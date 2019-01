Comedian Matze Knop in Endzeitstimmung: Mit Perücke und Rauschebart nahm er das Publikum im Kasch mit auf eine Reise nach Matzeknopien. Und, wie sich herausstellen sollte, dorthin ist der Weg gar nicht so lang, wie man denkt. (Björn Hake)

„Statt ins Bett ins Kabarett“ lud das Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) am Sonntagabend zu einem Bühnenauftritt des aus vielen Fernsehauftritten bekannten Parodisten Matthias „Matze“ Knop ein. Wer Lust auf hintergründige Comedy hatte, kam bei der ausverkauften Veranstaltung voll auf seine Kosten.

„Kommt mit auf eine zweistündige Reise“, forderte der 1974 in Lippstadt geborene Künstler auf und hieß das Publikum im Endzeit-Outfit inklusive Rauschebart und Perücke gesanglich willkommen „in einem Land mit dem Namen Matzeknopien, in dem scharfe Pointen als Vorspeise, Hauptgericht und Dessert volley serviert werden“. Die Reiseleitung übernahm „King Knop“ höchstpersönlich und attackierte gewohnt rotzfrech und vollmundig die Lachmuskeln.

Humoristisch nahm er vor allem das „Stöhnen und Klagen“ als Volkssport der Menschen aufs Korn: „Durch unser Volk zieht sich ein Jammertal. Doch ein kleiner Flecken Erde wehrt sich erfolgreich gegen Schwarzmalerei, sinnloses Gequatsche und hohle Phrasen.“

Politiker-Tüv und Merkel-Double

Frei nach dem Motto „Schütteln vor Lachen statt klotzen und motzen“ ließ Matze Knop die Gäste teilhaben an seiner „Humor-Revolution wider der schlechten Laune, Unkerei und Tristesse“. So schlüpfte er in die Rolle des „Siegfried Kawuttke“ von der „Ich-mach-alles richtig-Partei“, der einen Politiker-Tüv forderte und um die Gunst der Wähler buhlte. Auch als Donald Trump fuhr Knop einem Double von Angela Merkel gehörig über den Mund und begeisterte sein Publikum als „Supa Richie“ gesanglich im Ghetto-Slang und typischem Proll-Outfit.

Ebenfalls musikalisch ließ Matze Knop die Nationalhymne seines Landes Matzeknopien erklingen und überzeugte mit einer eigenen Komposition namens „Make a change“ als Ed Sheeran. Natürlich kamen auch des Künstlers bekannteste Parodien nicht zu kurz: Jogi Löw gab Tipps zur Haarpflege sowie einen Abgesang auf sich selbst zum Besten und Cristiano Ronaldo ließ sich mittels einer „Live-Schalte“ in Turin interviewen.

Knop referierte ebenfalls über die Anarchie „wenn Außenminister Kult-Kloppo reingrätscht, während Loddar als Frauenbeauftrager seinen Amtseid schwört“.

Kult-Hummels sichert den Strafraum

Als Kult-Hummels verteidigte der Parodist die „Lach- und Sachgesellschaft“ als sei es der Strafraum der Nationalelf, während Kult-Ronaldo per Fallrückzieher treffsicher Witze einlocht. „Matze Knop sucht die Super-Mutti“ hieß ein weiterer Programmpunkt, bei dem Knop sein Talent der Imitation unter Beweis stellen konnte. In der Jury saßen nämlich Beckenbauer, Bohlen und Matthäus und gaben mundarttypisch ihre Kommentare ab.

Anekdoten wie die Probleme bei der Suche nach einem Taxi im letzten Griechenlandurlaub und die Verständnisschwierigkeiten der Deutschen untereinander aufgrund der verschiedenen Dialekte rundeten das Programm ab. Zum Schluss ließ der Künstler das Publikum wissen, wo es sein eigenes Land Matzeknopien finden könne...es befände sich im Herzen eines jeden Menschen!

Das Versprechen der Programmveranstalter rund um das Achimer Kulturhaus auf eine „Interaktive Standup-Comedy und erstklassige Parodie“ wurde also gehalten.