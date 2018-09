Ortsbrandmeister Michael Albers versenkt die Zeitkapsel. Nun kann der Bau des neuen Feuerwehrhauses beginnen. (Björn Hake)

Achim. Nur ein paar kräftige Schläge mit dem Hammer braucht es, dann ist die Zeitkapsel fest verschlossen. Es folgen einige beherzte Spatenstiche vom Badener Ortsbrandmeister Michael Albers und Bürgermeister Rainer Ditzfeld und die Erinnerungsstücke wie Fotos, der ACHIMER KURIER und eine alte Gruppenführerweste sind gut verstaut und tief in der Erde vergraben. Die Erde, auf der in den kommenden Monaten das neue Badener Feuerwehrhaus errichtet werden soll.

Zum ersten Spatenstich für den Neubau waren am Mittwochnachmittag viele Feuerwehrkameraden erschienen. Einige von ihnen waren erst vor wenigen Tagen vom Einsatz gegen den Moorbrand in Meppen zurückgekommen. „Wir haben einige bewegende Tage hinter uns und in der vergangenen Woche eigentlich immer Bewegung rund um unser altes Feuerwehrhaus gehabt“, sagte Albers. „Und ich wünsche mir, dass auch in unserem neuen Feuerwehrhaus immer so viel Leben herrscht.“

Platzmangel im alten Haus

Lange genug hatten die Badener Feuerwehrleute auf das neue Gebäude warten müssen. Umso erleichterter waren alle nun, dass die Pläne endlich Realität werden. „Ich kann mich während meiner aktiven Zeit in der Politik an zahlreiche Bereisungen zum alten Feuerwehrhaus erinnern“, sagte Bürgermeister Rainer Ditzfeld bei seiner Ansprache. „Immer gab es den selben Tenor: Das Haus ist in einem schlechten Zustand.“ Platzmangel und fehlende Sicherheitsabstände seien nur zwei davon gewesen. Klar sei daher auch, die jetzige Entscheidung für den Neubau an der Hainkämpe sei die Richtige.

Knapp 2,3 Millionen Euro wird die Stadt in das Dienstgebäude und die Fahrzeughalle investieren. Das sind rund 20 Prozent mehr, als ursprünglich für den Neubau geplant waren. Grund für die Kostensteigerung waren, wie berichtet, unter anderem der notwendig gewordene Austausch des Bodens, weil der alte doch nicht tragfähig war. Aber auch die florierende Baukonjunktur macht der Stadt dort, wie bei vielen anderen Projekten, zu schaffen. Da wirkte es fast wie ein frommer Wunsch, als Ditzfeld in seiner Rede auf einen reibungslosen Ablauf für die Zukunft hoffte. „Ich wünsche mir, dass das Gebäude zügig gebaut werden kann, wir nie Engpässe mit Bauarbeitern haben und pünktlich zur Winterzeit das Dach auf das Haus setzen können, um dann mit dem Innenausbau beginnen zu können“, sagte er.

Doch auch der zuständige Architekt Jürgen Hartmann zeigte sich optimistisch, was den Fortschritt der Bauarbeiten angeht. „Eigentlich wollten wir schon im Frühjahr mit den Arbeiten beginnen. Beim Bauantrag hat es dann jedoch etwas gehapert“, erklärte er den zeitlichen Verzug. „Nun wollen wir aber zum Sommer kommenden Jahres die Baumaßnahme abschließen.“

Das Badener Feuerwehrhaus wird, wenn es fertig ist, durchaus stattliche Ausmaße haben. „Allein das Dienstgebäude hat dann eine Höhe von 4,5 Metern, die Fahrzeughalle wird sogar neun Meter hoch sein“, rechnete Ditzfeld vor. Zukünftig stehen dann vier Stellplätze für die Einsatzfahrzeuge waagerecht zur Straße Badenerholz zur Verfügung. Dahinter befinden sich unter anderem Umkleiden, Konferenz- und Schulungsräume. In der oberen Etage sind Räume für die Jugendfeuerwehr vorgesehen.

„Wir haben hier in Baden eine tolle Kinder- und Jugendabteilung“, lobte der Bürgermeister. „Das sind die Einsatzkräfte von morgen, die das Gebäude maßgeblich nutzen werden.“ Man investiere mit dem Neubau somit auch in die Zukunft der Ortsfeuerwehr. Und die sieht, nach Angaben von Albers durchaus positiv aus. „Unsere Mitgliederzahlen wachsen und wir haben aktuell 76 Kameraden in der Einsatzabteilung“, berichtete der Ortsbrandmeister. „Ein größeres Feuerwehrhaus ist für uns also nicht nur ein Wunsch, sondern auch dringend notwendig.“

Das neue Haus sei für diese Zukunft gerüstet, zeigte sich der Achimer Stadtbrandmeister Olaf Dykau optimistisch. „Die Bauvariante bietet uns perspektivisch auch noch Möglichkeiten zur Erweiterung.“ So kann bei den jetzt umgesetzten Plänen in Zukunft beispielsweise noch ein fünfter Stellplatz für die Einsatzfahrzeuge integriert oder das Lager ausgebaut werden.