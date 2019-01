Seit Anfang dieser Woche arbeitet die Bremerin Janina Bochnig neben Klaus Uellendahl als Marktmeisterin bei der Stadt Achim. Ihre Feuertaufe hat sie an diesem Mittwoch bestanden, nachdem sie bereits dem Aufbau des Wochenmarkts beiwohnte. (Björn Hake)

Janina Bochnig: Zwischen 5 und 5.30 Uhr bauen die Ersten auf, das war aber kein Problem. Ich glaube, jetzt gerade am Anfang ist noch viel Adrenalin dabei, sodass man direkt aus dem Bett springt und gleich hellwach ist. Aber ich habe vor einiger Zeit als Packkraft gearbeitet und da musste ich auch sehr früh aufstehen, das fällt mir relativ leicht. Und man muss ja auch immer das Positive sehen: Man hat dann auch früher Feierabend und das ist ja auch ganz nett.

Es war super interessant, es waren sehr viele Leute, denen ich vorgestellt wurde. Aber alle waren sehr nett und es gibt ein recht breites Spektrum auf dem Markt, was toll ist. Es sind viele Namen, die ich mir merken muss. Die werde ich nach und nach noch lernen, aber Herr Uellendahl ist ja auch noch da und wir gehen das gemeinsam an und ich kann ihn jederzeit fragen. Das ging ganz gut bisher.

Genau, aber ich konnte heute Morgen beim Aufbau dabei sein und gucken, wo die Stände hinkommen, wer neben wem steht. Dann sind die Stromkästen aufzuschließen, dass die Stände auch mit Strom versorgt sind und bei Fragen oder Problemen helfen wir natürlich. Und auch das Geld kassieren wir von den Marktbeschickern. Wenn jemand angekündigt ist, aber sich verspätet, fragen wir dann auch mal telefonisch nach und prüfen dann, welche Stände bereits da sind und dokumentieren das. Darüber hinaus wird es bei Veranstaltungen Sonderstände geben oder der Markt muss umplatziert werden und wir organisieren regelmäßig die Marktversammlungen und sind Ansprechpartner für die Beschicker.

Ja, aber mein Telefonanschluss hier im Rathaus und die Visitenkarten sind noch in Arbeit. Aber Klaus Uellendahl ist ja nach wie vor auch Ansprechpartner und unter der jetzigen bekannten Rufnummer ist der Kontakt gewährleistet.

Ich habe ja beruflich vorher vieles in unterschiedlichen Bereichen gemacht, daher ist die Aufgabe so komplett neu ja nicht. Gerade für diesen Aufgabenbereich ist es, glaube ich, sehr gut, flexibel zu sein und auf die unterschiedlichen Themen eingehen zu können. Aber ich bin froh, dass Herr Uellendahl da ist und ich eine Einarbeitungszeit bekomme. Das macht auf jeden Fall Sinn.

Übers Internet. Es gibt ja diverse Stellenanzeigen und ich habe zuletzt in einer Werbeagentur gearbeitet und dort auch meine Ausbildung vorher gemacht. Ich wollte aber nun unbedingt etwas Neues machen, was abwechslungsreicher und vielfältiger ist. Zwar bearbeitet man in einer Werbeagentur natürlich auch ein breites Feld, aber eben viel vom Schreibtisch aus. Ich wollte schon etwas, bei dem ich aktiv werden und dabei sein kann wie jetzt bei Märkten und Veranstaltungen. Dabei kann ich unterstützen und selbstständig agieren. Aber es ist eben nicht nur der Markt, da auch Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing zu meinen Aufgaben gehören und auch in diesen Bereichen finde ich mich sehr gut wieder. Das Stellenangebot passt wie..., oh, das wollte ich eigentlich nicht sagen, äh...Ei auf Eierbecher.

Was haben Sie vorher schon von Achim gewusst?



Der Achimer Markt ist überregional bekannt, weil er sehr groß ist und in der vergleichbaren Größe relativ einzigartig ist. Deswegen war er mir auch schon bekannt. Was ich sehr spannend fand: Als ich in Bremen erzählt habe, dass ich die Stelle hier antreten werde, hieß es: Ach so, ja Achim, ja der Markt. Also, auch die Bremer kennen ihn. Und ich wohne quasi ums Eck, nah an Achim dran. Meine Fahrzeit ist nicht lang, in 20 bis 30 Minuten bin ich hier.

Ich freue mich einfach unheimlich, dass es geklappt hat, dass ich hier sein und diesen Job machen darf. Es ist toll, dass es ein unheimliches breites Aufgabenfeld ist – und gerade in Achim, denn ich finde die Stadt sehr schön, ebenso den Markt, das Stadtfest oder das Wirtschaftsforum. Es ist hier sehr viel los und ich bin jetzt ein Teil davon.

Ja, da gibt es so einige Blogs im Internet, die ich sehr interessant finde. Ich interessiere mich nämlich auch für alternative Ernährungsweisen, Veganismus und Vegetarismus. Dazu passen Veranstaltungen in Achim wie „Achim kocht“ ja auch ganz gut.

Das Gespräch führte Kai Purschke.

Zur Person

Janina Bochnig

wurde am 22. April 1985 in Bremen geboren und lebt in der Neuen Vahr Süd. Nach dem Abitur studierte sie in Oldenburg Sozialwissenschaften und Geschichte, war danach als Verkaufskraft und Instore-Trainerin sowie als Packkraft tätig und schloss im Sommer vergangenen Jahres ihre Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation ab. Zuletzt arbeitete sie als Projekt-Managerin.