Schwingen in der Seniorenwohnanlage Am Eschtor gerne gemeinsam den Kochlöffel: Ruth Koop (von links), Martina Bonomo und Gerdi Hitzen. (Björn Hake)

Achim. Eine gedeckte Tafel, Duft von Kuchen und Kaffee. Immer am Dienstagnachmittag treffen sich meist mehr als 20 Leckermäulchen zum Genuss von Selbstgebackenem und einer Tasse Kaffee. Schnell entwickeln sich unter den Senioren, die eigenständig, aber betreut in der Anlage Am Eschtor in Achim wohnen, angeregte Gespräche. Aus der Jugendzeit wird berichtet, von der ersten Liebe, aber auch von Sorgen, die sich gemeinsam oft besser tragen lassen.

„Wir legen Wert auf ein hohes Maß an Gemeinsamkeit“, erklärt Leiterin Martina Bonomo. Fast an jedem Werktag gäbe es einen Anlass, den gemütlichen Gemeinschaftsraum aufzusuchen. So würden Einsamkeit vermieden, verloren geglaubte Interessen wieder erweckt und die Eigenständigkeit der betagten Menschen erhalten und gefördert. Gesellschaftsspiele, ein regelmäßig stattfindender Frühstückstreff sowie Ausflüge in die nähere Umgebung runden das Angebot ab. Und auch das leibliche Wohl der Senioren stehe immer wieder im Fokus. „Im Sommer grillen wir, im Herbst kocht der Chef Kürbissuppe, und im Winter werden Kohl und Pinkel gereicht.“

Die Begeisterung für gutes Essen treibt einige der rüstigen Herrschaften vierzehntägig in die gut ausgestattete Küche. Dort wird vorbereitet, was später in Gesellschaft verspeist wird, und so manches viel geliebte Gericht aus der Vergangenheit rückt dabei wieder ins Blickfeld. Ruth Kopp zum Beispiel möchte über die Aktion „Achim kocht“ ein Rezept ihrer Großmutter weitergeben, weil sie zu wissen glaubt, dass es auch in Zeiten zahlreicher Kochshows und -Wettbewerbe immer noch Liebhaber traditioneller Gerichte gibt.

Zu „Oma Elses Sauerfleisch“ erzählt sie folgende Geschichte: „Seit 1960 träume ich von Oma Elses Sauerfleisch mit knusprigen Bratkartoffeln. Wir haben in Baden-Württemberg, Belgien und Nordrhein-Westfalen gelebt und weder einen Metzger noch ein Lokal gefunden, in dem diese herzhafte Speise zubereitet wurde. Nun wohne ich seit einem Jahr in Achim, habe mich erneut auf die Suche gemacht und bin in einem Bremer Restaurant fündig geworden. Leider war ich nach dem Genuss des Sauerfleisches enttäuscht und habe mir nun die Mühe gemacht, das in Sütterlin verfasste Rezept zu entziffern.“ Die Anleitung für die Herstellung von

Oma Elses Sauerfleisch:

Für zwei Personen benötigt man:

500 g dicke Rippe mit Knochen

2 Körner Piment

1 große Zwiebel

Salz

Das Fleisch wird mit einer Mischung aus zwei Dritteln Wasser und einem Drittel Essig gerade bedeckt und mit den genannten Zutaten so lange gekocht, bis sich das Fleisch vom Knochen löst (etwa 75 Minuten).

Anschließend werden Knochen und Sehnen entfernt und die schieren Teile in mundgerechte Stücke zerteilt. Das abgekühlte Fleisch wird zusammen mit Bratkartoffeln angerichtet. Nicht minder überzeugt von der Wirkung eines speziellen Desserts zeigt sich Gerdi Hitzen. Sie erinnert sich dabei an Winterabende in gemütlicher Runde und gewährt Einblicke in die gute Stube der Marschbauern. „Wenn die Dame des Hauses zur Winterzeit einlud, dann wurde es festlich. Auf naturweißem Leinen wurde das gute ,Meißen blau' präsentiert, frisch geputztes Silber und polierte Gläser rundeten den gediegenen Rahmen ab. Wechselten die Gerichte von Mal zu Mal, so blieb die Nachspeise doch immer gleich. Das Geheimnis um die Zubereitung blieb dabei über mehrere Generationen ungelüftet.

Nun finde ich es an der Zeit, das Familiengeheimnis preiszugeben und verrate Zutaten und Vorgehensweise:“

Mohrenspeise:

1,5 Liter Sahne

4 Eier

1 gehäufter Esslöffel Maizena

3 Tütchen Vanillezucker

Zucker nach Geschmack

Biskuit-Plätzchen

Alle Zutaten in einen Topf geben, aufschlagen und stocken lassen. Den Boden einer Glasschüssel damit bedecken, abwechselnd drei Schichten Plätzchen und Masse einfüllen.

2 kleine Tassen Wasser

4 EL Zucker

4 EL Kakao

1 Messerspitze kalte Butter

in einen Topf geben und unter Rühren aufkochen. Die Sauce darüber geben, sollte sie zu dünn sein, kann man ein wenig Maizena dazugeben.



Weitere Infos zu dem Wettbewerb gibt es unter www.achim-kocht.de. Die Rezepte können in die dafür bereitgestellten Sammelboxen in den Geschäften und im Rathaus (eine Standortübersicht gibt es ebenfalls auf der Homepage) geworfen werden oder per E-Mail geschickt werden an rezepte@achim-kocht.de, per Fax an 0 42 02 / 9 16 02 99 oder über WhatsApp an 01 72 / 5 26 39 71.