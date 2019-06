Auch in diesem Jahr wird beim Herbstmarkt auf der Ottersberger Festmeile ein buntes Treiben erwartet. (Björn Hake)

Eigentlich könnte der Ottersberger Herbstmarkt schon jetzt und nicht erst im September beginnen, weil der umtriebige Marktausschuss seine Hausaufgaben bereits erledigt hat. Doch ein Häkchen auf der abzuarbeitenden Liste fehlt noch. Denn bisher steht noch nicht fest, wer in diesem Jahr als Marktprinzessin oder Marktprinz das Gesicht der Traditionsveranstaltung werden soll.

Auf die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem männlichen Pendant für Vorjahresprinzessin Lena Krantz hat sich nun Eva Rebentisch begeben. Wer Interesse an dieser Würde hat und mindestens 17 Jahre alt ist, kann sich per E-Mail an schack-rebentisch@gmx.net bewerben.

Ansonsten ist für den Markt, der am Wochenende vom 27. bis 29. September in Ottersberg steigt, nach Meinung von Geert Mehlhop aus dem Marktausschuss alles geregelt. Standesgemäß wird das dreitägige Spektakel am Freitag mit der Disco eingeläutet, für die Festwirt Hans-Wilhelm Röhrs diesmal einen in der Region bestens bekannten Discjockey verpflichtet hat. Stefan Wenck ist hauptberuflich bei Radio Hannover beschäftigt und war vor rund 20 Jahren in Ottersberg und Sottrum als Fußballer aktiv.

Der Markt-Umzug am Sonnabend soll nach den Wünschen der Organisatoren wieder "ein buntes Bild" liefern. Weil bislang erst ein Spielmannszug verpflichtet werden konnte, ist Marktmeister Chris Fehsenfeld auf der Suche nach mindestens einem weiteren Musikzug. „Die Suche gestaltet sich zunehmend immer schwieriger, weil die meisten Musikzüge nicht mehr an einem Umzug teilnehmen möchten", weiß der Marktmeister. Aus einer anderen Erfahrung haben die Organisatoren derweil ihre Schlüsse gezogen und kündigen eine gravierende Veränderung an.

Einige Änderungen im Ablauf

So können die teilnehmenden Umzugswagen nach Umzugsende maximal eine halbe Stunde auf der Wiese neben dem Marktplatz abgestellt werden, dann müssen sie auch dieses Gelände räumen. Damit soll verhindert werden, dass noch über einige Stunden lautstark Party auf den Wagen gefeiert wird und damit die Nachbarn nicht nur von der Lautstärke her belästigt werden.

„Party soll gefeiert werden, aber bitte auf dem Marktplatz im Festzelt oder an den verschiedenen Ständen. Denn dort gehört sie hin", erklärt Hannah Schwarz-Kaschke als Sprecherin des Marktausschusses. Damit die Zuschauer am Straßenrand immer gut informiert sind, wird Holger Spenke wieder in der Großen Straße gegenüber dem Markttor die Moderation übernehmen. Stimmung für alle Altersklassen möchte am Sonnabendabend die Tanz- und Showband „Return“ machen, die durch den Ottersberger Toningenieur Christian Mayntz bereits bestens bekannt ist.

Auch die Schausteller lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen. Mit dem „HipHopSwing“ komme laut Marktausschuss ein neues und sehr attraktives Fahrgeschäft, das die bisherigen Karussells ergänzen werde. Für den Flohmarkt gibt es derweil insofern eine Änderung, als dass der Verkauf von Esswaren und Getränken ab Marktbeginn nicht mehr gestattet sein soll. „Hierfür gibt es den Marktplatz“, erklärt Geert Mehlhop.

Das Programm für das Markt-Finale ist in den Händen von Bärbel Seekamp. „Sie hat bereits alles bestens organisiert. Neun Gruppen werden auftreten. Sie kommen aus Ottersberg und den umliegenden Orten“, weiß Mehlhop. Die Moderation der Veranstaltung wird Tim Weber übernehmen, der in Ottersberg aus seiner politischen Tätigkeit für die Freie Grüne Bürgerliste (FGBO) bekannt ist. An diesem Abend werden ihn die Besucher jedoch unpolitisch erleben, wenn er mit Witz und Charme durch das Programm führt. Den Abschluss des Ottersberger Herbstmarktes bildet wieder ein großes Feuerwerk, das auch in diesem Jahr von der örtlichen Wirtschaft gesponsert wird.

Und wer sich laufend über den Markt und seine Geschichte informieren möchte, für den hat Max Rebentisch die Internetseite www.ottersberger-markt.de aktualisiert. Dort gibt es auch weitere Informationen und Anmeldeformulare für den Umzug und das Gewerbezelt, das auch in diesem Jahr wieder vom Verein der Selbstständigen Ottersberg (VdSO) organisiert wird.