Frau Oestermann, der Kirchenvorstand der St.-Petri-Gemeinde Oyten hat sich kürzlich einstimmig für sie als Nachfolgerin von Pastor Benjamin Will ausgesprochen. Eine gute Grundlage für die Arbeit, oder?

Silke Oestermann: Ich freue mich sehr über die eindeutige Wahl und das große Vertrauen des Kirchenvorstands.

Wenn ich noch einmal etwas Anderes machen möchte, dann ist es vom Lebensalter her höchste Zeit. Ich fühle mich jetzt noch frisch genug, um mich auf etwas Neues einzulassen.

Schon länger habe ich die Überlegung, die Stelle zu wechseln und mein Mann lebt in Oyten. Wir führen seitdem wir uns kennen, rund sieben Jahre lang, eine Fernbeziehung und wollten daran etwas ändern. Von daher kannte ich die Gemeinde Oyten zumindest schon und mir gefällt der Ort. Im Dezember habe ich zufällig erfahren, dass die Stelle in Bassen frei ist und mich gefragt, ob das nicht was für mich sein könnte. Zunächst habe ich mich im Internet ein bisschen schlau gemacht und mich dann auch mit dem zukünftigen Pastorenkollegen getroffen, der mir viel erzählt hat. Und dabei kam ich zum Ergebnis: Das könnte gut passen. Nicht nur, weil ich die persönlichen Gründe habe, ich glaube, ich passe insgesamt gut in die Kirchengemeinde. Was ich mir als Arbeitsschwerpunkte vorstelle, das kann ich dort gut verwirklichen.

Ich freue mich, dass ich nicht alleine bin, aber es in Oyten etwas überschaubarer ist. Ich komme aus einer Riesen-Kirchengemeinde mit etwa 18 000 Gemeindemitgliedern, wir sind neun Kollegen und haben fünf Kirchen, fünf Kindergärten und etwa 40 Gebäude, die uns gehören. Das ist mir schon ein bisschen zu groß. Die Größe der St.-Petri-Kirchengemeinde ist hoffentlich genau das Richtige. Zumal es ebenfalls einen großen Kreis von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen gibt, mit denen ich die Arbeit gestalten kann. Auf diese Arbeit im Team freue ich mich.

Ich bin freundlich, offen, zugewandt auch mal zupackend. Zudem bringe ich Erfahrung mit, obwohl in der hannoverschen Landeskirche bestimmt einiges anders funktioniert als in der oldenburgischen Kirche. Manches wird neu für mich sein, aber das kann ich mit Routine ausgleichen. Sorgen und Nöte sowie Freuden haben die Menschen schließlich überall. Ich würde gerne mit dem Kindergarten und den Schulen vor Ort zusammenarbeiten und auch der Konfirmandenunterricht liegt mir sehr am Herzen. Zudem feiere ich gerne Gottesdienste.

Bevor es nicht offiziell ist, kann man das nicht wirklich planen. Ich rechne aber mit Spätsommer oder frühem Herbst.

Die St. Petrikirche in Oyten bekommt wohl eine neue Pastorin. (Focke Strangmann)

Die Arbeit hat sich natürlich massiv verändert. Mir ist es momentan verboten, physisch an allen Treffen, die es in einer Kirchengemeinde geben könnte, teilzunehmen. Darum gibt es keine Treffen und die Gemeindehäuser sind geschlossen. Ich kann keine Menschen besuchen, daher telefoniere ich viel. Außerdem gibt es Video- oder Telefonkonferenzen und ganz viel geht über Mail. Kurzum: Ich mache ganz viel am Schreibtisch. Es fehlt leider an menschlichen Kontakten. Denn eine Kirchengemeinde lebt ja davon, dass sich Menschen begegnen, austauschen sowie Freud und Leid miteinander teilen. Das ist schon schmerzhaft.

Wir haben versucht, andere Formen der Begleitung zu finden – etwa mit Radioandachten oder Worten der Zuversicht an der Kirche. Das finde ich wiederum ganz positiv, dass wir mal eingefahrene Muster verlassen haben. Zudem hat sich intern gezeigt, dass manches bisher Übliche vielleicht nicht so erforderlich ist oder es auch anders geht, was in der Zukunft wiederum Zeit einsparen könnte.

Dass die Kirche nach Lösungen schauen muss, wie sie in Zeiten geringer werdender Mittel auskommt, das ist klar. Da wird man verschiedene Wege gehen müssen und da ist der Trägerverein ein Weg. Wenn es alles wie geplant funktioniert, wäre es natürlich wunderbar, weil das Gemeindezentrum in Bassen sehr schön ist. Wenn man es für die kirchliche Arbeit und auch für andere interessierte Nutzer erhalten kann, wäre doch wirklich allen geholfen.

Zur Person

Silke Oestermann (53)

arbeitet seit 25 Jahren als Pastorin. Nach dem Vikariat in Rastede war sie sieben Jahre lang in Delmenhorst tätig, bis 2002 der Wechsel nach Oldenburg folgte. An diesem Sonntag, 17. Mai, steht bei der St.-Petri-Kirchengemeinde Oyten der Gottesdienst mit Aufstellungspredigt an. Los geht es um 10 Uhr in der St.-Petri-Kirche.