von Müller für die Gemeinde ein „großes Glück“ ist.

Mit ihr bekommt die Verwaltung in jedem Fall eine erfahrende neue Kollegin. Nach dem Studium der Landespflege und Landschaftsarchitektur, arbeitete sie die vergangenen 22 Jahre bei unterschiedlichen Stadtplanungsämtern – zunächst in Berlin, dann in Nordrhein-Westfalen in Kleve, Oer-Erkenschwick und zuletzt in Datteln. Sie verfügt laut Röse also über sehr viel Erfahrung in der „strategischen und planerischen Entwicklung“ von Kommunen – und das bei finanzstarken und -schwachen. „Sie kann also sowohl mit wenig, wie auch mit viel Geld arbeiten“, erzählt Röse. Ein weiterer Pluspunkt: Müller habe bereits einen Gewerbepark mit aufgebaut und sei in der Wirtschaftsförderung erfahren. Bei einer Gemeinde wie Oyten, die über zahlreiche Gewerbeflächen verfügt, gewiss ein Vorteil für die Verwaltung.

Gemeinde auf lange Sicht gut aufstellen

Müllers erster Eindruck über ihren neuen Arbeitsbereich im Rathaus: „Oyten zeichnet sich durch gute städtebauliche Ordnung aus, ist in vielen Bereichen klar abgegrenzt in Wohnen, Gewerbe und Mischgebietsnutzungen.„ Diese Abgrenzung im öffentlichen Raum sorge für Klarheit und schütze die Anwohner. Gemengelagen seien wenig vorhanden. “Gute bisherige Planungen werden wir weiter vorantreiben. Aktionismus hingegen bringt vielleicht einen schnellen Erfolg für denjenigen der sie befürwortet, aber nicht für die Allgemeinheit“, befindet Müller. Auch Röse betont, dass es wichtig sei, die Gemeinde auf lange Sicht gut aufzustellen.

„Ich persönlich finde es wichtig, den Bestand zu untersuchen und zu analysieren, wohin sich Oyten entwickeln sollte, Stichwort Gemeindeentwicklungsplan. Dies ist ein dynamischer Prozess, in den sich alle einbringen können: Bürger, Ausschussmitglieder und die Gemeindeverwaltung“", sagt Müller, für die es in der nächsten Zeit darum gehen wird, sich beim Einarbeiten gleich mit mehreren Großprojekten auseinanderzusetzen. Die Gestaltung der "neuen Ortsmitte", der Neubau des Kreisverkehrs am Gewerbepark, die Schaffung von Wohnraum oder die Straßen- und Kanalbauarbeiten sind nur einige der Themen, die in Oyten für 2021 auf der Agenda stehen.

Umso wichtiger für die Gemeinde, dass die wichtige Position der Fachbereichsleitung Bauen und Planung nun wieder besetzt ist. Zudem konnte in diesem Jahr mit Birgit Klee und mit Michael Bruns als Nachfolger von Guido Kahle schon weiteres Personal für diesen Fachbereich eingestellt werden. „Sie haben uns wirklich nach vorne gebracht“, zeigt sich Röse zufrieden.

War das Bauamt vor einigen Monaten noch das Sorgenkind der Verwaltung, sieht es nun ganz anders aus. „Ich fühle mich richtig gut aufgestellt“, betont die Oytener Bürgermeisterin.