Im Frühjahr hielten sich auf dem Markt noch alle an die Maskenpflicht, mittlerweile sei das anders, sagt der Achimer Michael Hornung. Das bereitet ihm Sorgen. (Björn Hake)

Der Besuch des Achimer Wochenmarktes gehört für Michael Hornung einfach dazu. Auch am vergangenen Mittwoch und Sonnabend war der Achimer wieder zum Einkauf in der Obernstraße unterwegs. Was er dort sah, macht ihm allerdings zunehmend Sorgen. Denn viele Marktbesucher würden sich nicht an die Maskenpflicht halten. Die gilt allerdings laut der niedersächsischen Corona-Verordnung auch beim Besuch des Wochenmarktes. „Bei meinem Einkauf auf dem Achimer Markt am vergangenen Mittwoch und Sonnabend brauchte ich mich nur in alle Richtungen zu drehen, um festzustellen, dass die derzeit gebotene ,Maskenpflicht' meiner Meinung nach von zu vielen Menschen nicht (mehr) eingehalten wird“, kritisiert Michael Hornung in einem Brief, den er an die Presse, aber auch den Bürgermeister, die Polizei und den Landkreis Verden geschickt hat.

Seine Beobachtungen reichten dabei von Eltern, die gemeinsam mit ihren Kindern – die augenscheinlich älter als sechs Jahre alt waren– ohne Mund-Nasen-Bedeckung über den Markt gingen über Gruppen, die zusammenstanden und bei denen nur einer eine Maske trug, bis hin zu Personen, die die Mund-Nasen-Bedeckung nur noch über den Mund, aber nicht über die Nase gezogen hatten. „Verstöße gegen die niedersächsische Corona-Verordnung finden Sie auf dem Achimer Markt unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität und Hautfarbe. Dass nicht jeder, der keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt, ein Attest haben wird, lässt sich nebenbei mit gesundem Menschenverstand vermuten“, schreibt der Arbeitsmediziner.

„Zumutbare Belastung“

Die Menschen würden bewusst oder unbewusst in Kauf nehmen, andere mit ihrer möglichen eigenen Corona-Erkrankung anzustecken. „Das ist unsolidarisch und gefährlich. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Bereich des Achimer Marktes ist - weil durch die selbst zu bestimmende Dauer des Marktbesuches zeitlich selbst definierbar - meiner Meinung nach eine zumutbare Belastung.“ Zumal Hornung die Sorge hat, dass Achim sich durch ein solches Fehlverhalten unnötigerweise zum Hotspot für neue Virusinfektionen entwickeln könnte. Er selbst sieht daher auch das Ordnungsamt und die Achimer Polizei in der Pflicht, die Einhaltung der Regelung auf dem Wochenmarkt verstärkt zu kontrollieren.

„Dazu müssten Polizei sowie Mitarbeiter des Ordnungsamtes an beiden Markttagen unauffällig und regelmäßig über den Markt gehen und aktiv vorgehen, prüfen und gegebenenfalls Verstöße ahnden“, fordert Hornung. Durch eine fortbestehende Bagatellisierung dieser Ordnungswidrigkeiten werde ansonsten das Vertrauen in die Polizei und die Ordnungsbehörden leiden und das Sicherheitsgefühl abnehmen. „Parallel werden immer mehr Bürger dieser Stadt die bisherige eigene Disziplin in Frage stellen, denn offensichtlich zieht Fehlverhalten keine Konsequenzen nach sich“, befürchtet Hornung.

Bisher noch keine Kontrollen

Das Achimer Ordnungsamt ist indes in diesem Fall gar nicht zuständig, wie eine Mitarbeiterin auf Nachfrage mitteilt: „Der Landkreis Verden organisiert die Kontrollen in Zusammenhang mit der Corona-Verordnung. Sie könnten uns lediglich um Amtshilfe bitten, aber das ist bisher noch nicht geschehen.“ Der Landkreis Verden ist sich seiner Verantwortung nach eigenen Angaben wohl bewusst und kündigt an, nun auch auf den Wochenmärkten in Achim und Verden zumindest stichprobenartig die Einhaltung der Maskenpflicht zu kontrollieren. Bisher sei das von Seiten des Landkreises noch nicht geschehen, wie Pressesprecher Ulf Neumann erklärt.

„Wir führen laufend Kontrollen durch. Der Schwerpunkt liegt dabei aktuell aber auf der Einhaltung der Quarantänepflicht, auf den Sammelunterkünften und dem gesamten Einzelhandel“, sagt Neumann. Eine regelmäßige Kontrolle der Wochenmärkte sei parallel schwer zu organisieren. „Natürlich wäre es wünschenswert, überall einmal einen Blick darauf zu werfen, ob die Maskenpflicht auch wirklich eingehalten wird, aber wir können nicht immer vor Ort sein.“ Für stichprobenartige Kontrollen wolle man sich nun allerdings mit den Städten abstimmen.

Auch die Polizei gehe nach Angaben ihrer Pressesprecherin Sarah Humbach Hinweisen von Bürgern nach und kontrolliere die Einhaltung der Maskenpflicht. Da es sich bei der Obernstraße allerdings um eine Durchgangsstraße handelt, ist nicht abschließend geklärt, ob eine solche Pflicht auch für diejenigen gilt, die die Straße und damit auch den Wochenmarkt nicht zum Einkaufen passieren. Bis zum Redaktionsschluss gab es von der Polizei dazu keine Rückmeldung.