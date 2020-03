Das Corona-Testzentrum am Kreishaus in Verden ist laut KVN nun in Betrieb gegangen. (Björn Hake)

Noch bevor am Freitag offiziell verkündet wurde, dass in ganz Niedersachsen ab kommenden Montag, 16. März, bis zum 18. April (Abiturienten müssen ab dem 15. April wieder hin) Kindertageseinrichtungen, Horte und Einrichtungen der Kindertagespflege geschlossen bleiben, gab es in Achim bereits zwei vorsorgliche Schulschließungen. Das Gymnasium am Markt und die Grundschule am Paulsberg wurden am frühen Freitagmorgen vom Gesundheitsamt geschlossen. „Personen, die diese Schulen besuchen, standen in Kontakt mit einer jetzt positiv auf das Coronavirus getesteten Person“, erklärte der Landkreis Verden den Schritt. An den Schulen selbst gab es somit keinen konkreten Coronavirus-Fall, es sei eine „reine Vorsichtsmaßnahme“ gewesen. Derzeit (Stand: Freitag, 14 Uhr) sind acht Menschen im Kreisgebiet am Coronavirus erkrankt. Beim jüngsten Fall handelt es sich um eine Frau aus dem Nordkreis, die in Österreich im Urlaub war. Sie befinde sich in häuslicher Quarantäne.

Wie Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld sagte, richtet sich auch Achim nach den Landesvorgaben, demnach gilt die Notbetreuung in den Kitas und Schulen nicht für alle Familien: Nur für Kinder von Beschäftigen aus den Bereichen Pflege, Gesundheit, Medizin und öffentliche Sicherheit wie Polizei, Justiz, Rettungsdienste, Feuerwehr und Katastrophenschutz wird eine Notbetreuung für Schüler bis maximal Schuljahrgang 8 angeboten werden – ebenso in den Kindertagesstätten. „Der ausgeübte Beruf ist den Einrichtungsleitungen nachzuweisen“, betonte Ditzfeld.

Er erklärte, dass an diesem Sonnabend, 14. März, aus organisatorischen Gründen das Bürgerbüro im Rathaus und die Stadtbücherei geschlossen bleiben. Und nachdem die Gemeinde Oyten bereits am Donnerstag den Publikumsverkehr im Rathaus untersagt hat (wir berichteten), treffen jetzt auch die Nachbarn Vorkehrungen. Ab Montag bleiben in Achim vorerst bis zum 19. April die Stadtbücherei, die Stadtteilbüchereien, das Bürgerzentrum im Magdeburger Viertel und die Bauberatung im Rathaus geschlossen. Außerdem macht das Hallenbad zu, die städtischen Schwimmkurse fallen aus. „Weitere Schritte behalten wir uns vor“, erklärte Ditzfeld, schließlich sei täglich mit neuen Entwicklungen zu rechnen.

Ähnliche gehen die Verantwortlichen in der Samtgemeinde Thedinghausen vor: Das Rathaus und die Tourist-Info bleiben ab Montag wohl bis zum 19. April für den Publikumsverkehr geschlossen. Und: „Alle Büchereien, Turnhallen, das Haus auf der Wurth sowie alle Jugendeinrichtungen bleiben ebenfalls geschlossen und Gruppenangebote fallen aus“. In dringenden Fällen sollen Bürger telefonisch abklären, ob ein persönlicher Besuch notwendig ist. Falls bekannt, sollen sie sich an die jeweilige Sachbearbeitung wenden, ansonsten die Rufnummer 0 42 04 / 8 80 wählen.

Unterdessen hat die Kassenärztliche Vereinigung erklärt, dass nunmehr in allen Landkreisen die Testzentren gestartet seien – am Freitag war es auch im Container am Kreishaus Verden soweit. Das Testzentrum ist in enger Zusammenarbeit mit dem Landkreis entstanden. „Das Testzentrum wird stundenweise am Tag mit Ärzten und Mitarbeitern auch am Wochenende besetzt“, heißt es von Michael Schmitz, Geschäftsführer der KVN in Verden. Abstriche würden „nur bei Patienten mit ärztlichen Vorabklärung“ (über den Hausarzt oder die Rufnummer 11 61 17) gemacht. Auf keinen Fall sollen sich Patienten selbständig auf den Weg zum Testzentrum machen, um sich überprüfen zu lassen.

Der Kreis Verden wird ab 16. März ein Bürgertelefon zum Thema Coronavirus einrichten. Unter der Rufnummer 0 42 31 / 15 87 78 ist es montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr besetzt. Weitere Infos: www.landkreis-verden.de/coronavirus.

Siehe auch Bericht auf Seite 2