Lydia Bargmann hat eine Leidenschaft: Bücher. Nicht verwunderlich, dass sie als Leiterin der Gemeindebücherei Thedinghausen genau weiß, wo welches Werk zu finden ist. (Björn Hake)

„12 535.“ Diese Zahl kommt wie aus der Pistole geschossen, wenn man Lydia Bargmann nach der Anzahl der Bücher, DVDs und Fachzeitschriften fragt, die in der Gemeindebücherei Thedinghausen zu finden sind. Die 65-Jährige muss es wissen, ist sie doch bereits seit dem 1. November 1990 die Leiterin der öffentlichen Einrichtung an der Jahnstraße und somit auch das Gesicht der Bücherei.

„Das mag jetzt abgedroschen klingen, aber ich habe mein Hobby tatsächlich zum Beruf gemacht“, sagt sie. Ihr Hobby, das liegt nahe, sind Bücher. Und so kommt es auch nicht von ungefähr, dass sie nach der Schule bei Geist am Wall in Bremen eine Buchhändler-Ausbildung absolvierte. Danach arbeitete sie in der Bibliothek der Universität Bremen und übernahm dann schließlich die Bücherei Thedinghausen. Damit schloss sich seinerzeit auch so ein wenig der Kreis, „denn ich habe schon als Schülerin in der Gemeindebücherei mitgearbeitet“, erzählt sie.

In all der Zeit hat Lydia Bargmann in der Bücherei natürlich so einiges erlebt. Im Jahr 1996 war die Einrichtung von der Alten Schule in die Gudewill-Schule an der Jahnstraße gezogen. 2010 wurden die Räume erweitert, um so mehr Platz zu schaffen für den immer größer werdenden Bestand. Und 2013 feierte die Einrichtung ihr 60-jähriges Bestehen. Somit gehört die Bücherei fest zur Gemeinde Thedinghausen. „Wobei man sagen muss, dass nicht nur Menschen aus der Gemeinde zu uns kommen“, verrät die 65-Jährige. So würden auch Interessierte aus Achim oder anderen Teilen des Landkreises das Angebot nutzen. „Andersherum fahren natürlich auch Menschen aus Thedinghausen nach Achim in die Stadtbibliothek, ist doch klar“, weiß Lydia Bargmann.

Fünf Mal in der Woche öffnet die Büchereileiterin die Türen, um Leseratten die Möglichkeit zu geben, sich auszutoben. Dabei gibt es einen großen Unterschied zwischen einer Büchereileiterin und einer Buchhändlerin. „Meine Arbeit ist vor allem Verwaltung, als Buchhändlerin wiederum will man ja etwas verkaufen“, sagt sie. Können tut sie beides, und so versteht es sich auch wie von selbst, dass Lydia Bargmann immer einen Tipp oder Rat für ihre Besucher parat hat.

Wenn die Nutzer etwas ganz Bestimmtes in der Gemeindebücherei suchen, dann dauert es nicht lange, bis es gefunden wird. „Ich weiß selbstverständlich, wo die Werke stehen, ich habe sie ja schließlich auch selbst eingeräumt“, erzählt die 65-Jährige und verrät, dass sie auch für den Kauf der Bücher, DVDs und Fachzeitschriften zuständig ist. „Dafür muss ich natürlich selbst immer auf dem Laufenden sein. Ich höre dabei auch auf die Besucher und versuche, auf ihre Wünsche einzugehen. Der Kontakt mit den Menschen ist ganz besonders wichtig. Das ist das A und O.“ Für den Kauf hat sie ein Budget von der Gemeinde. Es heißt also: Gut haushalten und stets die richtige Wahl beim Kauf treffen.

Faszination Mittelalter

Das scheint Lydia Bargmann zu gelingen. „Hier ist eigentlich immer ganz gut Betrieb“, verrät sie. „Wir haben viele Stammkunden, es kommen auch Schülerinnen und Schüler, die für ein Referat etwas recherchieren müssen, das ist wirklich ganz unterschiedlich.“ Auch seien alle Altersgruppen vertreten. „Die älteste Leserin ist 95 Jahre alt.“ Und so unterschiedlich wie die Kunden, so sind eben auch die Bücher in der Einrichtung.

„Harry Potter“ – übrigens die einzigen Bücher, die es in der Einrichtung in zweifacher Ausführung gibt – , „Es“ von Stephen King, Geschichtsbücher über Thedinghausen, Hörbücher von Volker Kutscher oder auch Werke von Rosamunde Pilcher – in der Gemeindebücherei wird wohl jeder fündig. Das älteste Werk im Bestand ist übrigens etwa 100 Jahre alt. „Ein Gedichtband“, verrät Lyda Bargmann. „Ein echter Schatz. Auch wenn immer mehr Technik in unseren Alltag einzieht. Bücher werden nie aussterben.“

Die 65-Jährige geht in ihrer Arbeit auf, das merkt man ihr an. „Bücher haben immer mein Leben bestimmt“, sagt sie. Deswegen liest sie natürlich auch privat viel. „Das Mittelalter fasziniert mich. Romane und Sachbücher über diese Zeit lese ich besonders gerne“, verrät sie. Und wie lange will sie die Gemeindebücherei noch leiten? Da hat Lydia Bargmann eine klare Meinung: „Solange ich kann und solange die Leser mitmachen.“