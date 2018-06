So lässt es sich leben: Hanne und Klaus Werner genießen eine Pause von der Gartenarbeit auf der Piazza. (Fotos: Björn Hake)

Ottersberg-Benkel. Da wären etwa der Obsthof und der Waldweg. Oder die Piazza. Auch eine Pferdeinsel gibt es. Gehölzinseln sogar gleich zwei. Und das sind nur einige Beispiele. Im Garten vom Ehepaar Werner in Benkel haben alle Orte eigene Namen. Das mache die Orientierung einfacher. Angesichts von einer Gesamtfläche von rund 5000 Quadratmetern alles andere als eine schlechte Idee. Wenn die Werners von ihrem „kleinen Paradies“ reden, so ist das, zumindest was den ersten Teil angeht, in jedem Fall untertrieben. Und so gerne die Beiden auch die Ruhe in ihrem Paradies genießen, an diesem Sonntag, 1. Juli, öffnen sie ihr Freiluftdomizil für interessierte Besucher. Die Pforte des Gartens am historischen, rund 100 Jahre alten Haus Benkel 8 steht von 14 bis 19 Uhr offen.

Und damit bis dahin alles auch sehenswert zurechtgemacht ist, sind Hanne und Klaus Werner in diesen Tagen noch einmal besonders aktiv gewesen. Gut, dass dabei das Wetter mitspielt. „Ich bin eine Sommergärtnerin“, sagt Hanne Werner beim Rundgang über das Areal, wo nicht jedes Detail wichtig sei, sondern die Strukturen des Geländes den Reiz ausmachten. Dennoch gibt es überall etwas zu entdecken in den ganz unterschiedlich gestalteten Bereichen.

Manche Pflanzen sind akkurat gepflegt, anderswo kann sich die Natur frei entfalten. Schattige Plätzchen gibt es genauso wie Orte für Sonnenanbeter. Vielerorts finden sich zudem kleine und größere Skulpturen, die Klaus Werner erstellt hat. „Dafür habe ich viel Kram von Schrotthalten oder vom Sperrmüll geholt“, erklärt er dazu. Auch sonst wurde auf dem Gelände vieles wiederverwertet, was nicht mehr gebraucht wurde: Alte Grabsteine bilden etwa nun eine Bank und ein vom Sperrmüll geretteter Kronleuchter hängt im Gartenzimmer von der Decke.

Seit mehr als 40 Jahren wohnt das Ehepaar auf dem Grundstück, vor rund zwölf Jahren hatten die beiden, inzwischen Ruheständler, damit begonnen, die riesige Gartenfläche in ihr Paradies zu verwandeln. Vorher haben die Werners dort unter anderem bis zu vier Esel und Schafe gehalten. Inzwischen trifft man nur noch die Katzen Lupo und Emil an, die durch den Garten streunen, sowie unterschiedliche Vogelarten, die sich niederlassen. Von Meise bis Schleiereule sei dabei laut Hanne Werner alles dabei. Und dann ist da natürlich noch jede Menge kleineres Getier. „Wir haben immer geguckt, dass die Insekten was zu tun haben“, erklärt Hanne Werner. Ihr Ehemann betreut auf dem Gelände auch zwei eigene Bienenvölker. Und so herrscht überall reges Summen und Schwirren. Und das, obwohl der Hochsommer-Mai einiges im Gartenjahr durcheinandergebracht hat, wie das Ehepaar berichtet. Die Rosen seien verblüht, die Katzenminze liege in den letzten Zügen, das Gras ist gelb und Taglilien und Lilien ziehen ihre Blühphase vor. Auch die Kiwis blühen bereits kräftig, bis zum offenen Gartentag am Sonntag werden sie aber noch nicht reif sein. Anders als die Johannisbeeren und die Kirschen, von denen bereits genascht werden kann.

Der Lieblingsplatz der Werners ist im Übrigen momentan das Gartenzimmer. „Doch das wechselt oft“, betont Hanne Werner. Vorher seien es etwa die Piazza oder der Platz bei den Tomaten gewesen. Am Sonntag können sich nun alle Gartenfreunde auf die Suche nach ihrem ganz persönlichen Lieblingsort dort machen – groß genug ist die Auswahl in jedem Fall.