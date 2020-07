An der Erich-Kästner-Schule wird in den Sommerferien noch fleißig gearbeitet, um die Mensa für den Ganztagsbetrieb zum Beginn des neues Schuljahres fertig zu haben. (Björn Hake)

Lange mussten die Schulen im Landkreis warten, lange herrschte Ungewissheit. Doch die soll nun vorbei sein. Denn das Niedersächsische Kultusministerium hat endlich die Genehmigung für den Betrieb der Ganztagsschulen erteilt. Darüber haben die beiden hiesigen CDU-Landtagsabgeordneten Eike Holsten und Axel Miesner in einer gemeinsamen Pressemitteilung informiert. Entsprechende Anträge zur Einrichtung eines Ganztagbetriebes hatten die Grundschule Uesen, die Erich-Kästner-Schule in Achim und die beiden Grundschulen in Morsum und Blender eingereicht. „Die vier Schulen können nun im kommenden Schuljahr den Betrieb als Ganztagsschule aufnehmen“, heißt es in der Mitteilung.

Für die Grundschule in Uesen kommt diese Nachricht allerdings zu spät. Denn Verwaltung und Schulleitung hatten sich, wie berichtet, eine Frist bis Mitte Juni gesetzt, bis zu der sie auf eine Antwort aus dem Kultusministerium warten wollten. Nachdem diese ohne Rückmeldung verstrichen war, entschied man sich, den Start des Ganztagsbetriebes um ein Halbjahr zu verschieben. „Es ist natürlich schön, dass die Genehmigung nun erteilt wurde, aber für uns macht das jetzt keinen Unterschied mehr“, sagt die zuständige Fachbereichsleiterin Wiltrud Ysker. „In Uesen bleibt es dabei, dass wir nicht mit Beginn des Schuljahres 2020 /2021 starten.“ Zumal bisher nach wie vor noch nichts Schriftliches vorliege. „Auch wir haben nur die Ankündigung von den Landtagsabgeordneten bekommen“, erklärt Ysker.

Es stehe daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr zur Debatte, den früheren Start doch noch durchzudrücken. „Das wäre organisatorisch nicht mehr zu schaffen und daher zum Scheitern verurteilt“, ist Ysker überzeugt. „Ein solches neues Schulsystem muss aber die Chance bekommen, gut zu starten.“ Die Schule könne jetzt die Zeit nutzen und in Ruhe entsprechende Verträge schließen und den organisatorischen Ablauf planen.

Bauliche Veränderungen

Anders sieht es in Achim hingegen bei der Erich-Kästner-Schule aus, deren Träger der Landkreis Verden ist. Zwar liegt dort ebenfalls bis heute noch keine offizielle schriftliche Genehmigung für den Ganztag vor, aber der Betrieb soll trotzdem zum Beginn des neue Schuljahres starten. Dort sind allerdings noch einige bauliche Veränderungen erforderlich, um Platz für die Mensa zu schaffen. Daran wird aktuell während der Sommerferien gearbeitet. In zwei ehemaligen Unterrichtsräumen werden der Speiseraum und die Ausgabeküche errichtet. „Der Essensraum wird zum Start des neuen Schuljahres fertig sein. Die finale Fertigstellung des Küchenbereiches wird allerdings voraussichtlich noch bis nach den Herbstferien dauern“, kündigt Gesa Goetjes, Abteilungsleiterin des Bereichs „Schule und Sport“ beim Landkreis Verden, an. Klar sei aber, der Ganztag und auch der Mensabetrieb könne nach den Sommerferien starten.

„Wir hatten uns im Frühjahr bei der Landesschulbehörde erkundigt, wie der aktuelle Stand ist, weil wir ohne Genehmigung natürlich das Geld für den Umbau nicht in die Hand genommen hätten“, berichtet Goetjes. „In einer E-Mail hat die Landesschulbehörde uns dann versichert, dass wir die Genehmigung bekommen werden.“ Auf dieser Grundlage habe man daraufhin die nächsten Schritte geplant. „Wir haben alle notwendigen Vorbereitungen getroffen, um starten zu können, wenn die Genehmigung dann wirklich kommt.“ Daher sei man nun bereit für den Start.

Dass die zeitliche Planung wegen der Unsicherheit der vergangenen Monate und der späten Genehmigung für die Schulen aber durchaus sportlich ist, ist offensichtlich auch der Landesschulbehörde klar. Nach Angaben von Holsten und Miesner können die Schulen nun nämlich in eigener Verantwortung entscheiden, wie viel Vorlauf sie zur Umsetzung des Ganztags brauchen. „Sie teilen dann der Niedersächsischen Landesschulbehörde mit, wann sie den Ganztagsbetrieb im Schuljahr 2020/2021 aufnehmen. Das nimmt auch im Hinblick auf die für die Schulen sehr schwierigen letzten Wochen den zeitlichen Druck.“