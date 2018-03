Egal ob Schaphuser Dorfstraße, Köbens oder Seeweg (Foto) – besonders die Straßen im Oytener Außenbereich, die gerne für den Schleichweg nach Bremen genutzt werden, sind an den Seitenrändern in einem sehr schlechten Zustand. (Marvin Ibo Güngör)

Oyten. Katastrophal. Anders lässt sich der Zustand der unbefestigten Seitenränder bei einigen Straßen in der Gemeinde Oyten nicht beschreiben. Die Schaphuser Dorfstraße etwa ist eine von ihnen. Loch an Loch reiht sich neben der schmalen befestigten Fahrbahn, zuletzt je nach Witterung auch mal gefüllt mit Wasser oder zugefroren – doch immer eine Gefahr für Fußgänger und Verkehrsteilnehmer. Denn bei Gegenverkehr ist ein Ausweichen auf die Buckelpiste an vielen Stellen unumgänglich. Und bei anderen Straßen sieht es nicht besser aus. Natürlich ist dieses Problem und Gefahrenpotenzial auch im Rathaus Oyten bekannt, nur handeln kann man dort bereits seit Monaten nicht. "Es benötigt bestimmte Witterungsbedingungen für die Sanierung der Stellen", erklärt Axel Junge aus der Verwaltung. Konkret: Es muss endlich mal einige Tage am Stück trocken bleiben. Doch das sei seit vergangenem Sommer quasi nie der Fall gewesen.

"Bei Regen könnten die Bauhof-Mitarbeiter, kaum dass sie wieder zu Hause sind, an den gleichen Stellen wieder anfangen", erläutert Junge das Dilemma. Zudem haben auch die zuletzt länger anhaltenden sehr kalten Temperaturen gerade auch dem nicht asphaltierten Straßenbelag sehr zugesetzt. Die Folge: eine immer länger werdende Liste an nötigen Sanierungsarbeiten, die der Bauhof abzuarbeiten hat. Eine Prioritätenliste gebe es für das Vorgehen dabei nicht, wie Junge sagt.

Solche Probleme haben natürlich auch viele andere Kommunen, in Oyten sind aber einige Bereiche besonders schwer in Mitleidenschaft gezogen. "Wir haben einige einspurige Straßen im Außenbereich, die durch die Nähe zu Bremen verkehrsmäßig besonders belastet sind", spricht Junge die Straßen an, die gerne als Schleichwege genutzt werden – auch von Lkws. Und diese Straßen, neben der Schaphuser Dorfstraße unter anderem auch die Straßen Zum Behlingsee oder Köbens, seien schlichtweg nicht für diesen Verkehr ausgelegt und gehen so vor allem an den unbefestigten Seitenrändern sehr schnell in die Brüche.

Sanierung keine dauerhafte Lösung

Daran würden auch die geplanten und bereits immer wieder durchgeführten Ausbesserungsarbeiten nichts ändern. "Die einzig dauerhafte Lösung ist ein Straßenausbau", betont Junge und fügt auch gleich an: "Das würde aber auf Kosten der Anwohner geschehen, das muss man so deutlich sagen." Dass ein solches Vorhaben nicht selten auf regen Widerstand stößt, zeigt sich in Oyten aktuell Am Moor. Die Gemeinde würde die Straße, bei der die Seitenränder in einem mindestens ebenso desaströsen Zustand sind wie an der Schaphuser Dorfstraße und Co., gerne längst ausgebaut haben. Doch eine Einigung bezüglich der Kostenbeteiligungen ist mit vielen Anliegern dort nicht in Sicht.

Also bleibt letztlich Flickschusterei das Stichwort. "Sobald es geht, werden wir viele Bauhofmitarbeiter damit beauftragen", kündigt Junge an, dass die Arbeit an den maroden Straßen Priorität haben wird, sobald es das Wetter denn zulässt. Prognosen mag man im Rathaus aber keine abgeben, wann das der Fall sein wird und wann welche Straßen an der Reihe sind. Damit, bis es soweit ist, zumindest das Gefahrenrisiko etwas eingedämmt wird, hatte die Oytener Grünen-Fraktion kürzlich gefordert, dass überall dort, wo die Seitenwege in einem desolaten Zustand sind, Schilder aufgestellt werden, die darauf hinweisen. Vielleicht wird das aber an manchen Stellen nun doch gar nicht mehr nötig sein. Denn vorsichtiger Optimismus ist geboten: Ab Mitte der Woche sagen die Prognosen der Meteorologen für die nächsten zwei Wochen durchgehend trockenes Wetter voraus.