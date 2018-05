Die Vereidigung durch Reiner Aucamp ist nun dreieinhalb Jahre her. (Björn Hake)

Rainer Ditzfeld: Überstunden kommen alleine durch die unterschiedlichsten Wochenendtermine und Sitzungen am Abend jede Menge zusammen, an ein Abbummeln während der normalen Wochenzeit ist nicht zu denken. Früher waren meine politischen Ämter nach Feierabend mein Hobby und jetzt ist das mein Beruf.

Nein, gar nicht. Das bringt das Amt mit sich. Mein Vorgänger Uwe Kellner hat das mal so schön gesagt: 80 Prozent im Rathaus und 50 Prozent draußen – das kommt schon hin. Also die Stunden darf man wirklich nicht zählen.

Darüber haben wir uns damals auch vor der ersten Amtszeit Gedanken gemacht. Da ich 25 Jahre vorher im politischen Geschäft und auch zehn Jahre stellvertretender Bürgermeister mit repräsentativen Aufgaben war, war mir bewusst, was da kommen würde. Das war kein Sprung ins kalte Wasser. Meine Familie würde hinter einer weiteren Amtszeit stehen. Meine Frau sagt, ich wäre im Moment unheimlich viel am Anschieben, später möchte ich schon sehen, was sich daraus entwickelt hat.

Das glaube ich eher nicht, wir ergänzen uns da ganz prima. Meine Frau macht mehrmals in der Woche Karate und ist so auch oft nicht da. Das bedeutet aber, dass die gemeinsamen Stunden mit der Familie dann besonders genossen werden.

Die große Problematik ist, dass wir meines Erachtens schnell einen großen Magneten in der Innenstadt brauchen. Wir haben große Hoffnungen gesetzt auf die Entwicklung des Nientkewitzgebäudes, aber das dauert wirklich eine lange Zeit, bis eine zeitgemäße Verkaufsfläche geschaffen werden kann. Im Moment ist das aufgrund der Eigentumsverhältnisse leider nicht kurzfristig realisierbar. Wir warten dringend auf Ergebnisse, was mit der Erweiterung der Marktpassage passiert und wie sich die Erdgeschossfläche der Sparkasse entwickelt, wenn sie aufs Scherf-Gelände zieht.

Mir persönlich dauert das alles auch zu lange. Das Problem ist, dass wir als Stadt keine eigenen Gebäude in der Fußgängerzone besitzen und somit keine direkte Handhabe haben, am Zeitrad schneller zu drehen. Wir sind darauf angewiesen, wie Eigentümer mit ihren Immobilien umgehen und wie sie ihre Flächen beplanen. Wir können noch so gute Ideen haben, können sie daher aber nicht so schnell oder sofort umsetzen.

Sie haben recht, das ist die einzige größere Fläche, die wir in der Innenstadt besitzen. Ich kann mir sehr gut vorne eine Verbindung zwischen Rathaus und Amtsgericht vorstellen. Dass wir dann attraktive Flächen schaffen, die der Einzelhandel dringend benötigt. Unser Problem ist die Kleinteiligkeit in der Innenstadt, die bestehenden Geschäfte haben zudem keine behindertengerechten Eingänge, sind schlecht lichtdurchflutet, haben unterschiedliche Ebenen im Innern. Das sind Kriterien, auf die im Moment kein Investor oder Existenzgründer anspringt.

Es würde Sinn machen, einen Plan aufzustellen, wenn wir Eigentümer wären. Aber es ist unheimlich schwer, die Eigentümer davon zu überzeugen, was beispielsweise in fünf bis zehn Jahren passieren soll. Sie versuchen, ihre Immobilien an den Markt zu bringen, aber uns fehlt die Handhabe. Das ist sehr schade, auch wenn schon kleinere Maßnahmen passiert sind. Die Feuerwache ist mit großen Erfolg gestartet und mit dem Bistro Sunny hat sich endlich jemand im Pforthaus etabliert.

Wir sind gerade im Kita-Bereich in einer Situation, in der wir von der Niedrigzinsphase und dem Verhalten der Investoren überrollt worden sind. Wenn Sie sehen, wie schnell die Neubaugebiete im Vergleich zu früher vollgelaufen sind und mit welcher Dynamik sich die Gewerbegebiete entwickeln, ist es für mich sehr bedauerlich, dass wir den Rechtsansprüchen der Eltern hinterherlaufen müssen. Schöner wäre es natürlich, wenn man entsprechend der Bedarfe vorplanen können. Was keiner erahnen konnte: Fast überall in Niedersachsen gibt es einen Bevölkerungsrückgang, Achim dagegen gehört prozentual zu den fünf bis zehn am schnellsten wachsenden Kommunen in den vergangenen Jahren.

Als ich gewählt worden bin, habe ich von vielen Seiten gehört, dass ich es unwahrscheinlich schwer haben werde, ohne Fraktion im Rücken. Heute nach dreieinhalb Jahren und Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Kommunen ist aus dem vermeintlichen Fluch ein Segen geworden. Ich höre, was es anderswo für Probleme geben kann mit der eigenen Fraktion, wenn der Bürgermeister nicht die Wünsche der Partei, die ihn aufgestellt hat, erfüllt. Wobei es bei uns aber auch sehr positiv läuft, weil ich mich auf meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und meinen Stellvertreter hundertprozentig verlassen kann und zum anderen, weil unsere Politik fast immer nach Sachargumenten und nicht nach politischem Kalkül entscheidet.

Das ist falsch dargestellt. Unsere Fachbereiche haben Bernd Kettenburg und ich in Absprache mit der Politik aufgeteilt, ich bin für den Wirtschaftsbereich, Schule, Soziales und den Eigenbetrieb verantwortlich. Es liegt an den Aufgaben des Bürgermeisters als oberster Repräsentant der Stadt, dass man eingeladen wird und dadurch diversen Anlässen beiwohnt. Mein Stellvertreter Bernd Kettenburg ist ein brillanter zweiter Mann, mit dem ich unwahrscheinlich gerne und vertrauensvoll zusammenarbeite. Wir sprechen uns ab und teilen uns die Arbeit auf und das ist unser Erfolgsrezept. Wir können uns aufeinander verlassen, der eine weiß, was der andere macht. Das läuft zwischen uns richtig gut und völlig frei von politischen Ränkespielen.

Wir haben verwaltungsintern eine Prioritätenliste erstellt. Was die Bebauungspläne angeht, haben die Großprojekte Vorrang, auch weil wir die gesetzlichen Ansprüche erfüllen müssen. Was mir leidtut: Dass wir nicht jeden Bauantrag, den ein einzelner Bürger beantragt, so schnell bearbeiten können, wie der Bürger das gerne hätte. Bei den Haushaltsberatungen für 2019/2020 werden wir daher über eine Aufstockung von personellen Ressourcen sprechen müssen.

Wir haben eine angespannte Haushaltssituation. Uns geht es aber, gemessen an anderen Kommunen, relativ gut. Es gibt genug Kommunen in Niedersachsen, die für das normale Tagesgeschäft Kredite aufnehmen müssen. Alles, was wir finanzieren, das ist nicht verloren, da schaffen wir substanziell Werte für: neue Kitas, Schulanbauten oder Feuerwehrhäuser zum Beispiel. Bei der Pro-Kopf-Verschuldung liegen andere Städte sehr viel höher, da regiert das Land mit im Haushalt. Davon sind wir weit entfernt, müssen aber trotzdem aufpassen, ob wir uns alle großen Maßnahmen weiterhin so leisten können.

Ja, ich habe einige Zeit Musik gemacht. Wenn man die Leute kennt und man ein Gespür für die richtige Stimmung hat, ist es einfach, eine Tanzfläche vollzubekommen. Die gleiche Menge im Rat hinter sich zu bekommen, ist doch eine ganze Ecke schwieriger. Aber mit fundiert ausgearbeiteten Vorlagen oft möglich. Die meisten Entscheidungen werden schon mit ganz großen Mehrheiten getroffen.

Wir müssen das Wohl der gesamten Stadt Achim sehen und können leider nicht immer auf kleinere Bereiche Rücksicht nehmen. Dann hätte sich Achim nicht zu dem entwickelt, was es heute ist. Es gibt auch beim Projekt Amazon und Achim-West Chancen wie Risiken, aber die Chancen überwiegen meiner Meinung nach.

Wie die Gewerbesteuerzahlen sich durch Amazon entwickeln, wissen wir noch nicht. Aber auch im Landkreis Verden und in Achim haben wir nicht nur hochqualifizierte Arbeitnehmer mit Abitur, Gymnasial- oder erweitertem Realschulabschluss. Wir haben auch in Achim und in den Nachbarkommunen Menschen, die wirklich auf solche Arbeitsplätze angewiesen sind. Es ist auch die Chance, Menschen mit Fluchterfahrung in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen.

Wenn ich mir im Moment die Vertragsgestaltung und den Stand der verkehrlichen Erschließung angucke, sind wir ein, zwei Schritte weiter. Ich würde jetzt 65 zu 35 pro Amazon sagen. Wir sind in den vergangenen Wochen nicht untätig gewesen, haben weitere offene Fragen klären können.

Wenn es wirklich so kommen würden, müsste man sich die finanziellen Auswirkungen anschauen und gucken, ob man mit dem Projektentwickler ein Agreement erzielen kann. Aber ich glaube nicht, dass bei dem Vorlauf, den wir haben, dieses Projekt dadurch scheitern würde. Die Entwickler haben ja klar betont, dass sie keinen Plan B haben. Knapp ein Jahr ist es her, dass Ihre Zeitung es ins Gespräch gebracht hat, dass Amazon nach Achim kommen will. Woanders würde für Amazon viel mehr Zeit ins Land gehen.

Zur Person

Rainer Ditzfeld (56)

ist seit 1. November 2014 parteiloser Bürgermeister der Stadt Achim. Er ist für sieben Jahre gewählt worden. Ditzfeld ist verheiratet, hat drei Kinder (13, 21 und 23 Jahre alt) und hat ursprünglich als Elektriker gearbeitet. Beruflich tätig war er als Kundendiensttechniker für Krankenhäuser- und Großküchengeräte.