Gerd Schröder vom Förderverein Erbhof (rechts) begrüßte einige der Statisten des Films zu einem netten Plausch über die damaligen Vorkommnisse. (Björn Hake)

Viele Erinnerungen an die Dreharbeiten wurden wach, als sich acht Statisten des 1955 produzierten Films „Ihr Leibregiment“ nun zu einer gemütlichen Runde im Schloss Erbhof getroffen haben. Der Förderverein Erbhof hatte dazu eingeladen, weil in diesem Monat im Renaissancesaal an drei Tagen der Farbfilm mit den ehemaligen Kino-Größen Ingrid Andree und Gerd Riedmann gezeigt wird, der unter anderem in Thedinghausen, Etelsen und Verden gedreht wurde.

Dieter Witte aus Dibbersen holt ein Erinnerungsfoto aus seiner Jacke, auf dem Fritz-Hermann Waldmann und Hilmer Claus neben einem Mann vom Filmteam zu sehen sind. Im Erbhof-Sitzungssaal hängt ebenfalls ein Bild aus Produktionstagen im Jahr 1955, auf dem vor dem Schloss zwei Jagdhornbläser hoch zu Ross im Mittelpunkt stehen. Zunächst hatte es seinen Platz im ehemaligen Braunschweiger Hof, später im Rathaus. Mittlerweile konnte es der Fördervereins-Vorsitzende Gerd Schröder ins ehemalige Lustschloss retten. Schröder hat sich intensiv mit der Geschichte zur Entstehung des Films beschäftigt.

Die in Verden geborene Rita Welkener erklärt: „In den 50er-Jahren wurden hier Filme gedreht – alles was mit Pferden zu tun hatte.„ Sie besitzt noch Autogrammkarten, unter anderem von der Hauptdarstellerin Ingrid Andree. Ein wenig Enttäuschung klingt aus ihrem Munde, wenn sie sagt: „Die Szene, in der ich mitgewirkt habe, wurde rausgeschnitten.“

50 Mark Tagesgage

„Wenn man sich sportlich betätigen wollte, dann ist man zum Reiten gegangen“, erzählt der Thedinghauser Hartmut Wiebel, der zum Verdener Schleppjagdverein gehörte. „Zu einem Regiment gehören viele Pferde, wo aber diese hernehmen. Da wurde die Kamera in die Mitte gestellt und die Reiter drumherum“, erzählt er. Der in Riede-Heiligenbruch lebende Dietrich Ortmann vom Reitverein Sudweyhe gesteht, dass er damals Lust an einer Statistenrolle hatte. „Denn es gab dafür doch auch ein bisschen Gage – 50 Mark am Tag. Das war richtig Geld. Gedreht wurde nur, wenn die Sonne geschienen hat“, erinnert er sich. Damals kamen die Reiter aus der Umgebung zu Fuß nach Thedinghausen, denn Pferdeanhänger wie es sie heute gibt, waren damals noch nicht vorhanden.

„Wir waren aus Sudweyhe damals zehn Statisten“, stellt Heinrich Dörgeloh fest. „Für die Dreharbeiten in Verden wurden die Pferde verladen“, erinnert er sich noch an die Transporter aus Bremen. Die Jagdszenen wurden nämlich auf der Verdener Rennbahn gedreht. „Wenn schlechtes Wetter war, dann haben wir uns in eine Gaststätte verzogen und gegessen und getrunken“, fügt er an. Es gab Schauspieler, die noch nie auf einem Pferd gesessen hatten. „Da war ein behäbiger Akteur, und wir mussten aufpassen, dass er nicht auf der anderen Seite wieder runterfällt“, kommt eine lustige Anekdote aus der Runde.

Dieter Witte und Hilmer Claus aus Horstedt erinnern sich noch daran, wie sie im Tor standen und die Schauspieler Andree und Riedmann im offenen Wagen vorgefahren sind. „Das war ein Erlebnis. Abends haben wir sie dann im Braunschweiger Hof getroffen.“ Die Thedinghauser Feuerwehr war bei den Dreharbeiten auch im Einsatz. Für ein Gewitterschauer musste nämlich Regen produziert werden. Die Runde vermutet, dass das im selben Jahr zugelassene Fahrzeug der Wehr – das Löschgruppenfahrzeug (LF8) Opel Blitz – zum Einsatz kam. Neben den Hauptdarstellern spielten übrigens so bekannte Schauspieler wie Günter Pfitzmann als Charly, Harald Juhnke als Hansen, Ralf Wolter als Bursche Jonny und Edith Hancke als Zofe mit.



Wer den Film sehen will und sich durch die Erinnerungen der Senioren inspiriert fühlt, sollte sich noch schnell ein Ticket sichern. Aufgrund des großen Interesses für den 20. und 21. März gibt es am Sonntag, 22. März, ab 20 Uhr eine weitere Möglichkeit, beim Nostalgie-Kino im Renaissancesaal den Spielfilm zu sehen. Karten gibt es bei der Tourist-Information (0 42 04 / 88 22) und bei Papier Lange (0 42 04 / 2 94).