Für zwei Tage eine verschworene Gemeinschaft: Aang (von links), Jannis, Peter Nydegger, Samuel, Collin und Vincent. (Lars Köppler)

Fischerhude. Der Rucksack, den sich der kleine Samuel auf den Rücken geschnallt hat, ist fast so groß wie er selbst. Noch einen Tick größer ist derweil die Abenteuerlust, die den Achtjährigen gepackt hat. Am Mittwoch hat sich der Junge aus Achim mit vier Kindern in der Fischerhuder Bredenau getroffen, um für zwei Tage die Natur und Wildnis entlang der Wümme zu erleben. Unter der professionellen Führung von Peter Nydegger, der nahe des Grundbergsees die Wildnisschule Bärentatze betreibt, und mit Unterstützung des Reitvereins Fischerhude sind die jungen Racker ohne die bekannten Gesichter ihrer Eltern und Geschwister dem Ruf der Freiheit gefolgt.

Der Schweizer, der eigentlich den Beruf des Maurers erlernt hat und schon seit langer Zeit freiberuflich als Sattler, Holzbildhauer, Leiter von Waldspielgruppen und Koch arbeitet, ist die Ruhe in Person und gewinnt jeder Landschaft und Wetterlage etwas Gutes ab. Selbst bei Schnee, Regen, Sturm und Hagel weiß er ein gemütliches Lagerfeuer zu entfachen und die Runde mit seinen Geschichten zu bereichern. Sein handwerkliches Wissen, etwa wie ein Zelt aufgebaut oder ein Lagerfeuer inszeniert wird, gibt der 1964 in Bern geborene Naturbursche nur zu gerne an den Nachwuchs weiter. Und so bietet Nydegger regelmäßig – wie auch am Mittwoch und an diesem Donnerstag – geführte Exkursionen für Kinder in Wald, Wiese und auf dem Wasser an.

Dass der zweifache Familienvater zudem ein überaus gelassener, geduldiger und fröhlicher Zeitgenosse ist, erfahren die fünf kleinen Abenteurer schon bei der Begrüßung. Schließlich sollte die Chemie im Mini-Camp schon stimmen, um gemeinsam eine schöne und aufregende Zeit zu verbringen. "Es wird intensiv. Die Kinder werden etwas Zeit brauchen, um die Erlebnisse einzuordnen und sich bewusst zu machen", weiß Peter Nydegger aus Erfahrung zu berichten. Isomatte, Schlafsack und Essbesteck seien derweil die wichtigsten Utensilien für das Zeltlager. "Ich bin noch nie Kanu gefahren und habe auch noch kein Tipi aufgebaut", sprudelt es bei der Kennenlernrunde förmlich aus Samuel heraus. Auch seinen Mitstreitern Vincent (9) aus Oyten, Collin (9) aus Stuckenborstel sowie den achtjährigen Jannis aus Borgfeld und Aang aus Bremen steht die Vorfreunde ins Gesicht geschrieben. "Und du schläfst zum ersten Mal nicht zu Hause", ergänzt Samuels Vater Jens Müchler, bevor der Wildnis-Experte das Kind unter seine Fittiche nimmt.

Und auch wenn Vincent noch flugs betont, schon einmal mit dem Kanu gefahren zu sein, sind Vorkenntnisse für die Kinder bei dieser Expedition nicht notwendig. Zwei Kanus stehen für das Quintett am Wümme-Einstieg hinter dem Modersohn-Museum bereit, die von Peter Nydegger und Christian Zellmer ins Wasser gelassen werden. Zwei Stunden gleiten die Jungs – ausgerüstet mit Schwimmwesten für den Fall der Fälle – über die Wümme, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Danach heißt es erst mal Tipi bauen, Essen kochen und in der neuen Umgebung ankommen. "Wir werden ganz viele Spiele spielen, die das Gemeinschaftsgefühl stärken", erzählt Peter Nydegger und fügt hinzu: „Als kleiner Junge saß ich in ausrangierten Eisenbahnschienen, habe Feuer gemacht und alte Fassreifen zu Schwertern geschmiedet, um unsere Holzkistenburg gegen alle möglichen Eindringlinge zu verteidigen. Ich habe an unserer Feuerstelle Gemüse und Kartoffeln gebraten, Stöcke und Löffel geschnitzt und mit Pfeil und Bogen auf Ziele geschossen." Die Sehnsucht, all das weiterzugeben, sei der Motor, der ihn antreibt.

Mit zum Programm zählt für die fünf Kinder aber auch Pferdekunde. Auf der Weide erfahren sie alles über die sensiblen Huftiere und dürfen sogar Tuchfühlung aufnehmen.