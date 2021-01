Eine glückliche Familie: Neujahrsbaby Fynn mit Mutter Nora Albrecht und Vater Hannes Dehmel. (FR)

Für Mutter Nora Albrecht war es eine Premiere, und entsprechend glücklich waren sie und Vater Hannes Dehmel, als sie um 7.36 Uhr ihr erstes Kind in den Armen halten konnten. Neujahrsbaby Fynn ist gesund und munter. Der kleine Stammhalter misst 52 Zentimeter und war bei der Geburt 3880 Gramm schwer. Die junge Familie lebt in Thedinghausen. „Es gab keine Komplikationen, und die Eltern sind superglücklich“, erzählt Hebamme Nora Müller aus dem Kreißsaal der Aller-Weser-Klinik (AWK) in Verden. Am Silvestertag wurden in der Klinik zwei Kinder geboren. Aktuell wartet eine Frau auf der Station auf die Niederkunft. 2020 wurden in der AWK insgesamt 654 Kinder geboren, ein Jahr zuvor waren es nach Aussage der Hebammen 649. „Das ist guter Durchschnitt“, sagt Andrea Müller. Die meisten neuen Erdenbürger erblicken dort traditionell zwischen Juli und September das Licht der Welt.

Die erste Geburt im Zeichen von Corona konnte die AWK in der Karwoche verzeichnen. Damals hat eine mit dem Virus infizierte Frau in Verden ein kerngesundes Mädchen zur Welt gebracht. Gemäß der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe ist das Stillen unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften gefahrlos möglich.