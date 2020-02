Glücksfee Lisa Bormann-Rajes hat die ersten Gewinner gezogen. (FR)

Mehr als 900 Weihnachtskarten hat die Gemeinde Oyten jedes Jahr zur besinnlichen Zeit verschickt. Darauf wurde im vergangenen Dezember erstmals verzichtet. „Es ist ziemlich klar, dass das in keinem Verhältnis steht“, erklärt Bürgermeisterin Sandra Röse den Schritt und bezieht sich dabei auf den Aufwand für die Verwaltung und die Kosten aus Haushaltsmitteln für die kleine Aufmerksamkeit in fast 1000 Briefkästen. Das eingesparte Geld soll aber stattdessen nicht in den laufenden Haushalt fließen, sondern engagierten Gruppen in der Gemeinde zugute kommen. Dafür hat sich die Kommune für eine durchaus ungewöhnliche, aber aus Sicht von Röse „sehr schöne Methode“ entschieden: Einmal im Monat wird ein Verein oder Verband ausgelost, der eine Spende von 150 Euro erhält.

Spende statt Karten

Diese Auslosung hat am Donnerstagvormittag nun erstmals in der Gemeindebücherei stattgefunden. Zum Auftakt gleich für zwei Monate, da es im Januar noch keine Spende gegeben hatte. Im Vorfeld hatte es ein Dutzend Bewerbungen gegeben, weswegen zwölf Loskugeln in der Box lagen, aus der Verwaltungsmitarbeiterin Lisa Bormann-Rajes als Glücksfee die ersten Gewinner zog. Und so dürfen sich die Chorgemeinschaft Liederkranz und der Bürgerbusverein über jeweils 150 Euro freuen.

Ab sofort soll es jeden Monat eine Auslosung geben, Röse kann sich wechselnde Orte und Anlässe dafür vorstellen. Noch sei das Projekt ja in der Startphase und bei vielen Vereinen wahrscheinlich auch noch gar nicht angekommen. Wer bei der nächsten Ziehung ebenfalls im Topf landen möchte, kann eine E-Mail an spenden@oyten.de schreiben oder den Vorschlag per Post an das Rathaus senden. Es reicht die Nennung des Vereins oder Verbandes. An Privatpersonen kann das Geld nicht verteilt werden.

Jeder Verein oder Verband landet nur einmal im Lostopf, nicht gezogene Lose nehmen automatisch an der nächsten Ziehung teil. Jeder Bewerber kann nur einmal im Jahr eine Spende gewinnen.