Freude pur (v. l.): Stefan Weinreich, Dirk Stelling, Nils Karsten, Stefanie von Richthofen-Klopp, Luca Döhle und Lea Neumann. (Jonas Kako)

Die Europafahnen links und rechts vom Haupteingang zeigen derzeit deutlich, wo ein Schwerpunkt des Gymnasiums am Markt (GamMa) liegt. Und seit Dienstagvormittag darf sich die Bildungseinrichtung auch ganz offiziell weiterhin Europaschule nennen. Mindestens fünf weitere Jahre und sehr viel länger, wenn sie dann abermals erfolgreich einen Antrag stellt, Europaschule bleiben zu wollen. „Klar, wir machen weiter“, betonte Stefanie von Richthofen-Klopp, bei der am GamMa die Fäden fürs Thema Europa zusammenlaufen, nachdem das Kollegium die Urkunde für die Rezertifizierung aus den Händen von Stefan Weinreich von der Landesschulbehörde entgegennehmen konnte.

Dafür gab es sogar Applaus im Lehrerzimmer und anerkennendes Nicken der Pädagogen, spätestens als Weinreich schilderte, dass 80 Punkte für die Urkunde notwendig gewesen wären, das GamMa aber 114 erreicht habe – eine Eins plus mit Sternchen fürs Fach Europa, wenn man so will. Schulleiter Dirk Stelling hatte großen Wert darauf gelegt, dass die Auszeichnung dem ganzen Kollegium gebührt. Zum einen engagieren sich viele Lehrer selbst beim Thema Europa, zum anderen springen Lehrkräfte im Unterricht ein, wenn ihre Kollegen einen der zahlreichen Schüleraustausche begleiten. Europaschule zu sein, bedeutet also Gemeinschaftsarbeit. „Ich danke euch allen, dass ihr dazu bereit seid und nicht mit den Augen rollt, wenn ich auf euch zukomme“, lobte die GamMa-Europabeauftragte Stefanie von Richthofen-Klopp die Runde ihrer Kollegen.

Erstmals hatte sich die Schule – auch das Achimer Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium ist offiziell eine Europaschule – im Jahr 2014 erfolgreich für das „Label“, wie Rektor Stelling die Auszeichnung nennt, beworben. Der jüngste Antrag, den das GamMa abgegeben hat, umfasst 80 bis 90 Seiten und listet auch auf, wie das Thema Europa in der Einrichtung gelebt wird – unter anderem mit immerhin vier Austauschprogrammen und das bei einer Dreizügigkeit. „Das heißt, dass etwa die Hälfte der Schüler in den Genuss eines Austausches kommt, an anderen Schulen sind das höchstens zehn Prozent“, erklärte Weinreich. Das GamMa ist eine von mittlerweile insgesamt rund 170 Europaschulen, die es laut Landesschulbehörde (Stand: Schuljahr 2018/2019) in Niedersachsen gibt.

Schulleiter Stelling vermutet, dass die Auszeichnung Europaschule und der damit verbundene Geist, der an seiner Einrichtung vorherrsche, sich auch positiv auf Anträge etwa für das Erasmus-Programm auswirke. So gibt es ein Förderprogramm der Europäischen Union (EU), von dem die Schüler direkt profitieren, etwa weil es Austausche mit anderen europäischen Schulen finanziert.

In den Genuss kommen beispielsweise Nils Karsten, Luca Döhle und Lea Neumann aus der zehnten Klasse, die sich insbesondere darüber freuen, dass sich ihre Fremdsprachenkenntnisse spürbar verbessern. Die drei 16-Jährigen haben schon festgestellt, was es bedeutet, an einer Europaschule zu sein und sich intensiver mit der Thematik auseinanderzusetzen als es ihre Freunde von anderen Schulen tun. „Sie interessieren sich nicht so sehr für Europa. Während wir hier untereinander am Montag über den Wahlausgang diskutiert haben, war das an ihrer Schule nicht der Fall“, erzählte Luca Döhle.

Für Dirk Stelling ist die Rezertifizierung „ein wunderbares Ergebnis“ des geleisteten Engagements aller Beteiligten. Und Behördenvertreter Stefan Weinreich bescheinigte ihm und seiner Schule, „dass Ihre Schüler Europa hautnah erleben können, vor Ort und auch hier in Achim“.