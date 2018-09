René Grabowski übernimmt ab dem 1. Dezember die Leitung des Otterbades. Er löst damit Kay Schulze als Badbetriebsleiter ab und hat auch schon eigene Ideen für die Zukunft des Hallenbades im Kopf. (Braunschädel)

Ottersberg. Es waren nicht die Rettungsschwimmer von Malibu aus der TV-Serie „Baywatch“ mit den vielen Schönheiten im roten Bikini und einem gestählten David Hasselhoff in Höchstform an der Spitze, die René Grabowski bei der Berufswahl beeinflusst haben. Und seine Mutter muss immer noch darüber lachen, dass ihr heute 26-jähriger Sohn als Schwimmmeister sein Geld verdient. Ausgerechnet der Junge, der das Element Wasser als Kind gemieden hat, wo er nur konnte. „Ich hatte Angst vor dem Wasser. Mir war es zu kalt und zu nass“, erinnert sich Grabowski, der ab dem 1. Dezember die Leitung des Ottersberger Otterbades übernimmt und somit vom Stellvertreter zum Badbetriebsleiter aufsteigt, noch genau an seine Kindheit. Doch irgendwann habe es klick gemacht, fügt er hinzu.

Im Alter von sechs Jahren war der ehemals ängstliche Junge schon nicht mehr wiederzuerkennen. Plötzlich inspirierte ihn Wasser und die Arbeit der Lebensretter des DLRG-Ortsvereins Otterstedt, dem er beitrat. „Rettungsschwimmen und Tauchen haben mich gereizt“, sagt Grabowski, der 2015 den Weg vom Bremer OTeBad nach Ottersberg gefunden hatte. Kay Schulze, sein ehemaliger Ausbilder und Mentor, suchte einen Stellvertreter für das Otterbad und erinnerte sich an seinen Schützling, in dem er schon während der Ausbildung großes Potenzial sah. „Ich musste schon etwas überlegen, als die Anfrage kam“, räumt Grabowski ein. „Das Otterbad stand auf der Kippe und ich hatte in Bremen einen sicheren Arbeitsplatz. Kay hat mich dann aber mit seinen Ideen überzeugt“, hat er seinen Wechsel nie bereut.

Auf seinem Weg dorthin hatte René Grabowski während der Ausbildung facettenreiche Erfahrungen gesammelt. „Eigentlich hatte ich mich im Ronolulu in Rotenburg beworben. Die hatten aber schon Bewerbungsschluss“, erinnert er sich an seine Ausbildungsplatzsuche zum Fachangestellten für Bäderbetriebe, die er schließlich bei der Stadt Bremen absolvieren konnte. In 15 Bädern der Hansestadt war Grabowski während dieser Zeit eingesetzt worden, und aus jedem Einsatz konnte er einen Nutzen ziehen. So habe er zum Beispiel im Stadionbad die Kommunikation in Konfliktsituationen gelernt. Im Unibad konnte er an seinen sportlichen Fähigkeiten arbeiten. Im Vegesacker Bad wiederum habe er den Saunabereich und die technischen Finessen eines Bades kennengelernt. „Ich habe von jeder Station etwas mitgenommen“, ist Grabowski seinen Lehrmeistern dankbar.

Mit all den erlernten Fähigkeiten fällt es René Grabowski daher auch nicht schwer, im Otterbad eine gute Figur abzugeben. „Ich traue ihm den Sprung absolut zu. Es freut mich, jungen Leuten die Verantwortung zu übertragen. Fachlich habe ich überhaupt keine Bedenken“, sagt Kay Schulze über seinen Nachfolger. Dass der junge Mann aus Posthausen ab Dezember die nächste Stufe auf seiner beruflichen Karriereleiter erklimmt, wird ihm derweil schon ab diesem Mittwoch so richtig bewusst. Denn nach Wochen der Einarbeitung mit seinem Noch-Chef Kay Schulze steht für Grabowski jetzt der Besuch der Landesschwimmmeisterschule im Freistaat Sachsen auf dem Programm.

Meisterschule in Sachsen

Dort, in Breitenbrunn nahe der tschechischen Grenze, wartet eine kompakte und intensive Ausbildung auf den 26-Jährigen. Betriebs- und Personalführung, Bädermanagement oder auch Technik sind dann die zu vertiefenden Themen, die Grabowski bereits mit seinem Vorgänger beleuchtet hat. Nach der Rückkehr aus Sachsen am 17. November will Grabowski seine ganze Energie in die neue Aufgabe und die Weiterentwicklung des Otterbades stecken. Schließlich habe er sein Hobby zum Beruf gemacht, den er gegen nichts mehr eintauschen wollen würde. Dem angehenden Badbetriebsleiter geht es darum, dem Otterbad seine eigene Handschrift zu geben, ohne die bisher gut funktionierenden Abläufe und Strukturen grundlegend zu ändern. Ihm gefällt die familiäre Atmosphäre – und so soll es bleiben. „Das Otterbad ist das schönste Bad, in dem ich bisher gearbeitet habe“, sagt Grabowski. „Ich kann dort von der Technik bis zum Marketing vieles frei entscheiden“, lobt er damit auch die Zusammenarbeit mit seinem Vorgesetzten Helge Dannat, dem Chef des Ottersberger Elektrizitätswerkes.

Künftig möchte der junge Chef eigene Visionen umsetzen, das Marketing intensivieren und Aktionen für das Publikum organisieren. Das Jahr 2019 wird aber auch wegen der Sanierung des Otterbades ein echter Härtetest für Grabowski. Dass er diesen bestehen wird, daran zweifelt er nicht. „Ich wachse immer an meinen Aufgaben und suche die Herausforderung“, sagt er selbstbewusst.