Finn Steffens (links) und Merlin Hankel von Fridays for Future Achim. (Michael Galian)

Merlin Hankel: Wenn wir jetzt nichts unternehmen, wird es uns Menschen zum Ende des Jahrhunderts nicht mehr geben. Schon unsere Generation wird die Folgen des Klimawandels spüren, unsere Kinder auch. Deshalb engagieren wir uns seit etwa einem halben Jahr und organisieren Proteste.

Finn Steffens: Ich will nicht, dass wir Menschen irgendwann auf einem anderen Planeten leben müssen. Deshalb muss jetzt etwas passieren.

Finn: Mir macht es einfach Spaß, andere Leute kennenzulernen, die sich auch engagieren. Inzwischen haben wir in ganz Niedersachsen Kontakte. Dazu gehören auch Organisationen wie der Nabu, BUND oder Greenpeace. Ja, das alles raubt Freizeit. Aber ich finde, es ist sinnvoll eingesetzte Zeit.

Merlin: Es ist auch toll, die Demonstrationen zu planen. Zu Anfang haben wir uns noch jeden Dienstag getroffen. Inzwischen reicht es, wenn wir uns alle zwei Wochen zusammensetzen. Das Organisieren haben wir inzwischen drauf.

Merlin: Meine Mutter fährt jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Da gibt es nicht viel mehr, was sie noch für das Klima tun könnte.

Finn: Ich werfe meinen Eltern gar nichts vor. Im Gegenteil: Sie unterstützen mich. Schon seit ich denken kann nutzen wir keine Plastiktüten mehr.

Finn: Vielleicht hat man es den Menschen einfach nicht deutlich genug gesagt.

Merlin: Meine Mutter findet den Protest grundsätzlich gut, sagt aber auch, dass ich auf mich aufpassen soll. Aber das sagen wohl alle Eltern.

Finn: Mein Vater möchte immer, dass ich ihn von der Demo anrufe. Meine Mutter hat uns schon viel geholfen, zum Beispiel bei den Plakaten oder der Website.

Merlin: Ich war beeindruckt, als zum ersten Mal über Greta berichtet wurde. Endlich macht jemand mal etwas. Ich kann mich noch gut an meine erste Demo erinnern. Das war am 15. März, als Greta in Hamburg war. Ich habe mich in die erste Reihe gedrängelt, weil ich sie unbedingt sehen wollte. Sie war dann aber sehr schnell wieder weg. So etwas Besonderes war es doch nicht. Aber die vielen Menschen waren sehr beeindruckend.

Finn: Im Internet bin ich durch Zufall auf einen sehr langen Bericht zum Klimawandel gestoßen. Danach habe ich mich mit Vielen darüber unterhalten und fand das Thema sehr wichtig. Eine Woche später kam dann die erste Nachricht über Greta.

Merlin: Hier soll das Gewerbegebiet Achim-West entstehen. Wir als Ortsgruppe wollen, dass da auch an den Naturschutz gedacht werden soll: Baumschutz vor Baurecht. Der Bürgermeister meint aber, dass Achim Schulden hat und die Steuergelder für den Kitabau benötigt werden. Gemeinsam mit den Grünen wollen wir unsere Vorschläge in den Stadtrat bringen.

Finn: Es sollte in jeder Stadt auf den Klimawandel aufmerksam gemacht werden. Die Politiker reagieren erst, wenn du mit einem Plakat vor ihren Büros stehst und ihnen klar und deutlich deine Meinung sagst. Deshalb habe ich mit Merlin die Ortsgruppe Achim gegründet.

Merlin: An meiner Schule, der IGS Oyten, will ich gemeinsam mit zwei Lehrerinnen einen Schulwald pflanzen. Das ist für das Ende des kommenden Jahres geplant. Wir möchten auch eine Schülerzeitung gründen, in der es viel um Nachhaltigkeit gehen soll.

Finn: Ich esse nur einmal pro Woche Fleisch, ansonsten ernähre ich mich vegetarisch. Ich versuche auch, so viel wie möglich Bus und Bahn zu nutzen. Aber dafür müssen auch die Verbindungen gut sein. Um meinen Zahnarzt zu erreichen, müsste ich zum Beispiel eine Stunde auf einen Bus warten und dann drei Mal umsteigen. Das geht oft zeitlich gar nicht.

Merlin: Es war überwältigend. Beim Anmelden der Demo hatten wir vielleicht mit 20 Menschen gerechnet.

Finn: Unser Lautsprecher war viel zu klein. Aber dann hat uns ein Pastor geholfen und riesige Boxen geholt.

Zur Person

Finn Steffens (11) ist Sechstklässler des Achimer Marktgymnasiums. Merlin Hankel (14) besucht die neunte Klasse der IGS Oyten. Gemeinsam haben sie die Achimer Ortsgruppe der Umweltbewegung Fridays for Future gegründet. Für Freitag, 29. November, rufen sie dazu auf, sich ab 13 Uhr an einer Mahnwache vor dem Achimer Rathaus zu beteiligen. Geplant ist auch eine Menschenkette quer durch die Fußgängerzone.