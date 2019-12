Das neue Achimer Freibad erlebt im kommenden Jahr seine zweite Saison – es ist das Zugpferd für den nun prämierten Markenauftritt der Achimer Bäder. (Jonas Kako)

Ein bisschen altes Freibad wird auch dann noch zu sehen sein, wenn das neu gestaltete Achimer Freibad im Mai nächsten Jahres in seine zweite Saison geht. „Die alten Umkleiden werden erst nach der Saison abgerissen, wir werden den Bereich absperren“, erklärte Steffen Zorn, städtischer Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung, im Pressegespräch am Freitag. Der Altbau werde nicht mehr benötigt, da auf der anderen Seite des Geländes bis dahin das neue Funktionsgebäude fertig sein wird, in dem Umkleiden, die Belegschaft und der Kiosk adäquat Platz finden werden. „Dann hat die jahrelange Situation endlich ein Ende, dass man ins Bad kommt und es angezogen einmal durchqueren muss, ehe man die Umkleiden erreicht“, sagte Zorn. Schon nach der Neueröffnung in diesem Jahr hatte zwar die unglückliche Infrastruktur des Freibads ein Ende, allerdings mussten die Besucher dafür Provisorien in Kauf nehmen.

Die wird es im Jahr 2020 nicht mehr geben, der zweite Bauabschnitt läuft derzeit noch. „Der Putzer war kurz vor Weihnachten da“, wusste Zorn zu berichten, der allerdings nicht alleine an dem Gespräch zwischen den Jahren teilnahm. Bürgermeister Rainer Ditzfeld, die für die Bäder verantwortliche Kirsten Jäger und Badbetriebsleiterin Sabine Schulz hatten sich mit ihm im Rathaus eingefunden, um auch Nils Othersen von der Bremer Werbeagentur Plan B sowie zwei schicke Kartons zu präsentieren. In denen befanden sich eine goldene und eine gläserne Statue und Ditzfeld ist es irgendwie gelungen, der Agentur die beiden Auszeichnungen abzuschwatzen, damit sie später in einer Vitrine im Rathaus oder in einem der Bäder zu sehen sind. Die Agentur, also irgendwie auch der Auftraggeber Stadt, hat sie für den neuen Markenauftritt der Achimer Bäder bekommen.

Große Herausforderung

„Wir standen vor der Herausforderung, aus dem Nichts eine Marke zu erschaffen“, blickte Othersen zurück auf den Beginn der Geschäftsbeziehungen, die die Stadt Achim aus einem guten Grund eingegangen war: Sie brauchte externe Hilfe, um die Punkte aus dem neuen Bäderbetriebskonzept umzusetzen. Und ziemlich zu Beginn des Konzeptes tauchten die Öffentlichkeitsarbeit und ein einheitliches Auftreten der Achimer Bäder auf – was ein neues Logo sowie Auftritte im Internet und anderen Werbeplattformen beinhaltete. Die beiden Wellen, die die Achimer Bäder symbolisieren und zusammen einen Fisch ergeben sowie das Konzept dahinter, haben offenbar international und national Eindruck hinterlassen.

So wie die Resonanz der ersten Saison auf Verwaltungschef Ditzfeld. „Das ist doch klasse gelaufen“, sagte er und schwärmte von der „Wahnsinnseröffnung“ sowie der „genialen Resonanz“. Dass die Leute bis auf den Gehweg Schlange stehen, um ins Bad zu kommen, das habe es in Achim lange nicht mehr gegeben, wenngleich auch Ditzfeld klar ist, dass sich solche Szenen im und am Freibad nur wiederholen lassen, wenn das Wetter mitspielt. Und die Vereine, die den fortgeführten Parallelbetrieb überhaupt erst ermöglicht haben und denen Ditzfeld wie seinem Team seinen Dank aussprach. Auch er hat die Demonstration von hunderten Achimern vor dem Rathaus während der Diskussionen ums Bäderbetriebskonzept nicht vergessen. „Das ist der Super-GAU für jeden Bürgermeister“, erklärte Ditzfeld.

Dass etwa das neue Logo und die Vereinheitlichung des Markenauftritts nicht nur zu Werbezwecken Vorteile gebracht haben, hielt Kirsten Jäger fest. „Die Wahrnehmung auch durch die Kunden ist eine ganz andere und die Mitarbeiter fühlen sich in der neuen Dienstkleidung auch wohl“, hat sie beobachtet. Nun müsste aber weiterhin daran gearbeitet werden, dass die Achimer Bäder als Marke verstärkt in den sozialen Medien wahrgenommen und auch im Jahr 2020 noch bekannter gemacht werden. Sabine Schulz erzählte, dass auch die neuen am Kassenautomaten aufladbaren Karten mit dem Bäder-Logo bislang sehr gut ankommen.