Die Feuerwehr erledigte Nachlöscharbeiten und kontrollierte das Haus mit der Wärmebildkamera. (FEUERWEHR OYTEN)

Das ging gerade noch einmal gut: Am Sonntagabend gegen kurz nach 20 Uhr war die Feuerwehr Oyten mit der Durchsage „Gebäudebrand“ zur Bergstraße gerufen worden. An einem Reihenhaus waren aus bisher unbekannter Ursache mehrere Gegenstände auf der Terrasse in Brand geraten. „Die Flammen erfassten auch den Dachüberstand und brachten Fensterscheiben zum Bersten“, schildern die Brandschützer. Glücklicherweise bekämpften Bewohner und ein Nachbar das Feuer schon vor ihrem Eintreffen mit Wasser aus einem Gartenschlauch. „Ansonsten hätte das ganz anders ausgehen können“, lobt Oytens Feuerwehrsprecher Tobias Schone das schnelle Handeln.

Denn leicht hätte das Feuer auf die benachbarten Reihenhäuser übergreifen können. „Das war kurz vor knapp“, betont Schone. So fiel der Arbeitsaufwand für die unter Blaulicht mit allen acht Fahrzeugen ausgerückten rund 40 Kameraden glücklicherweise geringer aus, als zunächst befürchtet. Die Einsatzkräfte verrichteten Nachlöscharbeiten am Dach und kontrollierten das Haus mit der Wärmebildkamera. Für eine Schrecksekunde sorgte die Nachricht, dass im verqualmten Dachgeschoss noch eine Person vermisst werde. „Daraufhin haben wir noch einmal alle Räume durchsucht und selbst in den Schränken geguckt“, schildert Schone. Doch dann habe es glücklicherweise Entwarnung gegeben. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere Zehntausend Euro. Eine Person erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst, der ebenso wie die Polizei vor Ort war, versorgt werden. Nach zwei Stunden konnten die Oytener Feuerwehrleute wieder einrücken.

Erhöhte Alarmbereitschaft an Silvester

Doch in diesen Tagen befinden sie sich weiter in erhöhter Alarmbereitschaft. Schließlich hat der Verkauf von Feuerwerkskörpern begonnen und Silvester steht vor der Tür. Insbesondere das Bekämpfen von Bränden von Altpapier- oder Altkleidercontainern sei in dieser Zeit für die Einsatzkräfte lange schon fast obligatorisch geworden. Wobei Ortsbrandmeister Jens Rebers erzählt, dass die Anzahl in den vergangenen Jahren zum Glück rückläufig sei. „Denn die Container werden von den Firmen rechtzeitig geleert.“ So gibt es schlichtweg weniger Material, das Chaoten in Brand setzen können.

Doch grundsätzlich bergen Feuerwerkskörper natürlich ein Gefahrenpotenzial in der Silvesternacht. Und so kann nicht jedes Feuerwehrmitglied unbeschwert mit einem Glas Sekt oder anderen alkoholischen Getränken ins neue Jahr feiern. „Wir sprechen das im Vorfeld ab, wer einsatzbereit ist und wer nicht“, sagt Rebers. So werde gewährleistet, dass in dieser besonderen Nacht ein Stamm von rund 15 Leuten, die natürlich komplett auf Alkohol verzichten, auf Abruf ausrücken kann. Das war in den vergangenen Jahren jedoch nur selten von Nöten. „Zum Glück ist es weniger geworden“, fasst Rebers zusammen und hofft auch zum Start ins Jahr 2020 auf ruhige Stunden für die Brandschützer.