Mit einer Handbewegung deuten die Zwölftklässler der Ottersberger Waldorfschule an, worum es in ihrem neuen Theaterspiel geht: Das schweigende Klassenzimmer. Die Aufführung erfolgt am Freitag und Sonnabend. (Michael Braunschädel)

Lebhaft und so gar nicht passend zum Titel des aktuellen Projekts ist es in den vergangenen Wochen im Unterricht an der Ottersberger Waldorfschule zugegangen. Dort haben es sich die Zwölftklässler der Bildungseinrichtung in den Kopf gesetzt, den Kinofilm „Das schweigende Klassenzimmer“ rund ein Jahr nach der Weltpremiere bei der 68. „Berlinale“ selbst zu inszenieren. Am Freitag, 29. März, bringen die Schüler den Streifen als Theaterspiel auf die Bühne. Die Premiere beginnt um 19 Uhr im Großen Saal der Freien Rudolf-Steiner-Schule am Amtshof. Eine weitere Gelegenheit, sich das Schauspiel anzuschauen, ergibt sich am 30. März ebenfalls um 19 Uhr an gleicher Stelle.

Brisantes Thema

Keine Frage, das Thema ist brisant und beschreibt ein kleines, aber dramatisches Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte in der damals noch jungen DDR. Im Mittelpunkt der Handlung steht eine ostdeutsche Abiturklasse, die sich anlässlich des ungarischen Volksaufstandes im Jahr 1956 im Unterricht zu einer Schweigeminute für die Opfer entscheidet. Auslöser dafür ist ein Kinobesuch der beiden Abiturienten Kurt Wächter und Theo Lemke in West-Berlin. In der Wochenschau haben sie Bilder des Volksaufstandes in Ungarn gesehen. Zurück in Stalinstadt, dem heutigen Eisenhüttenstadt, werden sie sich der unterschiedlichen Berichterstattung in west- und ostdeutschen Medien bewusst.

Die Wochenschau und der Berliner Rundfunksender RIAS, den sie heimlich bei Edgar, dem schwulen Großonkel ihres Mitschülers und Freundes Paul hören, berichten positiv über die bürgerlich-demokratische Bewegung, die DDR-Medien dagegen pro-sowjetisch und verurteilen den Aufstand. Nachdem der RIAS vom Tod des bekannten Fußballspielers Ferenc Puskás berichtet (eine Falschmeldung, wie sich später herausstellt), schlägt Kurt vor, eine symbolische Schweigeminute für die Opfer abzuhalten.

Solidarität mit bösen Folgen

Doch die folgende Solidaritätsbekundung der Abiturklasse hat Reaktionen zur Folge, mit denen weder die Schüler noch ihre Eltern oder die Schulleitung gerechnet haben. Fortan gelten sie als Konterrevolutionäre und müssen mit dem Ausschluss vom Abitur rechnen, wenn sie nicht den Anführer der Schweigeminute benennen. „Das stellt die Klasse vor eine schwierige Entscheidung“, erklärt Waldorfschülerin Ruth Pfeiffer, die derzeit mit ihren Klassenkameraden bei den Proben noch am Feinschliff für die Aufführung arbeitet.

Der Film von dem deutschen Regisseur und Drehbuchautor Lars Kraume basiert auf dem gleichnamigen Buch von Dietrich Garstka und zeigt wahre Ereignisse. Die Begebenheiten trugen sich jedoch in Storkow zu. Da sich die Stadt jedoch in den vergangenen Jahren stark gewandelt hat und die alte Schule mittlerweile komplett umgebaut und modernisiert wurde, entschied man sich, Schauplatz und Drehort nach Eisenhüttenstadt zu verlegen. Bundesweit kam der Film am 1. März 2018 in deutschen Kinos.

Kurz vor der Bühnenreife

Das Theaterspiel der Ottersberger Waldorfschüler ist derweil unter der Regie von Theaterpädagogin Dzenet Hodza und Deutschlehrerin Melanie Korita in einer Doppelbesetzung während der vergangenen zweieinhalb Wochen erarbeitet worden und steht nunmehr kurz vor der Bühnenreife. Empfohlen ist das Stück laut der Darsteller für Besucher ab zwölf Jahren.