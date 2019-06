Ulrik Borcherdt (links) und Kevin Marks haben durch das Achimer Stadtfest nicht mehr länger nur eine Firma für Veranstaltungstechnik sondern auch eine Art Agentur. Nach und nach hat sich das nebenbei aufgebaut, erzählen sie. (Björn Hake)

Die Plakate künden unübersehbar davon: In gut einer Woche startet das Achimer Stadtfest, das dritte unter Ihrer Regie. Hat sich Ihre Aufregung eher gelegt, weil immer mehr Aufgaben abgearbeitet sind, oder steigt sie auf den letzten Metern eher?

Kevin Marks: Es gibt ja einen roten Faden, an dem wir uns lang hangeln. Da machen wir dann in unserem Zeitplan jeweils einen Haken dran und freuen uns, dass es in trockenen Tüchern ist. Aber sobald die Veranstaltung näherkommt, kommen wieder wahnwitzige Sachen, von denen man vorher nicht ansatzweise gedacht hat, dass sie einem über den Weg laufen könnten.

Ulrik Borcherdt: Wie den krankheitsbedingten Ausfall eines Schaustellers, den wir jetzt noch zu verzeichnen hatten. Das ist aber eine Fläche von zwölf Metern Breite und so hätten wir ein Loch in der Meile, das wir natürlich nicht haben wollen. Da haben wir aber durch unsere Vernetzung das große Glück, dass genügend Leute auf der Warteliste stehen, die gerne zum Achimer Stadtfest wollen. So haben wir das vor einer viertel Stunde kitten können.

Der rote Faden reißt also dann und wann an manchen Stellen?

Borcherdt: Ja, obwohl wir gar nichts dafür können, weil wir lange vorher sauber vorgearbeitet haben. Bereits im November haben wir mit der Akquise begonnen und die, die wir wieder haben wollten, bereits bei der Abreise nach dem letzten Stadtfest angesprochen.

Nachdem Sie vor drei Jahren kurzfristig mit der Organisation beauftragt und ins kalte Wasser geworfen wurden, müssten die Erfahrungswerte ja inzwischen hilfreich sein, oder?

Marks: Vor allem hilft es, dass man rechtzeitig einen Headliner hat und das entsprechend bei den Schaustellern und denen, die den Ausschank betreiben, bewerben kann. Sie wissen dann: Jawoll, der ist bekannt und sorgt dafür, dass der Platz sich füllt. Das haben wir gelernt, dass man den Leuten früh garantieren muss, dass jemand auftritt, den viele Menschen kennen und diese ein nettes Beisammensein feiern können.

Borcherdt: Das Stadtfest ist unser größtes Baby, aber wir machen schon seit Jahren auch andere Veranstaltungen im Partysegment und, toi, toi ,toi, wir hatten immer das Glück, dass die Leute friedlich gefeiert haben. Das ist uns ganz wichtig. Da sind wir mega glücklich drüber.

Marks: Wenn man eine Band auswählt, weiß man ja, welches Klientel an Publikum kommen wird. Würden wir bestimmte Rapper nehmen, dürfte es interessanter werden.

Das Stadtfest ist ausgebucht, es ist kein Platz mehr zu vergeben. Das muss doch ideal für einen Veranstalter sein?

Borcherdt: Ja, denn da wir Anfragen haben, die über das Platzkontingent hinausgehen, können wir aus dem Vollen schöpfen und uns eine Datenbank aufbauen. Davon profitiert dann auch die Achimer Fachausstellung im nächsten Jahr. Oft ist es so, dass auch bei Firmenevents, die wir ausrichten, die Unternehmen Jahrmarktcharakter für ihre Feier wollen. Da können wir dann unser Netzwerk nutzen und einen Zuckerwattestand aus der Schaustellerei mit reinbringen.

Das sind ja alles Aspekte, die weit über das Feld der bloßen Veranstaltungstechnik hinausgehen.

Borcherdt: Wir betreiben ja eigentlich kein Agenturgeschäft, aber mittlerweile baut sich das seit drei Jahren nach und nach nebenbei auf.

Marks: Unser Steckenpferd bleibt nach wie vor die Technik, wir schreiben Sicherheitskonzepte und sind kundenspezifisch als Techniker vor Ort. Das Agenturding ist schön, macht auch Spaß, aber ist nicht das Hauptgeschäft. Gleichwohl ist es schön, wenn eine Firma anruft und sagt, sie findet gut, was wir auf die Beine gestellt haben. So können wir aufgrund der Erfahrung einiges anbieten inzwischen.

Borcherdt: Und wir arbeiten mit Leuten zusammen, mit denen man zwischenmenschlich auf einer Wellenlänge ist und die kommen dann mit einem Projekt um die Ecke, zu dem wir beraten können. Aus Spinnereien ist schon einiges erwachsen, aber nur, weil man sich miteinander unterhält. Daraus entstehen neue Ideen, auch für Achim.

Welche denn?

Borcherdt: Dazu sagen wir noch nichts, da laufen gerade interessante Gespräche. Es sind spannende Projekte, die auf uns zukommen.

Musste Sie als Firmenchefs denn für den Agenturbereich umdenken und ihr Unternehmen, auch personell, nach der spontanen Stadtfest-Übernahme vor drei Jahren anders aufstellen?

Borcherdt: Auf jeden Fall. Dadurch das wir kommissarisch, aber im engen Dialog mit der Unternehmergemeinschaft Achim, die gesamte Abwicklung machen, waren wir beide irgendwann am Limit angelangt, was das Abarbeiten von E-Mails und Telefonaten angeht. Denn wir sind das ganze Jahr über unterwegs.

Marks: Deswegen haben wir ein Backoffice eingeführt, durch das eine Erreichbarkeit garantiert ist. Auch eine weitere Fachkraft für Veranstaltungstechnik brauchten wir. Dazu kommt die Aufmerksamkeit, die wir gerade durchs Stadtfest bekommen haben.

Ist diese Aufmerksamkeit denn immer positiv?

Borcherdt: Viele Leute denken jetzt, wir machen nur noch die großen Sachen. Deswegen müssen wir das immer wieder kommunizieren: Unser Kerngeschäft ist es aber weiterhin, dem Otto Normalverbraucher die Standard-Gartenparty mit vier bunten Lampen auszustatten – damit sind wir groß geworden und dafür bleiben wir gerne Ansprechpartner. Wir verlieren unsere Wurzeln nicht und betrachten es als Geschenk, die großen Veranstaltungen ausrichten zu dürfen.

Dazu zählt zweifelsohne das Achimer Stadtfest vom 14. bis 16. Juni, dessen Programm schon sehr früh feststand: Wingenfelder, Pure Invention, ein Partyabend mit den Atomic Playboys, die Wohnraumhelden sind dabei, Delicious Divine ebenso und auch Superdiva. Worauf dürfen sich die Achimer noch ganz besonders freuen?

Marks: Bei den Karussells haben wir darauf geachtet, dass wir dieses Mal alle Altersgruppen abdecken können. Es gibt ein kleines Kinderkarussell, ein Kinder-Riesenrad, das bisher nicht in Achim war, der Polyp ist wieder dabei und der HipHop-Jumper.

Borcherdt: Mehr geht auch nicht. Mehr gibt unsere Stadt an Infrastruktur nicht her. Wenn wir weitergehen wollen würden und den Platz hätten, müssten wir mit Aggregaten arbeiten. Stromtechnisch ist mit dem, was wir beim Stadtfest haben, Feierabend.

Dass die Versorgung mit Strom und Wasser für derlei Veranstaltungen eigentlich kaum ausreichend ist, wird schon seit Jahren von Veranstaltern kritisiert – hat sich da inzwischen was verbessert?

Borcherdt: Nein. Aber da muss dringend was gemacht werden. Der Gesprächstermin dazu zwischen Stadt und Veranstaltern ist zwei Mal verschoben worden und hat noch nicht stattgefunden.

Der vorhandene Strom wird aber auch eine LED-Wand auf der Bühne speisen, die es erstmals geben wird. Wie kommt sie bisher an?

Borcherdt: Von der sind wir total geflasht. Dass das in Achim so funktioniert hat und auch große Konzerne sofort mitgemacht haben, hätten wir nie gedacht. Es ist eine mobile Werbeanlage, die hilft, das Stadtfest finanziell zu unterstützen und es trägt dazu bei, dass wir die Events abends inszenieren können. Dafür haben wir während der Shows einen Video-Operator vor Ort.

Worauf freuen Sie sich denn, wenn sie ans Stadtfest denken?

Borcherdt: Das ist schwer, aber ich freue mich am meisten auf die Wohnraumhelden und ihre Tourbiene, die ich von diversen Veranstaltungen kenne. Ich bin neugierig, wie das in Achim funktioniert. Die stehen mittig in der Meile, am Brunnen, wo Rumsfeld 2 war zwischen den zahlreichen Vereinen. Die Wohnraumhelden sind so stressfrei, die könnten wir hinstellen, wo wir wollen – selbst mittig auf den Kreisel. Sie arbeiten mit den Leuten und sind wirklich nah dran.

Marks: Ich freue mich auf die Wingenfelder, auch als Fury-in-the-Slaughterhouse-Fan, viele Konzerte habe ich gemeinsam mit meinem Vater besucht. Das ist eine starke Truppe, die wir dieses Mal bekommen konnten.

Borcherdt: Gerade erst ist bekannt geworden, dass sie nächstes Jahr wieder als Fury unterwegs sind. Das ist für Achim also schon ein Leckerli. Es war viel Arbeit, sie zu bekommen, weil dieses Klinkenputzen nicht so unsere Sache ist, aber wir sind stolz darauf, dass es geklappt hat. Gespannt sind wir auch darauf, wie die Partynacht ankommt, die sich die Besucher uns gegenüber gewünscht hatten.

Inwieweit spüren sie angesichts solcher Bandnamen einen Erfolgsdruck, sich jedes Mal übertreffen zu müssen?

Borcherdt: Das Limit ist erreicht. Wir wissen, welche finanziellen Mittel uns in Verbindung mit der Uga zur Verfügung stehen – und nur damit kann man arbeiten. Die Wingenfelder etwa haben wir auch nach Helgoland vermittelt und im Paket zwei Konzerte gebucht. Nur so ging es.

Richtet es sich allein nach den Bandgagen, in welches Regal Sie greifen oder wie entscheiden Sie, welche Bands es fürs Stadtfest sein sollen?

Marks: Wir werfen uns gegenseitig immer Ideen zu und reden darüber. Dann fangen wir an zu recherchieren und klären, welches Publikum da dran hängt, wie der Bekanntheitsgrad ist und wie erfolgreich die Band gerade ist. Jeder macht sich dann eigene Gedanken und die führen wir zusammen.

Borcherdt: Es sind ja nicht nur die Künstler, wir müssen ja auch deren Techniker und anderen Begleiter unterbringen und verpflegen.

Welche Bälle haben sie sich fürs Stadtfest 2020 schon zugespielt, welche Künstler wären realistisch?

Borcherdt: Bosse wäre eine Variante, auch wenn sie im Augenblick wohl utopisch ist.

Das Gespräch führte Kai Purschke.

Zur Person

Kevin Marks

ist geschäftsführender Gesellschafter der Firma So Light, die es seit 2012 gibt. Er ist 29 Jahre alt und frisch verheiratet. Er lebt seit seiner Geburt in Achim.



Ulrik Borcherdt

ist Inhaber und Gründer von So Light Veranstaltungstechnik. Der 49-Jährige ist verheiratet und lebt ebenfalls seit seiner Geburt in Achim.