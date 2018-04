Künstlerin Sabine Seemann (Jonas Kako)

Ottersberg. Noch sind die Räume nicht fertig hergerichtet. Der Arbeitsraum wirkt fast etwas steril. Drei Bilder haben bereits ihren vorläufigen Platz an den Wänden gefunden. „Hier wird der ganze Boden bald mit Farbklecksen bedeckt sein“, sagt Sabine Seemann mit einer Kombination aus Vorfreude und Erschöpfung angesichts der andauernden Umzugsstrapazen. Das danebengelegene Lager ist bereits gut gefüllt. Sabine Seemann ist seit etwas mehr als zwei Monaten in ihrem neuen Atelier. Von Stuckenborstel ging es nach Ottersberg. „Es war nicht leicht, etwas Passendes zu finden.“ Die in Rammstein geborene Malerin ist froh, eine neue Bleibe für ihr künstlerisches Tun gefunden zu haben. Dabei führten Sabine Seemann zahlreiche Begegnungen in die Region – und zu der Kunst, die sie heute macht.

Ihre Bilder sind farbgewaltig, von künstlerischer Wildheit geprägt und grundsätzlich immer an der Natur und ihrem unnachahmlichen Farbspiel angelehnt. Sie arbeitet mit großen Mengen an Farbe und zusätzlichen Hilfsmitteln wie Papiertüchern, um den eigenen Werken eine große Plastizität zu verleihen. Für Sabine Seemann sind Farben nicht nur Farben im eigentlichen Sinne, sondern in der künstlerischen Arbeit auch Dimensionsmasse. Sie verfolgt ein vielschichtiges Farbspiel. In ihren Landschaftsdarstellungen, die im Grad der Abstraktion immer variieren, versucht die Ottersbergerin auch Parallelen zur menschlichen Existenz aufzuzeigen – Vergänglichkeit, Mehrdeutigkeit. Ihre Motivinspirationen findet sie beim Schlendern durch die Natur selbst. Angeregt berichtet Sabine Seemann von einem „Schlachtfeld aus Bäumen“, das sie sofort inspiriert habe. Die abgehackten Bäume entlang eines Feldweges hätten geradezu ein Bild der Zerstörung hinterlassen. Dann deutet die Künstlerin zunächst auf eine Zeichnung. „Die Zeichnung gibt eine gewisse Ordnung vor“, sagt sie. Nicht nur das Motiv selbst repräsentiert die Vorlage aus der Natur, sondern auch die eigentliche Umsetzung des Bildes: „Hier bin ich mit einer zerstörerischen Machart herangegangen, habe Farbe stürmisch verteilt, mich ganz dem Thema hingegeben.“

Künstlerin Sabine Seemann (Jonas Kako)

Mit diversen Ausstellungen und als Dozentin des Achimer Kunstvereins hat sich Sabine Seemann einen Namen gemacht. Dabei war der Weg zur freischaffenden Künstlerin zunächst gar nicht so absehbar. Ihr Vater, ein Banker, habe bereits gerne gezeichnet. „Das war vielleicht ein erster Kontakt mit der Kunst.“ In der Pubertät der heute 46-Jährigen folgten dann diverse Umzüge. Gerade der erneute Schulwechsel für das letzte Schuljahr sei nicht leicht gewesen. Eine türkischstämmige Freundin mit großer Begeisterung für das Zeichnen habe das diffuse Mögen von Kunst schließlich weiter konkretisiert. Im Rahmen des Fachabiturs – „ich hatte zuerst eine fünf in Kunst“ – habe sich dann durch einen guten Kunstlehrer die Begeisterung für Kunst verstetigt. Mehr und mehr habe sich das Puzzle für die eigene Passion zusammengesetzt.

Der Gitarrenlehrer der Schwester machte schließlich auf das künstlerische Talent von Sabine Seemann aufmerksam. Es folgte eine Ausbildung an der renommierten staatlichen Berufsfachschule für Keramik Landshut. Doch die letztlich stark auf Aufträge ausgerichtete Arbeit gefiel Sabine Seemann immer weniger. Erneut durch eine Freundin wurde sie vorerst auf die Fachhochschule in Ottersberg aufmerksam gemacht. Doch das Studium dort dauerte nicht lange an: „Ich merkte recht schnell, dass mir der soziale Aspekt des Studiums doch nicht so lag wie angenommen.“ Die Initialzündung fand dann auf einer Studienreise in die Toskana statt, mit einem prägenden Professor. „Ich habe mich sofort verstanden gefühlt“, erinnert sich die zweifache Mutter.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx. (Jonas Kako)

Was dann folgte, war die wirkliche Bestimmung: ein Studium an der Hochschule für Künste. Nach dem Erhalt des Diploms 2003 folgte unmittelbar eine Meisterklasse, die schließlich zur anerkannten Professorin Karin Kneffel führte. „Das war eine wirkliche Ehrung.“ Von teils sehr filigranen Stilunterscheidungen in der Kunstwelt hält Sabine Seemann nicht viel. „Abstrakter Expressionismus“ – diese Einordnung passe für ihr künstlerisches Wirken wohl am besten, dennoch wolle sie sich nicht zu sehr auf eine akademische Einordnung versteifen. „Kunst ist für mich ein völlig offener Raum“, betont die Malerin. Entsprechend sei sie sehr bedacht, Kunst anderer nach den eigenen Maßstäben bewerten zu wollen. „Man muss jedes Bild lesen, ihm Zeit geben und versuchen, es zu verstehen. Erst dann kann man sich eine eigene Meinung bilden.“

Als zweifache Mutter sei es nicht einfach, ausreichend Zeit für die Kunst zu finden. Neben der eigentlichen Arbeit gilt es, Ausstellungen zu organisieren oder einst einen Vertrag mit einer Galerie abzuschließen. Und auch finanziell sei es nicht immer ganz leicht, von der großen Leidenschaft für die Malerei und die Natur zu leben. Doch ihr sei die „beängstigende Brotlosigkeit“, die mit freischaffenden Künstlertum einhergeht, von Beginn an bewusst gewesen. „Ich mache das, was ich tue, weil ich es liebe.“ Die größte Wertschätzung für ihre farbprächtigen Bilder – oft sind sie zweiteilig – sei es, wenn Kunden, seien es fachkundige Sammler oder Spontanverliebte, in ein Bild regelrecht vergucken würden.

„Xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx.“ Xxxxxx Xxxx