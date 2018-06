Das Gebäude, in dem sich die Apotheke befindet, gehört ebenfalls zur Marktpassage Achim. Es wird derzeit äußerlich auf Vordermann gebracht. (Björn Hake)

Achim. Ein bisschen was tut sich in der Innenstadt – einige neue Spielgeräte für Kinder wurden jetzt inmitten der guten Stube installiert. Anderes dagegen ist nicht positiv: Während "Rumsfeld 2" und "Das Lädchen" mittlerweile geschlossen sind, haben – wie berichtet – nun auch "Geschenk-Ideen" und "Gina Laura" (zum 14. Juli) ihr Ende offiziell verkündet. Für das Nientkewitz-Haus ist zwar mit dem Garde-Stadtcafé ein Nutzer gefunden worden, aber auf der anderen Straßenseite dürfte es noch eine Weile dauern, bis es zu größeren Umbauarbeiten in und an der Marktpassage kommt. Derzeit wird das Gebäude, in dem sich die Apotheke befindet und das zur Marktpassage gehört, auf Vordermann gebracht. "Wir lassen das Dach reinigen und das Haus bekommt einen neuen Anstrich", sagt Annika Reineberg von der Wallhaus GmbH in Bremen, die die Marktpassage nahezu von Anfang an verwaltet.

Seit genau 20 Jahren ist die Marktpassage nun geöffnet, am 30. September 1998 wurde sie eröffnet. "Für die ganze Stadt ist es ein besonderer Tag. Achim hat ein Zentrum bekommen", sagte damals der frühere Bürgermeister Christoph Rippich anlässlich der Einweihung des 25-Millionen-Mark-Baus, den die Bremer Unternehmensgruppe Zechbau den Achimern ins Wohnzimmer gestellt hatte. Die Marktpassage beinhaltete einst einen "Minimal-Markt" der Rewe-Gruppe, zwei Boutiquen, Florist, Friseur, Bäckerei, Schreibwaren, Postfiliale und Werder-Fan-Shop.

Nun, 20 Jahre später, ist die Marktpassage laut Annika Reineberg voll vermietet. Das gilt für die rund 3800 Quadratmeter Verkaufsfläche im Erdgeschoss wie für rund 30 Wohnungen und Büroflächen. "Eine Bürofläche steht derzeit leer, daraus werden wir zwei schöne Wohnungen machen", erzählt Annika Reineberg. Die vom neuen Eigentümer Michael Johannes Bürgers, Geschäftsführer der Kommanditgesellschaft (KG) Marktpassage Achim, vor ziemlich genau einem Jahr erworbene Marktpassage wird auf den großen Wurf allerdings noch warten müssen. So hatte Bürgers unserer Redaktion im Jahr 2017 gesagt, dass Rossmann mehr Fläche bekommen solle und die Marktpassage in Richtung Bibliotheksplatz um ein großes Vordach erweitert werden soll, um die Apotheke besser anzubinden.

Ursprünglich war auch von einer Verknüpfung der Marktpassage mit dem jetzigen Sparkassengebäude die Rede und schließlich hatte Bürgermeister Rainer Ditzfeld vor der wegweisenden Ratsentscheidung, großflächigen Einzelhandel auf dem Lieken-Gelände zugunsten der Innenstadt und der Marktpassage abzulehnen, im Februar 2017 noch ordentlich Druck auf die Politik ausgeübt. Aber: "Ich kann den Wunsch nach Veränderung der Achimer nachvollziehen, dennoch muss es insgesamt passen. Die Bereitschaft ist da, es gibt aber keinen Termindruck", sagt Annika Reineberg, die die laufenden Gespräche ansonsten nicht weiter kommentiert.

Aktuell wird die Kundentoilette so umgebaut, dass sie künftig auch von der Passage aus zu erreichen ist – und nicht nur über die Fläche der Bäckerei. Diese möchte laut der Wallhaus-Geschäftsführerin übrigens ihre Filiale im Herbst modernisieren. Ebenfalls im Herbst steht eine Fete an: Der 20. Geburtstag der Marktpassage soll am Wochenende, 14./15. September, gefeiert werden. "Die Mieter wollen sich alle beteiligen und werden etwas auf die Beine stellen. Jedoch steht noch nicht ganz genau fest, wie", bittet Annika Reineberg noch um Geduld.

Die brauchten übrigens damals auch die Achimer, denn fast zehn Jahre dauerte ab 1989 die Suche nach einem Investor, der auf Wunsch der Politik eigentlich ein Kaufhaus errichten sollte.