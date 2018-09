Jacqueline Ballandis geht mit Zuversicht und Elan an ihre neue Aufgabe heran, wäre für ehrenamtliche Hilfe aber dankbar. (Björn Hake)

Oyten. Sie liest gerne Biografien und historische Romane und hat bei ihren bisherigen Stationen in Bremen, Kiel und zuletzt in Weyhe bereits große Erfahrungen in der Organisation einer Lesestube gesammelt. Jacqueline Ballandis ist seit dem 1. August die neue Büchereileiterin im Oytener Rathaus und soll nach dem Weggang von Jana Siegert, die als Bibliothekarin in der Bremer Bücherei Am Wall angeheuert hat, die Zukunft und auch den personellen Umbruch der kleinen Bücherei gestalten. Im Augenblick muss die 33-Jährige allerdings ohne Unterstützung an ihrem neuen Arbeitsplatz auskommen. Ein Umstand, der laut Bürgermeister Manfred Cordes und Fachbereichsleiter Daniel Moos möglichst kein Dauerzustand werden soll.

Doch genau hier befindet sich die Gemeindeverwaltung in der Klemme, denn in der Vergangenheit haben sich ehrenamtliche Helfer aktiv in die Büchereiarbeit eingebracht und dafür gesorgt, dass spezielle Veranstaltungen wie beispielsweise das Bilderbuchkino für Kinder regelmäßig stattfinden konnten. Ohne die Mitarbeit von Ehrenamtlichen, das weiß auch Jacqueline Ballandis, wird es nicht möglich sein, Bastelaktionen, Projekte mit Schulen und Kindergärten, Lesungen oder auch das Bilderbuchkino in der Oytener Gemeindebücherei weiterhin anzubieten.

Dennoch musste die Mutter eines siebenjährigen Sohnes nicht lange überlegen, sich bei der Gemeinde um die 30-Stunden-Stelle zu bewerben. „In Oyten habe ich die Möglichkeit, mehr Stunden zu bekommen. Das war in Weyhe nicht möglich, dort hatte ich eine halbe Stelle“, erklärt Ballandis, die zudem auch familiäre Beziehungen nach Oyten unterhält. Fünf Jahre hatte Ballandis nach ihrer Elternzeit die Geschicke in der Weyher Gemeindebücherei geleitet, ihren Wechsel nach Oyten hat die gelernte Fachangestellte für Medien und Informationsdienste trotz ihrer derzeitigen Solistenrolle bisher aber nicht bereut. „Ich habe schon viele Stammkunden kennengelernt und bin sehr freundlich aufgenommen worden“, hat Ballandis, die sich im Ausschreibungsverfahren gegen 14 Mitbewerber durchgesetzt hat, in Oyten einen guten Start erwischt. „Wir haben uns ihren Werdegang angeschaut und festgestellt, dass sie fachlich und auch mit ihrem Auftreten in unser Team passt. Sie kommt aus einer Bücherei und kennt das System, mit dem wir arbeiten“, erklärt Daniel Moos die Auswahl.

Auch ihrer neuen Arbeitsstätte stellt die Bremerin ein positives Zeugnis aus. „Wir sind zwar eine kleine, aber sehr aktuelle und gepflegte Bücherei“, sagt die 33-Jährige, die in der Rathaus-Bücherei insgesamt rund 6000 Medien verwaltet. Und auch Trends in der Oytener Leserschaft hat Jacqueline Ballandis, die schon als Kind sehr lesebegeistert war, bereits erkannt. „Es gibt einen großen Bedarf nach E-Books. Und die Kunden warten schon auf die Bestseller. Krimis gehen auch immer und auch die DVDs sind sehr nachgefragt“, weiß Ballandis zu berichten. Zwar könne man nicht jeden Kundenwunsch erfüllen, doch die Bestseller gibt es laut aktueller Liste immer in der Gemeindebücherei im Angebot.

22 000 Ausleihen habe es derweil laut Daniel Moos im vergangenen Jahr gegeben. „Das ist eine stabile Zahl.“ Seit drei Jahren werden in der Oytener Bücherei auch E-Books verliehen, bei 2600 Ausleihen im Jahr 2017 zeigt der Pfeil in diesem Genre deutlich nach oben. Jacqueline Ballandis hat indes einige Ideen, wie sie ihre derzeit 956 Stammleser bei Laune halten möchte. Derzeit aber steht der Wunsch nach ehrenamtlichen Helfern für sie im Vordergrund: „Wir brauchen nachmittags Unterstützung, damit das Bilderbuchkino stattfinden kann und vormittags, damit man auch mal Kindergärten ins Haus holen kann.“

Wer sich für eine ehrenamtliche Mitarbeit in der Gemeindebücherei Oyten interessiert, kann direkt dort vorbeischauen oder telefonisch unter 0 42 07 / 91 40 80 den Kontakt suchen. Die Lesestube im Rathaus, Hauptstraße 96, ist von Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr sowie dienstags und donnerstags zusätzlich von 14.30 bis 18 Uhr geöffnet.