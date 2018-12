Seine fotografischen Schätze hütet Günther Wiggers mit System. (Michael Braunschädel)

Das Jahr 2019 hat noch nicht einmal begonnen, und doch ist Günther Wiggers mit seinen Gedanken schon wieder sehr viel weiter. Der 92-jährige Heimatforscher durchforstet derzeit intensiv sein umfangreiches Archiv nach fotografischen Schätzen für den historischen Bildkalender 2020. „Es wird ein gemischter Kalender. Zu sehen gibt es Bilder von damals im Vergleich zu heute und Luftaufnahmen“, greift Wiggers schon mal vor. Es ist eine ehrenamtliche Aufgabe, die Wiggers seit 2004 in enger Zusammenarbeit mit dem Kulturverein im Rektorhaus – dessen Mitbegründer er ist – zwar gerne macht, die aber auch anstrengend ist.

Seit mehreren Jahrzehnten sammelt Günther Wiggers nun schon historische Bilder aus Ottersberg. Über 6000 Fotos von Menschen, Gebäuden, Festen, Vereinen, Arbeiten und vielem mehr hat er inzwischen in seinem privaten Dia-Archiv mit den dazugehörigen geschichtlichen Informationen zusammengetragen und sorgt damit dafür, dass die Geschichte des Ortes lebendig und für die Nachwelt erhalten bleibt. „Das mache ich seit meiner Pensionierung“, erinnert sich Wiggers an die Zeit zurück, als alles begann. Eigentlich war der drahtige Ottersberger, der für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement auf mehreren Ebenen im Jahr 2016 sogar die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhielt, früher ein Meister der Zahlen.

Azubi bei der Kreissparkasse

Denn nach seiner Entlassung aus russischer Kriegsgefangenschaft am 13. September 1946 heuerte er ein paar Tage vor seinem 20. Geburtstag zum Jahreswechsel als Auszubildender bei der Kreissparkasse Verden an, um den Beruf des Bankkaufmannes zu erlernen. Seinem ersten Arbeitgeber sollte er 40 Jahre lang treu bleiben und es dort ab 1954 bis zum Geschäftsstellenleiter bei der Hauptzweigstelle Ottersberg bringen. Der bodenständige und allseits bekannte Bankmanager, der seit 1932 in Ottersberg lebt, knüpfte naturgemäß zahlreiche Kontakte und entwickelte irgendwann ein Interesse für Heimatgeschichte. „Ich hatte einen Mitarbeiter, der beruflich nach Harsefeld gewechselt ist. Als ich ihn einmal besucht habe, hat er mir einen schönen Bildband mit Aufnahmen aus der Gegend von früher und heute gezeigt“, erinnert sich Wiggers an den Moment, der ihn inspirieren und sein weiteres Leben beeinflussen und prägen sollte.

So ist es zu erklären, dass der zweifache Vater gleich nach der Pensionierung im Jahr 1987 noch intensiver und akribischer damit begann, seine neue Leidenschaft für Heimatgeschichte auszuleben. „Ich bin von Haus zu Haus gegangen und habe nach alten Bildern gefragt, um mir langsam eine Sammlung aufzubauen. Zwischendurch habe ich dann Vorträge gehalten und dort auch die Bilder präsentiert“, weiß Wiggers zu berichten und fügt hinzu: „Im Laufe der Zeit habe ich etwa 100 Vorträge gehalten. Die Einnahmen aus diesen Veranstaltungen sind dann für gemeinnützige Zwecke gespendet worden.“ Mit der Zeit aber avancierte seine Suche nach historischen Aufnahmen zum Selbstläufer, sodass Günther Wiggers sich immer mehr auf das Archivieren seiner Schätze konzentrieren konnte.

Ausgeklügeltes System

Und trotz inzwischen mehrerer Tausend Bilder komme er in seinem Archiv nicht durcheinander. „Die Dias sind straßenweise geordnet“, gibt Wiggers einen Einblick in sein ausgeklügeltes System. Einige seiner Vorträge waren für den Heimatforscher derweil auch Zeitreisen in seine Vergangenheit. Etwa, als es an einem Abend um das Thema „Ottersberg unterm Hakenkreuz“ ging und die historischen Bilder dokumentierten, wie sich das Leben im Zweiten Weltkrieg in Ottersberg abgespielt hat.

Durch seine ehrenamtliche Arbeit hat sich Günther Wiggers große Verdienste für den Ottersberger Kulturverein im Rektorhaus erworben. „Seine Sammlung ist der Dreh- und Angelpunkt aller Berichte über die Geschichte Ottersbergs seit 1865, als die ersten Fotos im Flecken Ottersberg entstanden sind“, würdigt Vorstandsmitglied Friedrich Bartels stellvertretend für die Vereinsmitglieder das Lebenswerk seines langjährigen Freundes.