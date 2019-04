Isida Gjoka (rechts) hat Gefallen an der alten Technik gefunden. Beim Klöppeltag zeigte sie Christiane Ulrich (Mitte) ihr Können. (Björn Hake)

Coole Freundschaftsbänder, Schals und dekorative Bilder entstehen unter den geschickten Händen der Klöpplerinnen, die sich alle zwei Wochen im Clüverhaus treffen. Immer am Mittwoch drehen und kreuzen sie in den Räumen des Heimatvereins bunte Fäden aus Baumwolle, Leinen und Seide und fertigen scheinbar mühelos Dekoratives und Praktisches. Am Sonnabend beging der Zusammenschluss sein 15-jähriges Bestehen und ließ sich beim Schauklöppeln im Laurentius-Haus bereitwillig über die Schulter gucken.

„Das Miteinander steht bei unseren Zusammenkünften im Vordergrund“, erklärte Christiane Ulrich, Gründungsmitglied der Gruppe und immer noch mit Begeisterung dabei. Beim zwanglosen Klönen würden Erfahrungen ausgetauscht und neue Mitglieder bei ihren ersten Versuchen unterstützt. Und, was auf den ersten Blick sehr kompliziert erscheine, lasse sich fast nebenbei bewerkstelligen, sei eigentlich auch recht einfach zu erlernen. Diesen Eindruck vermittelte auch Isida Gjoka, die weinrote und lila Fäden aufspulte, aus denen später Buchstaben entstehen sollten. Über eine Ferienspaß-Aktion im vergangenen Jahr war die Fünftklässlerin des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums zum Klöppeln gekommen. Seesterne, Schmetterlinge und Armbänder seien ihre Erstlingswerke gewesen.

Zahlreiche Anhänger bis ins hohe Alter

Bis ins hohe Alter hinein findet die historische Technik auch heute noch zahlreiche Anhänger; ein unter der Arbeit befestigter Klöppelbrief mit vorgegebenem Muster dient dabei als Grundlage für die meist farbenfrohen Ergebnisse. Während des Klöppelns werden die Fäden mit Stecknadeln auf einem Kissen fixiert, die später entfernt werden, um das Werk von der Unterlage lösen zu können, beschrieb eine der Frauen den Vorgang. Zu Beginn beschränke man sich am besten auf eine geringe Zahl von Klöppeln, die bei erfahrenen Handarbeiterinnen auch schon mal Hundert und mehr betragen könnten.

Seinen Ursprung habe das historische Handwerk in Italien, informierte Christiane Ulrich. Aber auch in Deutschland, speziell im Erzgebirge rund um Annaberg und im niedersächsischen Liebenau, seien schon vor mehr als 500 Jahren Meterspitzen als Besatz für Hauben, Kleidersäume und klerikale Gewänder entstanden. Fanden die Erzeugnisse damals vor allem praktische Verwendung, bedienen sich heutzutage sogar Schmuckdesigner der alten Technik. Aus feinen Gold- und/oder Silberfäden entstehen filigrane Armbänder, Anhänger und Broschen, die durch Aufsprühen eines speziellen Lackes vor dem Anlaufen geschützt werden können.

Ein Tag in geselliger Runde

Auch Andrea Paul aus Bad Bederkesa hatte sich am Sonnabend auf den Weg nach Achim gemacht, um den Tag in geselliger Runde zu verbringen. Die 58-Jährige, die im Sozialdienst eines Krankenhauses beschäftigt ist, klöppelt seit 1986 und leitet seit dem Jahr 2000 eine Gruppe. Vorausgegangen sei eine komplexe Ausbildung mit anschließender Prüfung vor dem Klöppelverband in Übach-Palenberg, erklärte Paul; erlernt habe sie zahlreiche Techniken, die sie sehr gerne weitergebe.

Immer wieder experimentiere sie, verriet die kreative Frau. Darüber hinaus habe sie ihr Wissen in Büchern verewigt und zum Gelingen zahlreicher Ausstellungen beigetragen. Auch jüngere Leute bewiesen zunehmend Interesse; hochwertige Garne, Folien und extravagante Materialien würden gelegentlich sogar Männer auf den Plan rufen. Als absolutes Highlight bezeichnete Andrea Paul die Präsentation eines ihrer Erzeugnisse auf der Expo in Shanghai 2010 und als wohltuenden Nebeneffekt die Überwindung von Einsamkeit, gerade bei älteren Menschen, durch die regelmäßigen Treffen.

Fredi Neumann vom Heimatverein machte derweil nicht den Eindruck, als wolle er gleich mit der Arbeit beginnen. Trotzdem ließ er sich von Elke Labrenz informieren und überbrachte Glückwünsche zum Jubiläum.

Statt Blumen habe er ein Kuvert dabei, ließ er verlauten. „Jeder soll die Klöppel nehmen, die zu seinen Händen passen“, verwies Labrenz auf Größe und unterschiedliche Beschaffenheit der Werkzeuge, die früher auch von Fischern zum Knüpfen der Netze herangezogen wurden.