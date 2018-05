Die Band Fishbait Tree gehörte zu den Bands, die beim Hihirock-Festival aufgetreten sind. (Sebi Berens)

Blender-Hiddestorf. Einmal im Jahr, da wird das kleine Dorf Hiddestorf in der Gemeinde Blender zur Anlaufstelle für Musikbegeisterte, Feierwillige und Familien. Immer an Himmelfahrt nämlich findet auf einer Wiese im Dorfkern das Hihirock-Festival statt. So auch am Donnerstag, als sich auf dem Festivalgelände schon am Vormittag Hunderte Menschen versammelt haben. "Das Festival wird eben immer bekannter und beliebter", sagt Klaus Buchholz, Mitorganisator der Veranstaltung.

Es sind zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht rockige Gitarrenklänge, die zu hören sind, sondern Blasmusik. Dafür sorgt das Blasorchester des TSV Daverden. „Wir wollen alle Generationen einbinden. Deswegen eröffnen wird das Festival mit einem Frühshoppen und Blasmusik“, erklärt Buchholz. Sicherlich auch in Anlehnung an das große Wacken-Festival in Schleswig Holstein, wo regelmäßig bis zu 70 000 Zuschauer vor den Bühnen stehen. Dort nämlich eröffnet stets die Freiwillige Feuerwehr Wacken die Veranstaltung.

Für Klaus Buchholz und sein Organisations-Team, das sich aus fünf Mitstreitern zusammensetzt, ist es bereits die siebte Auflage des Festivals. Und auch in diesem Jahr konnte man wieder erkennen, wie viel Herzblut die Dorfgemeinschaft investiert hat. Es ist nämlich nicht nur die Musik, die für Stimmung sorgt, sondern auch das familiäre Ambiente und das Rahmenprogramm, das geboten wird.

"Mittlerweile haben wir natürlich schon Erfahrung, was die Organisation angeht. Aber es ist eben auch viel Arbeit. Nicht nur im Vorfeld, sondern auch am Tag des Festivals", sagt Buchholz und betont: "Nach der letzten Band beginnt im Grunde schon wieder die Vorbereitung für das kommende Jahr."

Anlaufstelle an Himmelfahrt

Auf dem Hihirock-Gelände gibt es neben der Musik eigentlich alles zu finden, was man auf einem Festival sucht. Auf die Besucher warten mehrere Getränke-Buden, Essensstände und sogar einen kleinen Hütte mit Fan-Utensilien, wo man unter anderem Hihirock-Shirts und andere Erinnerungsstücke kaufen kann. Und weil die Veranstaltung in Hiddestorf eben auch an Familien denkt, hat man für die kleinen Gäste einen Sandkasten aufgebaut. So können die Jüngsten ganz behutsam an die Rock-Musik herangeführt werden.

Am Donnerstag haben sich sogar zeltende Musikfans auf der Wiese in Hiddestorf niedergelassen, was zur noch mehr zur Festival-Atmosphäre beitrug – aber alles im kleinen Rahmen. "Wir wissen natürlich, wo unsere Grenzen sind", weiß Buchholz. Der in diesem Jahr erneut mit bis zu 400 Besuchern gerechnet hat.

"Für viele Menschen aus der Region ist das Festival eine feste Anlaufstelle an Himmelfahrt", erklärt der Mitorganisator. Es sei ganz unterschiedlich, wie lange sie bleiben würden. "Manche nutzen Hihirock als Startpunkt und fahren von hieraus weiter. Andere bleiben den ganzen Tag, und wiederum andere kommen im Laufe des Tages dazu oder wieder zurück."

Für ausreichend Musik haben Buchholz und seine Mitstreiter auf jeden Fall wieder gesorgt. Elf Bands stehen an diesem Tag auf der Bühne, etwa die Gruppe Fischbait Tree, die mit ihrer Mischung aus Rock, Grunge, Rock und Punk für Stimmung sorgt.