Die Senioren-Union im Landkreis Verden mit ihrem Vorsitzenden Bernd Anders (rechts) konnte jetzt in Daverden Bernd Althusmann als Gastredner begrüßen. (Karsten Klama)

Langwedel/Landkreis Verden. Bernd Althusmann war nicht zu beneiden. Als der niedersächsische Wirtschaftsminister und CDU-Landesvorsitzende jetzt, wie berichtet, auf Einladung der Senioren-Union im Landkreis Verden auf deren Sommerfest gesprochen hat, stand er im dunklen Anzug mit dem Rücken in der prallen Sonne. Vor ihm saßen die Mitglieder der Senioren-Union, des CDU-Kreisverbands Verden und weitere Gäste im Schatten bei kühlen Getränken und hörten die Worte des Mannes, der eigentlich als Ministerpräsident Niedersachsens zurückkehren wollte. "Ich habe nicht vergessen, dass ich das beim letzten Mal hier versprochen hatte", sagte er. Nun, bisher hat es mit dem gewünschten Posten nicht geklappt, aber der Minister versicherte: "Nach der Wahl ist vor der Wahl."

Ebenfalls nicht vergessen hat er Karl-Heinz Ahrendt, der frühere Vorsitzende der Senioren-Union und deren Gründungsmitglied war im September vergangenen Jahres gestorben. "Im Gedenken an Karl-Heinz Ahrendt" sei er also wieder in Daverden und Althusmann vermutete, dass man ihm am Ende wieder mal sagen werde, dass er Ministerpräsident werden würde – so wie anderen vor ihm, die jemals bei der Senioren-Union zu Gast waren.

"Verantwortung" lautete ein Wort, das Althusmann oft benutzte in seiner Rede und er erinnerte daran, dass es die Aufgabe der Politiker sei, Verantwortung zu übernehmen "und nicht wegzulaufen". Denn am Ende des Tages gehe es nicht um die Parteien, sondern um das Wohl des Landes. Und umso mehr hob er hervor, wie schnell sich in Niedersachsen SPD und CDU zur Koalition zusammengefunden hätten und regierungsfähig gewesen seien.

Dass es entgegen seiner Äußerung, es gehe nicht um Parteien, sehr wohl auch um diese geht, widerlegte er später selbst. Denn das Verhalten der CSU und den Druck, den diese mit dem Ultimatum auf Bundesebene auf die Schwester CDU und die Kanzlerin ausgeübt habe, "das geht gar nicht". Althusmann wurde sogar noch deutlicher: "Das gehört sich unter Geschwistern überhaupt nicht", betonte er. Er persönlich habe daher "null Anlass", rücksichtsvoll zur CSU zu sein. Des Weiteren könne man sich in der Sache streiten, aber doch nicht öffentlich, das nütze niemanden.

Zu diesen Ausführungen kam er natürlich über das Thema Flüchtlingspolitik, das seiner Meinung nach "die Menschen in diesem Land seit September 2015 verunsichert". Dabei machte Althusmann deutlich, dass er kein Problem damit habe, Menschen aufzunehmen, die vor Krieg, Gewalt und Terror aus ihren Ländern fliehen. Aber das befürworte er nicht bei Menschen, "die aus anderen Gründen zuwandern, eine Parallelgesellschaft in Deutschland aufbauen und unsere Werte, Rechte und das Grundgesetz nicht anerkennen".

Letztlich kam er dann auch auf Niedersachsen und die Lage des Bundeslandes zu sprechen – außerdem unterstrich er die Schwerpunkte, die die Union in der Regierungsbeteiligung habe setzen können.